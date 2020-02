Le Japon vient de fermer toutes ses écoles pour contenir l’épidémie de coronavirus – .

Le nouveau coronavirus, également appelé COVID-19, a déjà le monde sur le bord. Même si les responsables de la santé du monde entier se battent pour contenir la propagation, personne n’est sûr de la durée exacte de cette peur ni des dommages qu’elle causera avant qu’elle ne disparaisse finalement.

Maintenant, dans un mouvement majeur de l’un des pays les plus durement touchés, le Japon a pris la décision difficile de fermer toutes les écoles pendant un mois complet dans l’espoir de pouvoir freiner la propagation du virus. Cela fait du Japon le deuxième pays à prendre la décision radicale de fermer les écoles, la Chine étant la première à imposer un verrouillage alors que le virus a ravagé le pays au cours des deux derniers mois.

Comme le rapporte le New York Times, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé la fermeture des écoles lors d’une réunion d’un groupe de travail réuni pour gérer la crise des coronavirus. À ce jour, près de 200 cas confirmés de coronavirus ont été découverts au Japon et quatre personnes seraient mortes des suites de leurs infections.

Le Japon a été mis sous les projecteurs de la lutte contre les coronavirus après qu’un navire de croisière amarré à Yokohama, au Japon, soit devenu un scénario de cauchemar, avec des centaines de vacanciers qui ont contracté l’infection en quelques jours seulement. Gérer la propagation de la maladie et veiller à ce que le bateau de croisière reste bloqué alors que les responsables de la santé ont géré le scénario bizarre mettant le Japon sur la sellette, et il ressort clairement de cette fermeture de l’école que le pays veut mettre un terme à l’épidémie avant qu’elle ne puisse provoquer dégâts sérieux.

L’annonce aurait inclus des écoles élémentaires, des collèges et des lycées. Cependant, le mandat ne semble pas inclure les universités, il sera donc intéressant de voir comment elles sont gérées. Le scénario le plus probable est que chaque école émettra ses propres verrouillages ou gérera les cas d’infection parmi ses élèves au cas par cas.

Cette épidémie rend le monde assez nerveux, et regarder comment les choses se déroulent au Japon pourrait nous montrer un aperçu de la façon dont les autres pays géreront la propagation du virus. Les États-Unis ne prévoient pas actuellement de verrouillage ou de fermeture généralisée des écoles ou d’autres institutions publiques, mais comme nous l’avons vu dans d’autres domaines, cela pourrait changer rapidement.

Le CDC a averti les citoyens américains de s’attendre à des perturbations importantes dans leur vie quotidienne. Se préparer au pire est toujours une bonne idée, mais nous allons tous garder les doigts croisés pour que les choses ne se gâtent pas.

Source de l’image: Kin Cheung / AP / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.