Le lancement du nouveau long mars 7A en Chine se termine par un échec

HELSINKI – La tentative de la Chine de lancer sa première fusée longue durée 7A de nouvelle génération s’est soldée par un échec lundi, ce qui a empêché un satellite classé d’entrer en orbite de transfert géosynchrone.

Le décollage du centre de lancement du satellite côtier de Wenchang a eu lieu à 10 h 34, heure de l’Est. Le lancement a été initialement confirmé par des images et des séquences partagées en ligne par des spectateurs éloignés.

La China Aerospace Science and Technology Corp., (CASC), qui a développé et fabriqué la fusée, annonce généralement des lancements après la déclaration de réussite de la mission. Des profils de mission similaires sont généralement annoncés comme réussis environ une heure après le lancement, mais aucune annonce n’a été faite.

L’agence de presse d’Etat a confirmé l’échec (chinois) un peu moins de deux heures après le lancement, sans indication de la cause ni de la nature de l’échec. Une enquête sur l’anomalie suivra.

La charge utile pour le lancement avait précédemment été désignée comme «satellite de vérification de nouvelle technologie-6». Aucun autre détail n’a été publié avant le lancement.

Des mesures pour contrer la propagation du nouveau coronavirus sont en vigueur au port spatial de Wenchang, bien que les campagnes de lancement se soient poursuivies.

Les préparatifs de lancement ont été conduits discrètement à Wenchang. Aucune annonce de déploiement n’a été faite et aucun avis de fermeture de l’espace aérien n’a été émis. Les lancements précédents de Wenchang, y compris le retour en vol du Long 5 mars en décembre, ont été diffusés en direct.

Les préparatifs pour le vol d’essai du Long March 5B sont également en cours à Wenchang. On ne sait pas si l’échec du Long March 7A aura un impact sur le lancement prévu mi-fin avril.

Longue marche du 7 mars, impact de l’échec

Le Long March 7A est une variante du Long March 7 standard, qui a volé deux fois. Une mission de 2017 pour tester le vaisseau spatial de ravitaillement de Tianzhou avec le laboratoire spatial Tiangong-2 a été sa dernière activité. Le lanceur utilise du RP-1 et un propulseur à oxygène liquide et pourrait remplacer les anciens modèles à l’aide de propergols toxiques.

Le Long March 7A de 60,13 mètres de long a une masse au décollage d’environ 573 tonnes, selon la China Academy of Launch Vehicle Technology, une filiale de CASC.

Le 7A utilise le même noyau de kerolox de 3,35 mètres de diamètre et quatre boosters latéraux de 2,25 mètres de diamètre que le stand Long March 7, mais comprend un troisième étage d’hydrolox supplémentaire. L’étage ajouté est adapté de la fusée ancienne génération Long March 3B pour lui permettre d’envoyer des charges utiles à GTO.

Le nouveau lanceur pourrait notamment devenir la principale fusée chinoise pour les missions de communication par satellite. La fusée cryogénique modulaire pourrait présenter des avantages en termes de coût, mais également de réduction des menaces pour la vie et les biens.

Le plus ancien et hypergolique Long March 3B est le cheval de bataille actuel de la Chine pour les lancements au GTO. Le 3B est lancé depuis l’intérieur des terres à Xichang, dans la province du Sichuan, ce qui fait que les étapes passées tombent fréquemment sur les zones habitées. Le Long March 7A est lancé depuis le port spatial côtier de Wenchang, ce qui signifie que sa trajectoire de vol est au dessus de la mer.

Les nouvelles fusées chinoises des longues séries 5 et 7 mars sont une nouvelle génération de lanceurs. Ils sont conçus pour renforcer les capacités de lancement du pays et, dans une certaine mesure, remplacer les lanceurs hypergoliques vieillissants de la Longue Marche.

Les nouvelles fusées sont livrées à Wenchang dans la province insulaire de Hainan via des cargos spécialement conçus. Les véhicules Long March plus anciens et de plus petit diamètre sont transportés par le système ferroviaire du pays vers les centres de lancement intérieurs.

Le secteur naissant de l’espace commercial en Chine voit également le développement de nouveaux lanceurs légers et moyens qui pourraient potentiellement fournir des services de lancement.

Le coronavirus influe sur les activités spatiales

Le lancement du Long March 7A a été effectué malgré les effets de l’épidémie de coronavirus.

Une nouvelle mission Long March 5B, qui devrait être lancée à partir de Wenchang à la mi-fin avril, impliquera un vol d’essai sans équipage d’un vaisseau spatial en équipage de nouvelle génération. En cas de succès, la mission Longue Marche 5B suivante devrait lancer le module central de la station spatiale chinoise dans LEO.

La Chine semble déterminée à effectuer plus de 40 lancements en 2020, malgré l’épidémie. Expace, un spin-off de fournisseur de services de lancement de l’entrepreneur de défense CASIC, a repris ses activités malgré le fait que ses installations soient proches de l’épicentre de l’épidémie à Wuhan, dans le Hubei. La ville et la province étaient bloquées, empêchant le travail et le transport de roquettes Kuaizhou vers le centre spatial de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine.

Les lancements de fusées européennes ont quant à eux été suspendus. Les centres de la NASA se tournent vers le travail à distance avec d’autres impacts incertains. Roscosmos a annoncé lundi l’annulation de la présence des médias pour le lancement du Soyouz MS-16 prévu le 9 avril.