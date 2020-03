Le gouvernement américain vise une meilleure coordination de la campagne de météorologie spatiale

Après des décennies de combats pour être pris au sérieux, les météorologues disent que la météo spatiale commence à attirer l’attention qu’elle mérite.

L’administration Trump a créé le groupe de travail Opérations, recherche et atténuation de la météorologie spatiale, un groupe interinstitutions chargé de coordonner les travaux fédéraux visant à renforcer la résilience aux effets de la météo spatiale. En outre, une législation sur la météorologie spatiale est en instance au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis.

“Tout le monde convient que ce problème est important et qu’il doit être résolu”, a déclaré Bill Murtagh, coordinateur du programme NOAA Space Weather Prediction Center, lors de la conférence de l’American Meteorological Society (AMS) à Boston plus tôt cette année.

Depuis des années, des experts en météorologie spatiale du gouvernement, de l’industrie et du monde universitaire ont souligné la vulnérabilité du réseau électrique et des satellites du Global Positioning System aux tempêtes solaires.

“Le gouvernement américain a finalement compris que le potentiel d’impacts économiques catastrophiques d’un grand événement météorologique spatial était préoccupant”, a déclaré par courriel David Klumpar, directeur du Space Science and Engineering Lab de la Montana State University.

Pendant ce temps, la NASA se prépare à envoyer des personnes au-delà de l’orbite terrestre basse pour la première fois en 50 ans, exposant les astronautes à des niveaux plus élevés de rayonnement solaire. L’activité solaire devrait augmenter dans les années 2020, car le minimum solaire actuel fait place au maximum solaire. Et le ministère de la Défense crée une force spatiale américaine.

Alors que le maximum solaire revient et que la Force spatiale se lève, nous allons commencer à avoir des exigences beaucoup plus spécifiques », a déclaré le Major Janelle Jenniges, chef de l’intégration de la météorologie spatiale de l’Air Force, lors de la conférence AMS.

Le satellite géostationnaire opérationnel de l’environnement de la NOAA-U, qui fait suite au satellite GOES-R ci-dessus, emportera un coronographe compact lors de son lancement en 2025. Crédit: NASA / Bill White

Même avec l’attention renouvelée, selon les experts, il faudra des années au gouvernement américain pour améliorer la coordination des activités de météorologie spatiale et combler les lacunes de ses systèmes d’observation de la météo spatiale.

Les National Academies prévoient d’organiser un atelier à la mi-2020 dans la région de Washington pour examiner l’infrastructure météorologique spatiale américaine et les propositions d’amélioration.

“Nous voulons adopter une approche holistique plutôt qu’une approche opportuniste ad hoc”, a déclaré à l’AMS Elsayed Talaat, directeur du Bureau des projets, de la planification et de l’analyse de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Alors que ces discussions ont lieu, les principaux satellites météorologiques spatiaux américains et européens approchent de la fin de leur vie. L’Explorateur de composition avancée de la NASA, envoyé à Earth-Sun Lagrange Point 1 en 1997 pour surveiller le vent solaire et les particules énergétiques, devrait manquer de propulseur vers 2024. Le dernier satellite de l’Observatoire des relations terrestres solaires de la NASA, lancé en 2006 pour orbiter le soleil et fournir l’imagerie des éjections de masse coronale et d’autres phénomènes, détectera l’activité solaire quelques jours avant qu’elle n’atteigne la Terre pendant environ deux ans de plus. Les panneaux solaires de la NASA-Observatoire solaire et héliophysique de l’Agence spatiale européenne (SOHO) devraient cesser de fonctionner d’ici 2025. SOHO surveille les éjections de masse coronale de Lagrange Point 1 depuis 1995.

La tâche de remplacer les satellites météorologiques spatiaux vieillissants et d’en lancer de nouveaux est partagée par les organismes fédéraux. La NASA et la National Science Foundation contribuent à la recherche et à la modélisation de la météorologie spatiale. La NOAA publie des prévisions météorologiques spatiales. Le Département de la défense crée des analyses et des prévisions météorologiques spatiales classifiées et non classifiées supplémentaires.

Les Sénateurs américains Gary Peters (D-Mich.) Et Cory Gardner (R-Colo.) Ont présenté la Space Weather Research and Forecasting Act en 2019 afin de clarifier les rôles et les responsabilités de chaque agence en matière de météorologie spatiale. Le projet de loi appelle également la NOAA à développer un remplaçant pour SOHO et ordonne au Department of Homeland Security d’identifier les infrastructures critiques qui pourraient être perturbées par la météo spatiale. Le Sénat a adopté une législation similaire en 2017.

À la Chambre, le représentant Ed Perlmutter (D-Colo.) A présenté un projet de loi, Promouvoir la recherche et les observations de la météo spatiale pour améliorer les prévisions de demain, afin de délimiter les rôles des agences fédérales et d’encourager un plus grand partage d’informations entre la météo spatiale fédérale, universitaire ou commerciale. prévisionnistes. Le comité des sciences, de l’espace et de la technologie de la Chambre a approuvé la législation en janvier.

«La météo spatiale peut causer des dommages importants à notre infrastructure et à notre économie», a déclaré Perlmutter à SpaceNews par e-mail. «Nous devons nous assurer que nous travaillons tous ensemble pour avoir les meilleures recherches qui éclairent les meilleures modélisations et prévisions possibles.»

Bien que les projets de loi du Sénat et de la Chambre ne soient pas identiques, “leur intention est à peu près la même”, a déclaré un assistant du Congrès qui a demandé à ne pas être identifié. «Notre objectif au cours des prochains mois est de nous réunir sur le même texte du projet de loi. Ensuite, nous avons une bonne chance de le faire adopter à la Chambre et au Sénat. »

Pendant ce temps, les agences fédérales développent et lancent de nouveaux capteurs météorologiques spatiaux.

L’Air Force Space and Missile Systems Center a attribué des contrats à Applied Technology Associates d’Albuquerque au Nouveau-Mexique et à Teledyne Brown Engineering de Huntsville, en Alabama, pour construire des prototypes de capteurs de particules de charge énergétique. En 2015, Deborah Lee James, alors secrétaire de l’Air Force, a publié un mémo appelant les futurs satellites de l’Air Force à inclure un capteur de particules chargées énergétiques. Les capteurs sont conçus pour améliorer les modèles de météorologie spatiale de l’Air Force et localiser les anomalies causées par les actions d’un adversaire par rapport à la météorologie spatiale.

La NOAA développe le Space Weather Follow On (SWFO), un satellite destiné à la Terre-Soleil Lagrange Point 1 pour abriter le coronographe compact du Naval Research Laboratory et une suite d’instruments pour mesurer le vent solaire. Prévu pour un lancement en 2024, SWFO est conçu pour poursuivre les travaux de SOHO et de l’Observatoire climatique de l’espace profond de la NOAA lancés en 2015.

Les prévisionnistes de la NOAA utilisent des données satellitaires pour leur travail au Space Weather Prediction Center de Boulder, Colorado. Crédit: NOAA

La NOAA prévoit également d’envoyer un deuxième coronographe compact en orbite en 2025 sur le satellite géostationnaire opérationnel environnemental-U.

L’Orbiteur solaire conjoint Agence spatiale européenne-NASA a été lancé le 9 février pour observer les pôles solaires, l’atmosphère extérieure et le vent solaire.

En 2024, la NASA prévoit d’envoyer une sonde de cartographie et d’accélération interstellaire (IMAP) à Lagrange Point 1 pour étudier les particules et les radiations du soleil vers la Terre. En plus de fournir des «données de vent solaire en temps réel», IMAP est conçu pour héberger SWFO.

La NASA prévoit de monter un autre instrument de météorologie spatiale, l’expérience des vagues atmosphériques, à l’extérieur de la Station spatiale internationale en 2022 pour observer la lumière dans l’atmosphère terrestre appelée airglow et déterminer «comment cette combinaison de forces régit la météo spatiale dans l’atmosphère», Nicola Fox, directeur de la division héliophysique de la NASA, a déclaré à l’AMS.

En 2022, la NASA devrait lancer le Polarimètre pour unifier la mission Corona et Heliosphere pour observer et suivre le vent solaire quittant le soleil ainsi que les éjections de masse coronale. La mission PUNCH comprend quatre petits satellites.

“Trois agissent ensemble pour créer un imageur grand champ et le quatrième un imageur champ étroit”, a expliqué Fox. «Nous discutons déjà avec la NOAA de la façon dont cela peut aider avec les aspects en temps réel de la météo spatiale.»

Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites, une mission conçue pour rouler en orbite comme charge utile secondaire sur PUNCH, se concentre sur la collecte d’informations sur les particules et les champs dans la région près du pôle Nord où les lignes de champ magnétique se courbent vers la Terre.

“Nous faisons d’énormes progrès”, a déclaré Thomas A Zurbuchen, administrateur adjoint de la Direction des missions scientifiques de la NASA. “La chose la plus importante est de prendre les mesures et de commencer à les conduire vers une puissance prédictive dans le domaine de la météorologie spatiale.”

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 16 mars 2020 du magazine SpaceNews.