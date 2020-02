Le gouvernement et les représentants de l’industrie partagent les préoccupations relatives à la cybersécurité des petits satellites

MOUNTAIN VIEW, Californie – La cybersécurité était un thème récurrent au SmallSat Symposium ici.

Les agences de défense et de renseignement sont désireuses de “tirer parti des capacités qui proviennent des petits satellites et réseaux”, a déclaré Fred Kennedy, ancien chef de l’Agence de développement spatial du Pentagone, le 5 février. Cependant, les dirigeants des programmes spatiaux classés et non classés sont préoccupé par «la cybersécurité et l’intégrité des données», a-t-il ajouté.

Les agences gouvernementales possèdent et exploitent traditionnellement les satellites et les réseaux qui remplissent des fonctions essentielles comme la défense antimissile. Parce qu’ils ont conçu et exploité les réseaux en pensant à la cybersécurité, ils étaient convaincus que les étrangers ne pourraient pas pénétrer les réseaux, a déclaré Kennedy.

“La crainte est que s’ils remettaient ces clés à une entité du secteur privé, ils n’auraient plus le contrôle”, a déclaré Kennedy, désormais vice-président des futures missions du lancement de la startup Astra Space. Les communications liées à la détection de missiles nucléaires ne sont pas le type d’activité que les agences gouvernementales “se sentent à l’aise de confier à qui que ce soit”, a-t-il déclaré.

Au sein des agences gouvernementales, il y a eu «beaucoup de discussions solennelles» sur ce sujet, a déclaré Kennedy. “Jusqu’à présent, je dirais que le résultat est décidément du côté d’avoir peur de remettre tout cela à une entité commerciale. Je pense que c’est une erreur parce que je pense que cette communauté est aussi préoccupée par l’intégrité des données et la cybersécurité que le ministère de la Défense et est probablement plus capable de les mettre en œuvre. Le défi sera de convaincre les gens de la communauté de la défense et du renseignement que c’est une chose faisable. “

Le général John «JT» Thompson, commandant des systèmes spatiaux et de missiles de l’Air Force (SMC), a fait une note un peu plus optimiste dans son discours d’ouverture du 4 février.

L’Air Force est impatiente de travailler avec de petites entreprises et des entreprises qui n’ont pas traditionnellement été des sous-traitants gouvernementaux pour s’assurer que leurs systèmes ne sont «peut-être pas cyber-preuve, parce que je ne suis pas sûr qu’il existe une telle chose, mais aussi cybersécurité que possible, », A déclaré Thompson. «La cyber-menace continue d’évoluer et nous devons construire des systèmes qui, grâce à des mesures d’atténuation ou des améliorations incrémentielles, peuvent évoluer avec cette menace pour maintenir leur cybersécurité.»

Il est peu probable que le problème soit résolu avec «des pages et des pages de directives du Règlement fédéral sur les acquisitions de la Défense», a déclaré Thompson. Une approche plus prometteuse, a-t-il ajouté, serait de «faire appel à des gens qui travaillent tous les jours pour le secteur bancaire, la Social Security Administration et l’Internal Revenue Service. Travaillons avec ces entreprises pour nous assurer que nous construisons des systèmes d’armes et une architecture aussi cyber-résiliente que possible face à une menace en évolution. »