Le lancement du satellite Rocket Lab échoue avant d’atteindre l’orbite

Une fusée Electron décolle samedi (heure des États-Unis) de la Nouvelle-Zélande avec sept satellites à bord. Crédit: Rocket Lab

Un échec lors de la deuxième étape de la combustion d’une fusée Rocket Lab Electron a provoqué le crash de sept petits satellites commerciaux sur Terre samedi après le décollage de la Nouvelle-Zélande.

Transportant des satellites des États-Unis, du Japon et du Royaume-Uni, le lanceur Electron a décollé du port spatial privé de Rocket Lab sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande à 17h19:36. EDT (2119: 36 GMT).

La fusée à carburant liquide de 55 pieds de haut (17 mètres) visait à déployer les petits satellites à une altitude de 310 miles (500 kilomètres), mais un dysfonctionnement lors de la deuxième étape de combustion d’Electron a empêché la fusée d’atteindre la vitesse requise pour entrer dans une orbite stable autour de la Terre.

« Nous avons perdu le vol tard dans la mission », a tweeté Peter Beck, fondateur et PDG de Rocket Lab. «Je suis extrêmement désolé que nous n’ayons pas livré les satellites de nos clients aujourd’hui. Soyez assurés que nous trouverons le problème, le corrigerons et que nous reviendrons bientôt sur le pavé. »

Dans un communiqué publié samedi, Rocket Lab a déclaré que le problème à l’origine de l’échec du lancement s’était produit « environ quatre minutes après le vol ». La compagnie a déclaré que la fusée était restée dans son couloir de sécurité des vols et qu’elle travaillait avec la Federal Aviation Administration pour « enquêter sur l’anomalie et identifier sa cause profonde pour corriger le problème et aller de l’avant ».

La première preuve visuelle d’un problème lors de la webdiffusion vidéo en direct de Rocket Lab sur la mission de samedi s’est produite un peu plus tard.

Le flux vidéo semblait montrer que le deuxième étage d’Electron tirait normalement jusqu’à ce que le flux en direct de la fusée se soit figé à T + plus 5 minutes et 41 secondes. Dans le même temps, les données de télémétrie affichées sur le flux vidéo de Rocket Lab ont montré que l’arrêt de la fusée accélérait à une vitesse de 8 509 mph, soit près de 13 700 kilomètres par heure.

Un affichage d’altitude a montré que la fusée continuait à monter pendant environ 26 secondes de plus, atteignant une altitude maximale de 121 miles (194,8 kilomètres) avant de redescendre sur Terre. La fusée et ses charges utiles se sont probablement désintégrées et ont brûlé une fois qu’elles sont rentrées dans l’atmosphère.

Voici le moment où le flux vidéo du véhicule de lancement Electron de Rocket Lab s’est terminé et la télémétrie en direct a semblé montrer que la fusée avait cessé d’accélérer. Le flux de données a montré que la fusée avait atteint une altitude maximale de 194,8 kilomètres avant de retomber sur Terre.https: //t.co/GMLbgXLtm5 pic.twitter.com/mCydc8XJzI – . (@SpaceflightNow) 4 juillet 2020

Les sept satellites perdus lors de l’échec du lancement de samedi appartenaient à Canon, Planet et à une start-up britannique nommée In-Space Missions.

Le vaisseau spatial d’imagerie terrestre CE-SAT-1B de Canon était la plus grande des charges utiles de la mission de samedi. Le satellite de 147 livres (67 kilogrammes) avait la forme d’un cube et mesure un peu plus grand qu’un réfrigérateur de dortoir.

Son système de caméra a été conçu pour pouvoir résoudre des objets au sol aussi petits qu’environ 3 pieds, ou 90 centimètres, selon Canon. CE-SAT-1B devait être le deuxième satellite de Canon en orbite, et la société d’électronique japonaise – lorgnant une flotte de satellites d’observation de la Terre – avait l’intention de tester la conception du vaisseau spatial pour une production de masse future.

Spaceflight, un courtier en lancement de covoiturage basé à Seattle acquis par le conglomérat japonais Mitsui le mois dernier, a organisé le lancement du vaisseau spatial CE-SAT-1B avec Rocket Lab.

« Nous sommes bien sûr déçus, tout en étant toujours conscients que les échecs de lancement font partie des activités spatiales », a déclaré Spaceflight dans un communiqué. «Nous travaillerons en étroite collaboration avec Rocket Lab et notre client Canon Electronics qui avaient leur satellite d’imagerie CE-SAT-IB à bord de cette mission pour déterminer les prochaines étapes, mais nous ne sommes pas découragés dans notre détermination à amener nos clients dans l’espace.

« Nous avons confiance en tous nos lanceurs, y compris Electron, et nous nous réjouissons à l’idée de nombreux lancements réussis avec eux », a déclaré Spaceflight.

Le satellite d’imagerie terrestre CE-SAT-1B de Canon a été la plus grosse charge utile perdue lors de la mission de samedi. Six CubeSats plus petits ont été rangés dans les déployeurs Maxwell de Rocket Lab. Crédit: Rocket Lab

Samedi, cinq nanosatellites d’observation de la Terre SuperDove de la planète étaient également à bord de la fusée Electron de Rocket Lab. Les SuperDove étaient des versions avancées des satellites Dove à résolution moyenne de Planet, et mesurent chacune la taille d’une boîte à chaussures.

Basée à San Francisco, Planet exploite une flotte de plus de 120 satellites d’observation de la Terre fournissant une couverture d’imagerie quotidienne sur l’ensemble de la masse terrestre du monde, fournissant des données sur les caractéristiques changeantes aux gouvernements et aux entreprises. Les cinq SuperDove lancées samedi avec Rocket Lab faisaient partie du lot de nanosatellites «Flock 4e» de Planet.

« Bien que ce ne soit jamais le résultat que nous espérons, le risque d’échec du lancement est celui auquel Planet est toujours préparé », a déclaré Planet dans un communiqué publié sur son site Internet. « Nous avons déjà 26 SuperDoves, Flock 4v, dont le lancement est prévu sur une fusée Vega plus tard cet été, et plusieurs autres lancements au cours des 12 prochains mois sont sur le manifeste. »

L’autre charge utile du lancement raté de Rocket Lab samedi était Faraday 1, un CubeSat de la société britannique In-Space Missions. Le 6U CubeSat mesure environ la taille d’une petite mallette et est le premier d’une série de petits satellites prévue par les missions dans l’espace.

« L’équipe In-Space est absolument sidérée par cette nouvelle », a tweeté la société. «Deux ans de travail acharné d’un groupe incroyablement engagé d’ingénieurs brillants en fumée. C’était vraiment un petit vaisseau spatial très cool. «

Faraday 1 était rempli de charges utiles expérimentales, y compris une radio définie par logiciel d’Airbus Defence and Space qui peut être reprogrammée à distance en orbite. D’autres charges utiles sur Faraday 1 devaient poursuivre des applications telles que l’Internet des objets, la caractérisation d’un laser au sol, l’imagerie vidéo optique à 360 degrés, la surveillance du spectre radio, la vidéo en temps réel depuis l’espace et les communications par satellite, selon In -Missions spatiales.

Décollage de la fusée Electron de Rocket Lab depuis la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande, propulsant les satellites en orbite pour Canon, Planet et la startup britannique In-Space Missions. REGARDER EN DIRECT: https://t.co/GMLbgXLtm5 pic.twitter.com/4ap9HALRZR – . (@SpaceflightNow) 4 juillet 2020

Le lancement samedi était la 13e mission du booster d’électrons de Rocket Lab, qui est dimensionné pour transporter de petits satellites en orbite lors de missions dédiées. Rocket Lab dit que son service de lancement permet aux petites entreprises de placer leurs charges utiles sur des orbites plus idéales selon leur propre calendrier, plutôt que de prendre un emplacement de covoiturage ou secondaire pour une fusée plus grande.

Un problème de système au sol a forcé la fin du premier lancement du test Electron en 2017. Les responsables de Rocket Lab ont déclaré que la fusée Electron avait fonctionné normalement sur cette mission jusqu’à ce que les équipes de sécurité de la portée aient dû envoyer la commande de terminaison.

Basée à Long Beach, en Californie, Rocket Lab a accumulé 11 lancements consécutifs réussis depuis lors, livrant 53 petits satellites en orbite pour des clients commerciaux, des universités, la NASA, l’armée américaine et le National Reconnaissance Office.

Avant l’échec du lancement de samedi, Rocket Lab a déclaré qu’il visait à lancer sur une cadence mensuelle pour le reste de 2020 et en 2021. La société a déclaré qu’elle prévoyait de lancer sa première fusée Electron à partir d’un nouveau site de lancement à Wallops Island, en Virginie, dès que Août.

Le prochain lancement de Rocket Lab depuis la Nouvelle-Zélande était de transporter un satellite commercial de surveillance radar en orbite pour Capella Space, une startup de San Francisco développant une constellation de vaisseaux spatiaux d’imagerie terrestre tous temps.

La société a déclaré samedi dans un communiqué qu’elle avait huit fusées Electron en production dans des usines à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et dans le sud de la Californie.

Fabriquée en matériaux en fibre de carbone et propulsée par des turbopompes électriques imprimées en 3D, la fusée Electron a de nombreuses missions sur les livres, y compris des vols pour l’armée américaine, la NRO et la NASA, qui a annoncé un contrat plus tôt cette année pour Rocket Lab pour lancer un CubeSat à la lune.

