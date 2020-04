Le lancement de Smallsat retarde une poussée vers une plus grande standardisation

WASHINGTON – Une étude qui a révélé que tous les petits satellites lancés commercialement au cours des cinq dernières années ont subi des retards est la preuve de la nécessité d’une plus grande standardisation des logements de charge utile afin que les petits satellites puissent facilement changer de véhicule, selon une entreprise.

L’étude, menée par Bryce Space and Technology et publiée le 22 avril, a révélé que les 1078 petits satellites – définis comme pesant moins de 600 kilogrammes – lancés commercialement au cours des cinq dernières années ont subi des retards allant de quelques jours à plusieurs années pour diverses raisons.

Le délai médian de lancement des petits satellites inclus dans l’étude est de 128 jours. Un peu plus de 150 petits satellites ont connu des retards n’excédant pas deux semaines, mais un nombre similaire a subi des retards d’au moins un an et demi.

Le fait que tant de petits satellites aient subi des retards de lancement n’est pas surprenant. “Nous avons toujours su de façon anecdotique que le lancement se déplace vers la droite”, a déclaré Grant Bonin, vice-président du développement commercial chez Spaceflight, qui organise des lancements de petits satellites sur une variété de fusées, dans une interview le 28 avril. “Ce que nous n’avions pas encore vraiment fait, c’est tenter de quantifier la probabilité des retards.”

Spaceflight a commandé l’étude Bryce pour quantifier les retards et identifier leurs causes. «Je pense que certaines de ces données ont également été révélatrices, car elles reflètent une distribution des causes de retard de lancement différente de ce que beaucoup de gens pourraient supposer», a-t-il déclaré.

L’enquête a révélé que 40% des retards étaient dus à des charges utiles, y compris celles de la charge utile principale lors des lancements où les petits satellites volaient en tant que charges utiles secondaires. Les problèmes liés aux lanceurs ont représenté 34% des retards, mais la plupart d’entre eux étaient causés par des retards de développement et de fabrication des lanceurs, plutôt que par des retards dus à des anomalies des véhicules. La plupart des autres retards étaient dus à des problèmes administratifs ou programmatiques, ou à des changements dans le manifeste de la Station spatiale internationale pour ces petits satellites lancés depuis la station.

Quelle que soit la raison, les retards peuvent causer de graves problèmes à de nombreux clients de Spaceflight. “Les faits ont toujours été que les lancements sont retardés, et cela peut être extrêmement pénalisant pour les entreprises qui ont besoin de satellites dans l’espace”, a déclaré Bonin. “Une journée de lancement est un jour où ils ne font pas d’argent sur l’actif parce qu’il n’est pas dans l’espace.”

Il a fait valoir que le fait que de nombreux retards soient causés par des problèmes de charge utile principale ou de lanceurs souligne l’importance d’avoir des approches plus standardisées pour accueillir les petits satellites, afin qu’ils puissent être facilement remanifestés d’un lanceur à l’autre. “C’est quelque chose que nous pouvons faire des mois avant le lancement, mais nous sommes déterminés à l’idée, avec la normalisation, de réduire ce temps de manière significative, à quelques semaines”, a-t-il déclaré.

Une telle standardisation existe déjà pour les cubesats, dont la plupart utilisent des déployeurs qui peuvent être facilement déplacés d’un lanceur à un autre. Spaceflight veut essayer d’étendre la standardisation aux petits plus grands satellites. «Verrouiller les interfaces électriques, normaliser les interfaces mécaniques et normaliser la façon dont un vaisseau spatial doit être traité est vraiment essentiel», a-t-il déclaré.

L’une des raisons des retards survenus depuis le rapport Bryce est liée à la pandémie de coronavirus en cours. Bonin a déclaré que plusieurs fournisseurs de lancement avec lesquels il travaille, notamment Arianespace, l’Organisation indienne de recherche spatiale et Rocket Lab, connaissent des retards en raison de blocages qui ont interrompu les activités de lancement.

On ne sait pas quand ces lancements reprendront, bien que le gouvernement néo-zélandais ait reculé de son niveau d’alerte le plus élevé contre les coronavirus cette semaine, permettant une augmentation de l’activité commerciale. Il a prédit une augmentation de l’activité de lancement une fois que ces fournisseurs pourront reprendre les lancements et traiter leur arriéré.

Cependant, la demande de lancements futurs pourrait être déprimée. “Avec la clientèle actuelle, nous voyons beaucoup de gens prendre une profonde respiration et se mettre en pause”, a-t-il déclaré. Les startups en particulier sont préoccupées par l’accès aux capitaux nécessaires pour développer leurs activités, y compris le développement et le lancement de satellites.

«Je pense que de nombreuses entreprises s’arrêtent et se disent:« La survie est la victoire, nous allons donc essayer de rouler dessus et d’étendre notre piste autant que possible », a-t-il déclaré. La demande restera de la part des entreprises au milieu des plans de déploiement de satellites, ainsi que des clients gouvernementaux aux États-Unis et ailleurs. “Vous pourriez voir un changement dans notre portefeuille de clients un peu.”

Il y aura également probablement un bouleversement non seulement parmi les clients mais aussi les fournisseurs de lanceurs, étant donné le grand nombre d’entreprises travaillant sur de petits lanceurs. “Mais dans l’ensemble, nous sommes optimistes et optimistes quant à la reprise vigoureuse de l’industrie”, a-t-il conclu.