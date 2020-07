Le gouvernement britannique engage 500 millions de dollars pour sauver OneWeb en faillite

Un satellite OneWeb à l’intérieur de l’usine de l’entreprise en Floride. Crédit: OneWeb Satellites

Le gouvernement britannique et l’opérateur indien de télécommunications mobiles Bharti Global ont annoncé vendredi qu’ils avaient placé l’offre gagnante pour acheter OneWeb, qui a déposé son bilan en mars alors qu’on en était aux premiers stades du déploiement d’une mégaconstellation de satellites à large bande.

L’accord d’achat d’un milliard de dollars comprend 500 millions de dollars chacun du gouvernement britannique et de Bharti Global, et OneWeb a déclaré dans un communiqué que l’accord «capitaliserait suffisamment la société» pour achever «le déploiement complet de bout en bout du système OneWeb».

«Cette décision marque l’ambition du gouvernement pour le Royaume-Uni d’être un pionnier dans la recherche, le développement, la fabrication et l’exploitation de nouvelles technologies satellitaires grâce à la propriété d’une flotte de satellites en orbite terrestre basse», a déclaré le ministère britannique des Affaires, de l’Énergie et de l’Industrie. Stratégie a déclaré dans un communiqué.

«L’accord permettra à la société d’achever la construction d’une constellation mondiale de satellites qui fournira des services haut débit et autres améliorés aux pays du monde entier», a déclaré le département.

Le gouvernement britannique et Bharti Global dirigent le consortium qui a placé l’offre gagnante dans la vente sous surveillance judiciaire de OneWeb. La transaction est soumise à l’approbation des tribunaux et des autorités de réglementation.

L’acquisition de OneWeb par le gouvernement britannique fait partie d’un effort des autorités britanniques pour mettre en place un réseau national de navigation par satellite. Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier a contraint la Grande-Bretagne à abandonner sa participation au réseau de navigation Galileo de l’UE.

Les forces militaires britanniques peuvent toujours accéder au service ouvert de Galileo, qui est disponible gratuitement dans le monde entier. Mais les signaux de navigation cryptés les plus sécurisés de Galileo, connus sous le nom de service public réglementé, ne seront pas disponibles pour les troupes, les avions et les navires de guerre britanniques.

Bharti Global, par le biais de Bharti Airtel, est le troisième plus grand opérateur de téléphonie mobile au monde, avec plus de 425 millions de clients. Bharti Airtel « servira de terrain d’essai pour tous les produits, services et applications OneWeb », a déclaré OneWeb.

«Bharti apportera une valeur contractuelle significative à OneWeb grâce à sa présence en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, où le terrain nécessite l’utilisation de la connectivité par satellite, fournissant un client d’ancrage à court terme pour le déploiement mondial à grande échelle des services de OneWeb, »A déclaré OneWeb.

Le gouvernement britannique devrait prendre une participation de 45% dans OneWeb.

OneWeb a déposé une demande de mise en faillite (Chapter 11) aux États-Unis en mars après avoir lancé 74 des 648 satellites alors prévus, emmenant beaucoup de son personnel tout en gardant une équipe squelette à bord pour continuer à utiliser en toute sécurité le vaisseau spatial déjà en orbite.

En mars, OneWeb a déclaré qu’il n’avait pas réussi à lever des fonds supplémentaires pour financer la constellation de satellites de la société et le démarrage des services commerciaux.

OneWeb a son siège social à Londres avec une main-d’œuvre importante aux États-Unis, et les vaisseaux spatiaux de la société sont construits près du Kennedy Space Center en Floride par une joint-venture entre OneWeb et Airbus nommée OneWeb Satellites.

OneWeb fait face à une concurrence intense de la part d’entrepreneurs aux poches profondes comme Elon Musk et Jeff Bezos. SpaceX de Musk travaille sur le réseau Starlink et Amazon prévoit que sa propre constellation de satellites nommée Kuiper fournira une connectivité à large bande depuis l’espace.

Le conglomérat japonais SoftBank a investi 2 milliards de dollars dans OneWeb depuis 2016, ce qui fait de la holding japonaise OneWeb le plus grand bailleur de fonds. Au total, avant la faillite, OneWeb avait annoncé 3,4 milliards de dollars de fonds levés auprès de SoftBank et d’autres investisseurs, notamment Virgin Group de Richard Branson, Qualcomm, Airbus, Coca Cola, Intelsat, Hughes Communications et le conglomérat mexicain Grupo Salinas.

Mais cela ne suffisait pas pour mener OneWeb à travers le déploiement complet de près de 650 satellites pour diffuser des signaux Internet dans le monde entier.

Le nouveau capital de 1 milliard de dollars provenant de l’acquisition de OneWeb par le gouvernement britannique et Bharti Global pourrait permettre à OneWeb de réembaucher du personnel et de continuer à construire et à lancer des satellites. Mais OneWeb aura probablement besoin de plus d’un milliard de dollars pour développer l’ensemble de son réseau, selon les analystes de l’industrie.

OneWeb a déclaré que l’achat de la société par le gouvernement britannique et Bharti Global devrait se conclure d’ici le quatrième trimestre de 2020.

« Dans l’intervalle, le consortium d’achat travaillera avec l’équipe de direction de OneWeb pour développer davantage la stratégie et le plan d’affaires et pour reprendre le calendrier de lancement de la société », a déclaré OneWeb.

Illustration du réseau satellite de OneWeb. Crédit: Airbus

Adrian Steckel, PDG de OneWeb, a déclaré que le gouvernement britannique et Bharti « apporteront une valeur immédiate » à l’entreprise.

«Ce résultat positif pour OneWeb souligne la confiance dans notre entreprise, notre technologie et le travail de toute notre équipe», a déclaré Steckel dans un communiqué. «Avec une technologie différenciée et flexible, des actifs de spectre uniques et une opportunité de marché convaincante devant nous, nous sommes impatients de conclure le processus et de reprendre le lancement de nos satellites dès que possible.»

Le fournisseur français de services de lancement Arianespace est le sous-traitant de lancement de OneWeb, qui gère l’approvisionnement des boosters Soyouz auprès de fournisseurs russes et supervise les campagnes de lancement. OneWeb a signé un contrat avec Arianespace en 2015 pour 21 lancements Soyuz.

OneWeb a également signé un contrat l’année dernière pour lancer un cluster de satellites sur le vol inaugural de la nouvelle fusée européenne Ariane 6.

OneWeb a été fondé en 2012 par Greg Wyler, un entrepreneur de satellites et de télécommunications qui rêvait d’une flotte mondiale de satellites pour fournir des services Internet aux personnes incapables de se connecter aux réseaux terrestres.

Le mois dernier, OneWeb a déposé une demande auprès de la Federal Communications Commission pour augmenter le nombre de satellites dans sa constellation à 48 000.

« Cette plus grande constellation OneWeb permettra une plus grande flexibilité pour répondre à la demande croissante de connectivité mondiale », a déclaré OneWeb.

Au moins une partie de la production de satellites de OneWeb pourrait être transférée en Grande-Bretagne depuis la Floride.

« Cet accord souligne l’ampleur des ambitions de la Grande-Bretagne sur la scène mondiale », a déclaré Alok Sharma, secrétaire britannique aux affaires. «Notre accès à une flotte mondiale de satellites a le potentiel de connecter des millions de personnes dans le monde au haut débit, beaucoup pour la première fois, et l’accord offre la possibilité de développer davantage notre solide base de fabrication de pointe ici même au Royaume-Uni.»

