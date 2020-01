Le Japon cherche à finaliser un accord avec les États-Unis sur la coopération en matière d’exploration lunaire

WASHINGTON – L’agence spatiale japonaise JAXA espère mettre en place un accord décrivant ses contributions aux efforts d’exploration lunaire de la NASA au cours des prochains mois.

Dans une présentation du 24 janvier au bureau de Washington de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale, Yoshikazu Shoji, directeur du département des relations internationales et de la recherche à la JAXA, a déclaré que son agence négocie un protocole d’accord avec la NASA au sujet de sa contribution à la passerelle lunaire.

“Nous visons à conclure ce protocole d’accord dans le délai d’avril / mai”, a-t-il déclaré. “Nous allons donc, peut-être très bientôt, avoir un accord entre les États-Unis et le Japon.”

Le gouvernement japonais a annoncé en octobre son intention de rejoindre le programme Artemis dirigé par la NASA dans une déclaration du Premier ministre du pays, Shinzō Abe. Cette annonce a fourni peu de détails sur la manière dont le Japon participerait, au-delà de la description de quelques domaines potentiels de contribution. Cette annonce est intervenue un mois après une visite au Japon de l’administration de la NASA Jim Bridenstine, qui a signé une déclaration conjointe avec la JAXA sur une coopération potentielle dans l’exploration lunaire.

Shoji a déclaré que la JAXA s’intéressait à quatre domaines spécifiques. La première consiste à fournir des composants pour le module Habitation et avant-poste logistique (HALO), l’un des premiers pour la passerelle lunaire. La NASA a annoncé l’été dernier son intention d’attribuer un contrat à fournisseur unique à Northrop Grumman pour construire HALO, et Shoji a déclaré que JAXA pourrait fournir des composants tels que des batteries et des réservoirs.

Un deuxième domaine, a-t-il dit, consiste à fournir des données sur la surface lunaire. La JAXA développe une mission appelée Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) destinée à démontrer la capacité d’effectuer des atterrissages de précision. SLIM devrait être lancé fin 2021 ou début 2022.

Un troisième domaine d’intérêt de la JAXA est le soutien logistique de la passerelle. Shoji a déclaré que cela pourrait être fait avec le vaisseau spatial HTV-X, une version mise à jour du vaisseau spatial HTV cargo qui prend actuellement en charge la Station spatiale internationale, lancée sur la fusée H3. Cette fusée devrait effectuer son premier vol plus tard cette année.

Le dernier et le plus ambitieux domaine d’intérêt de la JAXA concerne à la fois les éléments de passerelle et de surface. La JAXA envisage de développer un module d’habitation pour la passerelle ainsi qu’un rover sous pression à l’usage des astronautes sur la surface lunaire. JAXA a annoncé l’année dernière un partenariat avec le constructeur automobile Toyota pour étudier le développement du rover, un accord que Shoji a décrit comme le «plus grand et le plus symbolique» de plusieurs partenariats industriels que JAXA recherche.

Un module d’habitation comme celui que la JAXA a proposé ne serait probablement pas ajouté à la passerelle avant la seconde moitié de la décennie, lorsque la NASA agrandira l’installation pour permettre des missions lunaires plus durables. Le rover, a déclaré Shoji, ne serait pas prêt avant 2029 ou 2030.

En échange de ces contributions à Artemis, la JAXA aurait probablement la possibilité de piloter ses astronautes lors de missions ultérieures, y compris des atterrissages lunaires. “Nous aimerions envoyer des astronautes japonais à la surface lunaire”, a-t-il déclaré. «Il sera négocié entre les deux gouvernements.»

Un défi auquel est confrontée JAXA alors qu’elle envisage son rôle dans Artemis est ses budgets. Le budget de la JAXA pour l’exercice 2020, qui commence le 1er avril, est de 188,8 milliards de yens (1,73 milliard de dollars), soit une augmentation de 2,2% par rapport à 2019. Le budget de la JAXA, bien que relativement stable au cours des dernières années, a noté Shoji.

Quelles que soient les conditions de l’accord final et quelles que soient les ressources financières que la JAXA peut obtenir, Shoji a souligné le désir du Japon de coopérer avec les États-Unis dans l’exploration lunaire. “Le Japon a une forte motivation à explorer de nouvelles frontières en utilisant nos compétences de base et à renforcer la coopération entre les États-Unis et le Japon”, a-t-il déclaré.