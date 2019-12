Le lancement réussi du long 5 mars ouvre la voie aux principaux plans spatiaux chinois

La Chine est prête à poursuivre ses plans pour une mission sur Mars rover, un retour d'échantillons lunaires et un vol d'essai de module de station spatiale en 2020 après un retour en vol réussi de la fusée Long March 5.

HELSINKI – La Chine est prête à entreprendre d'ambitieuses missions d'exploration et de station spatiale après un retour en vol réussi le vendredi 5 mars.

Le décollage du centre de lancement de satellites de Wenchang, dans le sud de la Chine, s'est produit à 7 h 45, heure de l'Est. Le satellite de communication Shijian-20 s'est séparé avec succès de l'étage supérieur et est entré en orbite de transfert géostationnaire 40 minutes plus tard.

La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), le principal entrepreneur public des programmes spatiaux du pays, a déclaré le succès de la mission dans l'heure qui a suivi son lancement.

Le Shijian-20 de près de 8 tonnes métriques est basé sur le nouveau grand bus de communication par satellite DFH-5. Il testera les communications en bande Q / V et laser.

Le lancement nominal signifie que la Chine peut continuer à tester un lanceur dérivé nécessaire pour construire sa station spatiale prévue et tenter de lancer sa première mission interplanétaire indépendante – vers Mars – à l'été 2020. La mission de retour d'échantillons lunaires Chang'e-5 devrait suivre tard. 2020.

Les médias d'État chinois font régulièrement la promotion des principales missions du pays prévues pour 2020, dont beaucoup dépendent du Long 5 mars. Un autre échec aurait été une source d'embarras pour les dirigeants et aurait probablement pesé sur la CASC.

Le lancement intervient plus de 900 jours après l'échec de la deuxième mission du Long 5 mars, en juillet 2017. La cause de cet échec était une turbopompe de comburant défectueuse qui a depuis été repensée au moins deux fois.

Longue mars 5

Le Long March 5 est un lanceur de nouvelle génération avec près de deux fois la capacité de charge utile de la fusée chinoise ancienne la plus puissante, ce qui le rend crucial pour les principaux plans de la Chine au cours de la prochaine décennie. Il s'agit notamment de missions vers Mars, des régions polaires lunaires et d'un projet de télescope en orbite polaire solaire.

Le lanceur de 57 mètres de haut et 867 000 kilogrammes possède un troisième étage facultatif, utilisé dans la mission d'aujourd'hui. La première étape utilise de l'hydrogène liquide et un propulseur à oxygène liquide contrairement au mélange hypergolique toxique utilisé par les lanceurs plus anciens de Long March.

Le Long March 5 est capable de fournir 14 tonnes métriques à l'orbite de transfert géostationnaire et 8,2 tonnes à l'injection trans lunaire. Le dérivé Long March 5B pourra livrer 25 tonnes en orbite terrestre basse et est conçu pour lancer des modules pour la Station spatiale chinoise.

Horaire de la station spatiale, refonte du moteur

Le Long March 5B pourrait maintenant être lancé dès le premier semestre 2020 et transportera une version d'essai standard d'un vaisseau spatial en équipage de nouvelle génération pour l'espace lointain. Si ce vol d'essai se passe bien, la Chine entamera les préparatifs du lancement de son premier module de station spatiale. Le module central de 20 tonnes «Tianhe» devait auparavant être lancé en 2018 avant l'échec du Long 5 mars 2017.

Les préparatifs pour le lancement ont commencé en octobre avec la livraison des composants de la fusée à Wenchang. Alors que la plupart des lanceurs chinois sont livrés par rail, le Long March 5 de cinq mètres de diamètre doit être transporté via des cargos spécialement conçus.

La CASC a déclaré le 29 janvier qu'elle prévoyait un retour en vol du Long 5 mars pour juillet. SpaceNews a annoncé le 21 juin que le lancement n'allait pas respecter ce calendrier.

Un article en chinois du China Youth Daily publié le 26 juillet indiquait qu'une refonte «substantielle» de la turbopompe YF-77 avait récemment eu lieu. Cela comprenait l'ajout d'aubes directrices et l'utilisation de superalliages de nickel au lieu d'acier inoxydable.

Des progrès rapides apparents ont été réalisés, entraînant la livraison du troisième long mars 5 à Wenchang fin octobre.