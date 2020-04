Le leader leader enrôlé Towberman rejoint officiellement l’US Space Force

Towberman conseillera le corps enrôlé de la Force spatiale et servira de conseiller au chef des opérations spatiales, le général Raymond, et à la secrétaire de la Force aérienne, Barbara Barrett.

WASHINGTON – Chef Master Sgt. Roger Towberman, le 3 avril, sera assermenté en tant que leader le mieux enrôlé de l’US Space Force, ont déclaré des responsables militaires à SpaceNews.

Lors d’une petite cérémonie d’enrôlement au Pentagone, Towberman deviendra le deuxième membre officiel de l’US Space Force. Jusqu’à présent, la Force spatiale n’avait qu’un seul membre officiel, le chef des opérations spatiales, le général John Raymond. Les quelque 16 000 militaires de la Space Force sont des membres de l’US Air Force qui sont affectés au service spatial.

Raymond a annoncé en février que Towberman, le chef enrôlé du US Space Command, assumerait également ce rôle pour l’US Space Force. Sa cérémonie d’assermentation a été suspendue après que le DoD eut décidé de restreindre les voyages et les événements de groupe en raison de la pandémie de coronavirus.

Les responsables ont déclaré que Towberman vendredi sera enrôlé dans la Force spatiale au Pentagone avec seulement quelques hauts dirigeants présents afin de respecter les directives de distanciation sociale. Une cérémonie plus importante aura lieu à une date ultérieure.

Towberman, qui a rejoint l’US Air Force en 1990, sera le premier membre enrôlé de la Space Force.

“Aujourd’hui, il y a une personne dans la Force spatiale des États-Unis, et c’est moi”, a déclaré Raymond aux journalistes le 27 mars. “Nous avons identifié le deuxième aviateur qui sera, et c’est le sergent-chef en chef Towberman.”

Towberman conseillera le corps enrôlé de la Force spatiale et servira de conseiller à Raymond et à la secrétaire de la Force aérienne Barbara Barrett sur des questions telles que le bien-être, l’état de préparation et le moral de la force.

Des milliers d’aviateurs devraient quitter l’Air Force et être transférés dans la Space Force dans les mois et les années à venir, une fois les processus administratifs et les politiques du personnel définis.