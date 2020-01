Le long 5 mars mène une mission critique de retour en vol

Dans ce qui s’avérera être son vol le plus critique à ce jour, la fusée chinoise Chang Zheng 5 (ou Long March 5, comme on l’appelle en dehors de la Chine) a mené sa troisième mission après deux vols précédents moins que parfaits.

Si le vol de vendredi devait être confirmé comme un succès, il ouvrirait la voie à trois lancements critiques en 2020: un vol lunaire, une mission sur Mars et un vol d’essai de vaisseau spatial humain.

Le Chang Zheng 5 a décollé du site de lancement de l’engin spatial Wenchang à Hainan, en République populaire de Chine à 07h45 HNE (12 h 45 UTC) le vendredi 27 décembre 2019 avec le satellite d’essai Shijian-20 à destination de l’orbite géostationnaire.

Présentation de la fusée Chang Zheng 5:

Le Chang Zheng 5 est la fusée de transport lourd de la Chine – sa capacité de levage est comparable à celle des fusées Ariane 5, Delta IV Heavy, Falcon 9 et Proton-M.

Il dispose d’un site de lancement unique sur le site de lancement de l’engin spatial de Wenchang dans le sud de la Chine.

Le Chang Zheng 5 peut transporter les masses de charge utile suivantes vers les destinations suivantes:

Destination

Masse

Orbite terrestre basse (orbite de 200 x 400 km inclinée à 42 °)

25 000 kg (55 115 lb)

Orbite de transfert géostationnaire (GTO)

14 000 kg (30 864 lb)

Injection trans-lunaire (TLI)

8 200 kg (18 077 lb)

Son noyau de premier étage est augmenté de quatre boosters à carburant liquide qui produisent ensemble 10 631 kN (~ 2 390 000 lbf) de poussée au décollage, augmentant jusqu’à un maximum de 12 054 kN (~ 2 710 000 lbf) de poussée lorsque la fusée monte dans le vide.

Chacun des quatre boosters à sangle contient deux moteurs YF-100 et tire pendant 180 secondes.

Les moteurs YF-100 brûlent du kérosène RP-1 et de l’oxygène liquide.

L’étage principal utilise deux moteurs YF-77 améliorés brûlant de l’hydrogène liquide et de l’oxygène liquide. Le temps de combustion total de la scène est de 480 secondes (8 minutes).

Les moteurs YF-77 se sont révélés défectueux et pas aussi fiables que prévu et ont été la cause directe de l’échec du lancement du Chang Zheng 5 en 2017 lors de sa deuxième mission.

Le deuxième étage de la fusée brûle également de l’hydrogène liquide et de l’oxygène liquide pour ses deux moteurs YF-75D – qui produisent une poussée totale de 176,52 kN (39 680 lbf) pendant 700 secondes (11 minutes 40 secondes).

La fusée peut voler avec ou sans troisième étage. À ce jour, les deux missions effectuées – ainsi que le troisième vol d’aujourd’hui – ont toutes utilisé une troisième étape.

Le troisième étage en option utilise deux moteurs YF-50D brûlant du tétroxyde d’azote et de la diméthylhydrazine asymétrique pendant jusqu’à 1 105 secondes (18 minutes 25 secondes) de vol motorisé.

Le premier vol du Chang Zheng 5 a eu lieu le 3 novembre 2016 après un retard de 2 heures 43 minutes dû à des problèmes de ventilation d’oxygène et de refroidissement du moteur.

Les deux premières étapes du vol ont accidentellement inséré la troisième étape et la charge utile dans l’orbite incorrecte. La troisième étape a pu compenser et amener la charge utile sur l’orbite appropriée pour le déploiement et l’exploitation.

Le premier vol a été considéré comme un succès.

Une deuxième mission a suivi le 2 juillet 2017 et a rapidement rencontré un grave problème avec l’un de ses moteurs YF-77 lors du vol de première étape.

Le problème a entraîné un profil de vol moins profond que prévu et la perte complète de la mission.

Après l’échec, la China Aerospace Science and Technology Corporation a repensé le premier étage et le moteur YF-77.

Ces changements ont été fortement testés.

La charge utile Shijian-20, la mission de retour en vol de Chang Zheng 5:

Bien que l’aspect le plus important de cette mission soit sans doute de démontrer la capacité du Chang Zheng 5 à réussir son retour en vol, la mission transportait une charge utile.

Au sommet de la troisième étape du Chang Zheng 5 se trouvait le satellite d’essai Shijian-20.

En mandarin, «Shijian» signifie «pratique». À cette fin, Shijian-20 est un satellite de télécommunications chinois conçu en partie pour tester ou pratiquer de nouvelles technologies pour les missions de suivi.

Le satellite Shijian-20 est le premier vol de la plate-forme satellite ultra-haute performance DFH-5 dotée d’un système de propulsion ionique à forte poussée d’une puissance allant jusqu’à 28 kilowatts.

Le satellite aura 70 Gbit / s de capacité de communication à haut débit dans la bande Ka.

Dans la vie de tous les jours sur Terre, la gamme de fréquences en bande Ka est le plus couramment utilisée pour les réseaux de télécommunications mobiles 5G.

Le satellite Shijian-20 est également équipé d’un terminal de communication laser infrarouge optique pour des débits de liaison descendante allant jusqu’à 4,8 Gbps.

De plus, le satellite a une charge utile expérimentale de communications quantiques.

Mais la partie la plus importante de cette mission, de manière inhabituelle, n’était pas la charge utile, mais plutôt la preuve de la capacité de la fusée en vol.

Après un hoquet sur le premier vol et l’échec total de la fusée lors de sa deuxième mission, ce troisième vol revêt une importance pondérée en raison du calendrier du Chang Zheng 5 pour 2020.

L’année prochaine, la Chine prévoit d’utiliser la fusée pour trois vols extrêmement importants:

un lancement, le 23 juillet, de Mars Global Remote Sensing Orbiter et du Mars Rover associé,

un vol d’essai en septembre du nouveau vaisseau spatial de l’équipage du pays, et

un lancement au quatrième trimestre 2020 de la mission de retour d’échantillons lunaires Chang’e 5.

À partir de 2021, la fusée sera également appelée à lancer la station spatiale multi-modules de la Chine.

Pour son calendrier 2020, le test de l’équipage de l’engin spatial et les missions de retour d’échantillons lunaires peuvent ajuster leurs dates de lancement, mais la mission Mars doit respecter une fenêtre de lancement interplanétaire stricte de 20 jours ou se retirer pendant 26 mois jusqu’à ce que la fenêtre entre la Terre et Mars s’ouvre à nouveau. .

Tout problème avec le retour au vol du Chang Zheng 5 aujourd’hui aurait remis en question sa capacité à respecter le calendrier de lancement de la Terre vers Mars 2020 et serait un coup dur pour l’industrie chinoise des vols spatiaux à rythme rapide.

Site de lancement de Wenchang:

Au cours de la 103e et dernière tentative de lancement orbital de 2019, la China Aerospace Science and Technology Corporation lancera la fusée Chang Zheng 5 à partir de LC-1 sur le site de lancement de l’engin spatial de Wenchang dans la province insulaire de Hainan.

Le site de lancement de l’engin spatial Wenchang fait partie du centre de lancement de satellites de Xichang et n’est pas un site de lancement administré indépendamment.

Situé sur la partie nord-est de l’île, le site de lancement de l’engin spatial de Wenchang a été choisi pour sa proximité avec l’équateur – permettant une plus grande masse de lancement de charge utile – ainsi que son emplacement à côté des eaux libres de l’océan Pacifique qui permet aux lancements de prendre placer sur la mer au lieu de la terre.

Situé à 19 ° 36 ′ 52,17 ″ de latitude N, c’est le site de lancement le plus au sud de la Chine.

Ancien emplacement d’essai de lancement suborbital, Wenchang a été converti pour des opérations de lancement orbital début octobre 2007. La construction du site a été achevée en octobre 2014, et son premier lancement orbital a eu lieu le 25 juin 2016 avec une fusée Chang Zheng 7 de LC-2.

Sans compter la mission prévue aujourd’hui, Wenchang a accueilli quatre lancements: deux fusées Chang Zheng 5 et deux fusées Chang Zheng 7.