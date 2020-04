Le GPU intégré de l’AMD Ryzen 7 4800U correspond presque à la GeForce MX250

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les premiers repères de la solution graphique intégrée du Ryzen 7 4800U suggèrent que l’APU 15 W peut presque suivre le rythme d’un système Intel équipé d’une GeForce MX250. Bien que le MX250 soit un objectif de performance modeste, il est toujours impressionnant de voir AMD aligner ce type de puissance dans un support TDP de 15 W.

Ces informations proviennent d’un utilisateur de Sina Weibo qui a comparé un prototype d’ingénierie du 4800U avec une poignée d’ordinateurs portables Lenovo Xiaoxin. Étant donné que le système 4800U est un prototype, les performances peuvent être différentes dans la version d’expédition finale.

Cependant, les premières données suggèrent que le 4800U fonctionnera bien, correspondant presque à une carte discrète bas de gamme de Nvidia lorsqu’il est associé au Core i5-10210U (4C / 8T, base 1,6 GHz, boost 4,2 GHz).

Les données exactes ne sont pas fournies pour League of Legends, d’où le «> 90» et Intel Ice Lake Core i7-1065G7 ne pouvaient apparemment pas exécuter Shadow of the Tomb Raider, mais les autres résultats montrent le 4800U contre le MX250 et le 4600U. Le processeur Comet Lake utilisait des modules DDR4-2666, tandis que les processeurs Ice Lake et AMD Ryzen Mobile 4000 utilisaient tous deux le DDR4-3200.

Le MX250 qu’AMD attrape presque est un GPU de l’ère Pascal dans une configuration 384: 24: 16. Nvidia préparerait des rafraîchissements MX330 et MX350 à cette famille de GPU qui augmenteraient considérablement les performances globales et recréeraient un écart de performance significatif entre un APU AMD basé sur iGPU et un système avec un GPU Nvidia discret, même à l’extrémité inférieure. Tout cela est bon – l’augmentation des performances des graphiques intégrés devrait inciter AMD, Nvidia et Intel à améliorer continuellement leurs produits discrets d’entrée de gamme. Ce que je trouve remarquable, c’est la façon dont les graphiques intégrés ont continué de s’améliorer au fil du temps.

L’un des changements lents mais importants de la dernière décennie a été l’énorme amélioration des performances du processeur et du processeur graphique à faible consommation. D’une manière générale, AMD et Intel ont amélioré leurs performances davantage dans les bandes TDP les plus basses (15W, 35W) que sur les TDP de bureau les plus élevés. Bien qu’il existe encore des avantages majeurs à utiliser un GPU discret dans un ordinateur portable ou de bureau, les solutions intégrées d’AMD sont plus rapides et peuvent jouer une gamme de titres plus large aujourd’hui que les produits équivalents d’il y a 5-7 ans. Les jeux haut de gamme seront toujours difficiles pour les parties d’entrée de gamme, mais il est beaucoup plus facile de trouver des jeux auxquels jouer aujourd’hui que par le passé.

La famille Ryzen Mobile 4000 se présente comme une concurrence redoutable pour Intel, et elle pourrait trouver une maison avec des OEM cherchant à égaler presque les performances du MX250 dans une solution monopuce. Nvidia expédiera des dGPU plus rapides, bien sûr, mais AMD peut toujours avoir un marché adressable plus important grâce à la force de son nouvel iGPU. Vega semble avoir un peu de vie après tout.

