Le House Science Committee se prépare à adopter le projet de loi d’autorisation de la NASA

WASHINGTON – Le comité scientifique complet de la Chambre adoptera probablement un projet de loi d’autorisation de la NASA plus tard ce mois-ci, selon un membre clé, qui intégrera certains changements au projet de loi d’origine, mais conservera probablement les principales dispositions régissant le programme d’exploration de l’espace humain de la NASA.

Dans une interview du 28 février, la représentante Kendra Horn (D-Okla.), Présidente du sous-comité spatial du House Science Committee, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le comité complet marque HR 5666, la NASA Authorization Act de 2020, dans la «prochaine quelques semaines », bien qu’une date précise n’ait pas encore été fixée. Le sous-comité de Horn a approuvé le projet de loi lors d’un vote vocal le 29 janvier.

Depuis ce balisage du sous-comité, Horn a dit qu’elle avait travaillé avec «beaucoup de parties prenantes différentes» pour clarifier certains aspects du projet de loi. «Il y avait certaines interprétations que nous n’avions pas l’intention de faire figurer dans le projet de loi», a-t-elle déclaré.

Elle a cité comme exemple la perception selon laquelle, avec un langage appelant à un retour de l’homme sur la lune d’ici 2028, cela bloquait l’objectif de la NASA d’un retour en 2024 dans le cadre du programme Artemis. «Je pense que c’est important pour nous d’être très clairs», a-t-elle déclaré. «Ce projet de loi ne ralentissait pas ni ne faisait dérailler Artemis.»

La version originale du projet de loi a cependant suscité des critiques quant aux changements dans la façon dont la NASA mettrait en œuvre le programme Artemis. Il a largement rejeté les plans de la NASA d’utiliser des partenariats public-privé pour développer des atterrisseurs lunaires, qui seraient exploités par des sociétés dont la NASA achète des services similaires aux programmes d’équipage commercial et de fret. Au lieu de cela, il a appelé à une conception d’atterrisseur appartenant au gouvernement, en particulier un atterrisseur intégré lancé sur une fusée Space Launch System Block 1B.

Elle a dit que les changements spécifiques au projet de loi sont toujours en cours d’élaboration et qu’il était donc trop tôt pour en discuter en détail. “Quelques-unes des préoccupations qui ont été soulevées lors du balisage du sous-comité sont certains des domaines dans lesquels vous pouvez vous attendre à voir des travaux se produire”, a-t-elle déclaré. Ces préoccupations comprenaient les dispositions relatives aux atterrisseurs lunaires dans le projet de loi.

Cependant, elle a suggéré qu’elle voulait toujours que tout atterrisseur lunaire ou atterrisseurs développés pour Artemis appartienne au gouvernement. «Nous ne pouvons pas le faire sans sociétés ou entrepreneurs commerciaux, mais cela ne signifie pas que ce soit un bien ou un service commercial qui existe déjà que nous achetons», a-t-elle déclaré.

Elle a comparé le développement d’actifs clés pour la NASA au matériel militaire développé par des entrepreneurs. “Cela ne signifie pas que notre flotte de sous-marins ou l’un de nos avions appartiennent à des entités commerciales. Ce sont des produits et la propriété du gouvernement des États-Unis parce que c’est pour notre sécurité nationale, tout comme les éléments essentiels du programme spatial de notre pays appartiennent au gouvernement et devraient appartenir au gouvernement. “

Horn a rejeté les critiques selon lesquelles le projet de loi était «anti-commercial» et ne répondait pas aux opinions des sociétés spatiales commerciales. «Il était factuellement et carrément incorrect de dire que nous n’avons pas consulté les parties prenantes», a-t-elle déclaré. «Nous avons passé un an en auditions. Nous avons eu des réunions tout au long de l’année. Nous avons parlé à des experts. Nous avons fait le travail. “

Elle était également en désaccord avec les affirmations selon lesquelles le processus d’autorisation global de la NASA pourrait devenir partisan. Son homologue au Sénat, le sénateur Ted Cruz (R-Texas), président du sous-comité sénatorial de l’espace, a déclaré le 26 février qu’il craignait que la «Pelosi House» – une référence au président de la Chambre Nancy Pelosi (D-Calif.) – pourrait faire du projet de loi une question partisane. “S’ils traitent l’espace comme un football partisan, ils détruiront la coopération bipartite que nous avons depuis un certain nombre d’années”, a-t-il averti.

M. Horn a déclaré que l’élaboration du projet de loi, dont les sponsors initiaux comprennent à la fois la direction démocrate et républicaine du House Science Committee et de son sous-comité spatial, reste bipartite. “Je n’ai vu aucune indication de cela”, a-t-elle déclaré à propos de toute tension partisane concernant le projet de loi. «L’une des choses qui est remarquable et que j’aime dans l’espace, c’est que ce n’est pas une question partisane. Ça ne devrait pas l’être. “

“Nous continuerons à travailler dans un effort bipartite pour renforcer la NASA et faire notre part en tant qu’autorisateurs pour assurer les meilleures chances de succès”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes impatients de terminer une autorisation de la NASA qui est à travers les deux chambres et a été promulguée cette année.”

Horn a déclaré que son sous-comité prévoyait également d’être actif cette année sur d’autres questions spatiales, telles que la connaissance de la situation spatiale et la gestion du trafic spatial, un sujet d’une audience du sous-comité en février. Elle a défendu le rythme des travaux du sous-comité à la fois sur l’autorisation de la NASA et sur d’autres questions, affirmant qu’il s’agissait de sujets complexes nécessitant une étude approfondie.

“Il s’agit de veiller à ce que nous agissions rapidement, mais comprenons les défis auxquels nous sommes confrontés”, a-t-elle déclaré. «À cette époque où les gens veulent des réponses et des solutions très rapides, parfois on a l’impression que nous n’agissons pas, mais nous le sommes. Nous allons continuer de bouger. “