Le lancement de Cygnus sur l’ISS a été nettoyé alors que la NASA envisage des changements d’horaire pour les futures missions de fret

WALLOPS ISLAND, Virginie – Un problème technique a effacé le lancement, le 9 février, d’une mission cargo Cygnus vers la Station spatiale internationale alors que la NASA envisage de modifier le calendrier des futures missions cargo et activités scientifiques sur la station, étant donné les incertitudes quant à la taille de la l’équipage de la station.

Une fusée Northrop Grumman Antares devait décoller du Pad 0-A du port spatial régional Mid-Atlantic à 17h39. Est le 9 février, transportant un vaisseau spatial Cygnus sur une mission désignée NG-13. Cependant, le lancement a d’abord été poussé jusqu’à la fin de sa fenêtre de cinq minutes, puis nettoyé quelques minutes avant l’heure de lancement révisée.

La NASA et Northrop Grumman ont déclaré immédiatement après le lancement que le gommage était dû à des «données hors nom fournies par des équipements de soutien au sol», mais n’ont pas fourni d’informations supplémentaires ni annoncé une nouvelle date de lancement. Les prévisions météorologiques sont défavorables pour les prochains jours, y compris une probabilité de 80% de violer les contraintes météorologiques pour un lancement le 10 février et 75% pour un lancement le 11 février, selon les prévisions météorologiques lors d’un briefing du 8 février au Wallops Flight Facilité ici.

Le Cygnus transporte 3 633 kilogrammes de marchandises, dont environ 1 600 kilogrammes de matériel de véhicule et près de 1 000 kilogrammes de charges utiles scientifiques. Les fournitures de l’équipage et d’autres équipements constituent le reste de la cargaison du vaisseau spatial.

Alors que la NASA reporte cette mission de fret, l’agence pourrait également changer les futures missions pour refléter le statut de l’équipage de la station. D’ici avril, la station ne comptera qu’un équipage de trois personnes, dont un seul astronaute de la NASA, Chris Cassidy, pendant potentiellement plusieurs mois. L’incertitude quant au moment où les véhicules de l’équipage commercial voleront et à la durée de leurs missions, a créé des défis pour la planification des ressources nécessaires à la station et la science qui peut y être effectuée.

“Nous discutons de la meilleure cadence sur laquelle lancer les missions de fret, et un facteur est quand nous aurons des membres d’équipage à bord”, a déclaré Ven Feng, directeur du bureau d’intégration des transports ISS de la NASA. L’horaire des véhicules d’équipage commerciaux ainsi que les plans pour terminer les recherches scientifiques sur la station sont des facteurs clés de cette planification.

“Nous essayons de nous positionner pour avoir le plus de flexibilité possible pour obtenir la science la plus élevée et de la plus haute qualité, car nous espérons voir notre véhicule d’équipage commercial arriver quelque temps cette année”, a-t-il déclaré.

Feng a déclaré que Northrop a fait un travail “énorme” démontrant sa capacité à voler plus tôt que prévu pour la mission NG-13. «Nous pourrons peut-être reprendre cela dans un avenir proche», a-t-il déclaré. Les responsables de Northrop à Wallops ont déclaré que la prochaine mission Cygnus, NG-14, est provisoirement prévue pour octobre mais pourrait être déplacée jusqu’en août.

Le lancement de la prochaine mission Dragon cargo de SpaceX, CRS-20, est prévu pour le 2 mars et sera la dernière de cette version du vaisseau spatial. La société commencera à utiliser une version de son vaisseau spatial Crew Dragon pour de futures missions de fret dans le cadre de son nouveau contrat Commercial Resupply Services 2 avec la mission CRS-21 au plus tôt en août.

La taille réduite de l’équipage affectera également la science sur la station. Un rapport du 14 novembre du Bureau de l’inspecteur général de la NASA a conclu qu’avec un seul astronaute de la NASA à bord, la quantité de recherches effectuées sur la station passerait d’une moyenne d’environ 35 heures par semaine à seulement 5,5 heures.

«Nous en tenons compte», a déclaré Heidi Parris, assistante scientifique du programme ISS de la NASA. “Nous discutons avec nos chercheurs, nous parlons avec les différents bailleurs de fonds et nous nous assurons que tout le monde comprend la situation.”

Parris a déclaré que certaines expériences sur la station ne nécessitent pas de temps d’équipage. «Celles-ci sont certainement utiles dans un moment comme celui-ci, quand nous n’aurons pas beaucoup de temps d’équipage disponible», a-t-elle déclaré. Il y a aussi la «science de réserve» que les astronautes peuvent faire lorsqu’ils sont en mesure de libérer du temps dans leurs horaires.

“Nous faisons tout ce que nous pouvons pour continuer à faire autant de science que possible pendant ce déficit de temps d’équipage”, a-t-elle déclaré.