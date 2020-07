Le long compte à rebours du décollage de l’équipage commercial

Comment un appel de 2005 pour «la peau dans le jeu» a commencé un compte à rebours de 15 ans pour le premier vol spatial orbital humain depuis le sol américain depuis 2011

Le succès, dit le proverbe, a mille pères. Effectivement, lorsqu’un SpaceX Falcon 9 a décollé le 30 mai, mettant en orbite un Crew Dragon avec deux astronautes de la NASA sur le premier vol spatial orbital humain depuis le sol américain en près de neuf ans, de nombreux futurs parents se sont avancés.

Le président Donald Trump, qui a assisté au lancement au Kennedy Space Center, n’a pas tardé à s’en attribuer le mérite. « Avec ce lancement, les décennies d’années perdues et peu d’actions sont officiellement terminées », a-t-il déclaré dans un discours au KSC deux heures après le décollage. «Les anciens dirigeants ont mis les États-Unis à la merci de nations étrangères pour envoyer nos astronautes en orbite. Plus maintenant. »

D’autres ont crié au scandale, notant que le programme d’équipage commercial a commencé sous l’administration Obama. Lors d’un appel avec des journalistes quelques jours avant le lancement, l’ancien administrateur de la NASA Charles Bolden et l’ancien sénateur Bill Nelson (D-Fla.) Ont salué le travail de Joe Biden, vice-président d’Obama et candidat démocrate à la présidence de 2020, pour renforcer le soutien au programme. dans ses premières années. «Il a beaucoup participé à la prise de décision qui a été prise dans ce dossier et nous a finalement amenés à ce succès», a déclaré Nelson.

Jim Bridenstine, sélectionné par Trump pour diriger la NASA, a reconnu les origines du programme et le travail de son prédécesseur. « Charlie Bolden a fait juste le travail de yeoman afin de lancer ce programme, de le lancer, et nous sommes, toutes ces années plus tard, en train de connaître ce succès », a-t-il déclaré lors d’un briefing avant le lancement.

Pourtant, les racines du programme d’équipage commercial vont plus loin que les récompenses initiales de la NASA pour le développement de l’équipage commercial en 2010. Un retour sur les origines du soutien de la NASA au développement de l’équipage commercial il y a 15 ans peut aider à évaluer le succès de ce qui s’est passé au KSC la dernière fois. mois.

Engager le moteur de la compétition

S’il existe une véritable origine pour le programme d’équipage commercial, c’est peut-être le 21 juin 2005. Ce jour-là, Mike Griffin, qui est devenu administrateur de la NASA deux mois plus tôt, est apparu lors d’un petit-déjeuner de la Space Transportation Association à Capitol Hill. Les participants s’attendaient à l’entendre parler de ses plans de mise en œuvre de la vision de l’administration Bush pour l’exploration spatiale, mais il a décidé d’aller dans une direction différente.

Griffin a déploré un manque de concurrence qu’il a vu dans l’industrie spatiale, en particulier par rapport à l’industrie des technologies hyperconcurrentielles dans la Silicon Valley. « Pour moi en tant qu’administrateur, le problème est de savoir comment engager ce moteur de la concurrence de manière plus productive, afin qu’il puisse fonctionner au nom des entreprises spatiales? » Il a demandé.

Les astronautes de la NASA Douglas Hurley, à droite, et Robert Behnken sont devenus les premiers lanceurs depuis le sol américain depuis 2011, date à laquelle le 30 mai a été lancé à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX. Crédits: SpaceX

Sa solution a été de recourir à la concurrence pour répondre au besoin d’accès à la Station spatiale internationale une fois la navette retirée, ce qui devait être à l’époque en 2010. «Ce à quoi je suis arrivé, c’est que, pour la NASA, la meilleure façon de cela consiste à utiliser le marché offert par les exigences de la Station spatiale internationale pour approvisionner l’équipage et le fret au fil des années », a-t-il déclaré.

Dans ce discours, il a décrit une approche qui s’écarterait des approches conventionnelles de passation de marchés de la NASA, telles que l’utilisation d’attributions de prix fixes et d’étapes, ainsi que l’utilisation d’autres pouvoirs transactionnels. Les entreprises participantes devraient faire leurs propres investissements ou, comme le dit Griffin, avoir «la peau dans le jeu».

Cela a conduit à la création du programme Commercial Orbital Transportation Services (COTS), qui tire parti de ces approches non traditionnelles grâce à l’utilisation d’accords financés en vertu de la Space Act, avec une tranche initiale de 500 millions de dollars.

Le discours de Griffin et la formation de COTS ne sont pas apparus de nulle part. Plusieurs facteurs ont créé une fondation qui a permis au programme de survivre. L’une d’entre elles était issue de Griffin, avec une expérience à la fois au sein du gouvernement et du secteur privé. Cela comprenait un passage à In-Q-Tel, la branche du capital-risque de la communauté du renseignement, qui, selon lui, l’a amené à croire qu’une approche comme COTS pourrait fonctionner à la NASA.

Un deuxième facteur était que la NASA avait déjà envisagé de nouvelles approches d’accès à l’espace. En 2000, il a émis plusieurs petits contrats d’étude pour un concept appelé Alternative Access to Station afin d’examiner de nouvelles façons de transporter des marchandises vers l’ISS. Quatre ans plus tard, il a commandé des études «d’exploration et de raffinement de concepts» à 11 entreprises pour soutenir la Vision for Space Exploration, qui comprenait l’une d’une startup appelée Transformational Space, ou t / Space, qui a proposé l’utilisation de véhicules commerciaux pour le lancement d’astronautes.

Un troisième facteur a été le prix Ansari X, qui a attribué 10 millions de dollars pour deux vols réussis de son véhicule suborbital avec équipage SpaceShipOne en 2004. Le développement de SpaceShipOne a été financé par Paul Allen, le milliardaire co-fondateur de Microsoft, qui a dépensé moins de 30 millions de dollars sur le projet.

« Cela a eu un impact important sur la pensée de la NASA », a rappelé Brett Alexander, un ancien membre du personnel de la Maison Blanche qui a ensuite travaillé pour t / Space avant de rejoindre Blue Origin, dans une interview sur l’histoire orale de la NASA. « Cela dit, » OK, si vous pouvez le faire pour 27 millions de dollars, alors vous pourriez être en mesure de le faire pour un ordre de grandeur de plus, 300 ou 400 millions de dollars. « »

Dès le début, la NASA a envisagé d’inclure l’équipage dans le programme COTS: en plus de soutenir les capacités de transport de marchandises vers et depuis la gare, connues sous le nom de capacités A, B et C, il y avait une option pour une capacité D, pour le transport de l’équipage. COTS était géré par le Commercial Crew and Cargo Program Office, ou C3PO.

Cependant, le fret est venu en premier. Griffin l’a clairement indiqué dès le début, y compris dans son discours de 2005. « Vous devez d’abord me prouver que vous pouvez livrer du fret, puis livrer l’équipage », a-t-il déclaré.

SpaceX avait, en fait, inclus une option de capacité D dans sa proposition COTS, et les dirigeants de l’entreprise notaient souvent qu’ils mettaient une fenêtre dans la version cargo originale de Dragon en raison de leurs ambitions de transporter l’équipage. La NASA, cependant, a refusé d’exercer cette option, malgré la pression de certains défenseurs de l’espace commercial qui ont fait valoir que le fret à lui seul stimulerait peu la demande en dehors de la NASA. Lorsque l’agence a organisé un nouveau concours pour réaffecter l’argent initialement attribué à l’autre société COTS d’origine, Rocketplane Kistler, SpaceX a soumis une proposition visant à utiliser cet argent pour l’équipage; La NASA l’a plutôt attribué à Orbital Sciences pour son véhicule cargo Cygnus.

«À notre avis, l’activation d’une disposition concernant l’équipage ne viendrait qu’après des progrès substantiels, voire énormes, sur le fret. Vous devez apprendre à ramper avant de pouvoir marcher », a déclaré Griffin dans une interview plusieurs années après avoir quitté la NASA. «Nous n’allions certainement pas investir dans le développement de l’équipage tant que la capacité de chargement n’aurait pas été amplement démontrée.»

Vision de l’équipage commercial contre réalité

Il appartiendrait à la prochaine administration de poursuivre une équipe commerciale. Il ne l’a pas fait dans le cadre du COTS, qui est resté pour soutenir uniquement le fret, mais plutôt à travers une série de programmes – Développement de l’équipage commercial, Capacité intégrée de l’équipage commercial et Capacité de transport de l’équipage commercial – gérés par un bureau distinct du C3PO. Pourtant, il a suivi le modèle COTS grâce à l’utilisation d’accords financés par la loi sur l’espace et à la concurrence entre plusieurs entreprises.

Le succès de Crew Dragon jusqu’à présent (la NASA et SpaceX reconnaissent que le succès ne sera pas complet avant que le vaisseau spatial ne retourne en toute sécurité les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley sur Terre, probablement plus tard cet été) semblerait être une justification de ce que Griffin a décrit dans son discours il y a 15 ans. Mais il ne suit pas parfaitement cette approche.

Il s’est avéré que le développement de l’équipage était bien plus cher que prévu en 2005. L’option COTS Capability D de SpaceX valait 308 millions de dollars si la NASA l’avait exercée. Au lieu de cela, SpaceX a reçu dix fois ce montant – 3,1 milliards de dollars – en diverses récompenses d’équipage commercial depuis 2011. Boeing, l’autre société travaillant sur un véhicule d’équipage commercial pour la NASA, a reçu encore plus: 4,8 milliards de dollars.

Ces premières estimations de coûts, cependant, n’étaient guère que des suppositions approximatives. « Les gens me demandent souvent: » D’où viennent les 500 millions de dollars? « », Se souvient Griffin dans cette interview après avoir quitté la NASA, se référant au montant qu’il a fixé pour COTS. «Vraiment, je viens de l’inventer. Je viens de multiplier ce que nous avions dans In-QTel par 10. »

Il y a aussi le désir de Griffin d’avoir «la peau dans le jeu» ou les contributions des entreprises impliquées dans le programme. Pour COTS, les entreprises concernées ont investi des sommes importantes. La NASA et SpaceX ont reconnu après la fin de COTS que, bien que la NASA ait fourni 396 millions de dollars, SpaceX a investi environ 850 millions de dollars.

Mais pour les équipages commerciaux, ni Boeing ni SpaceX ne diront combien de leur propre argent ils ont investi dans leurs systèmes, au-delà d’une déclaration de Boeing en janvier, il faudrait une charge de 410 millions de dollars pour couvrir les coûts associés à un deuxième vol d’essai sans équipage de son Starliner. vaisseau spatial après la première rencontre de graves problèmes. La spéculation, cependant, est que les investissements des entreprises ont été bien inférieurs au financement de la NASA.

« SpaceX investit massivement dans nos produits, mais franchement, je ne peux pas vous dire quel a été l’investissement dans Dragon 2. Pas parce que je ne veux pas, mais je ne sais pas quel est le nombre », a déclaré Gwynne Shotwell, président et chef de l’exploitation de SpaceX, lors d’un briefing organisé par la NASA environ un mois avant le lancement de Demo-2.

Mais la NASA a-t-elle obtenu une bonne affaire? Même au sein de l’agence, les opinions varient. « C’est assez surprenant. Nous avons réduit les coûts, mais nous ne l’avons pas réduit autant que nous l’espérions », a déclaré Ken Bowersox, administrateur adjoint par intérim de l’exploration et des opérations humaines, lors d’une réunion le 9 juin de deux comités des académies nationales. «Les gens espéraient un facteur 10 de réduction des coûts, non? Et nous n’y sommes tout simplement pas. Je dirais que c’est probablement plus comme 20% à 40%. «

«La NASA nous a rendus bien meilleurs que nous ne l’aurions été autrement», a déclaré Elon Musk, directeur général de SpaceX lors d’une conférence de presse après le lancement de Demo-2. « De toute évidence, nous n’aurions même pas pu démarrer sans la NASA. » Crédit: NASA / Joel Kowsky

La réduction des coûts dont parlait Bowersox se faisait par siège ou par kilogramme par rapport à la navette. Cependant, une analyse réalisée par Casey Dreier, conseiller principal en politique spatiale pour The Planetary Society, a abouti à une conclusion différente: un siège de Crew Dragon coûte de 60 à 67 millions de dollars à la NASA, contre une moyenne de 170 millions de dollars par siège sur un vol de navette, une fois ajusté pour l’inflation. Ce n’est pas un facteur de réduction de 10, mais bien mieux que 40%.

« En d’autres termes, si Dragon et Starliner fonctionnent comme prévu, ils pourraient être parmi les meilleures offres de l’histoire de la NASA », a déclaré Dreier.

Phil McAlister, directeur des vols spatiaux commerciaux au siège de la NASA, serait d’accord. Lors d’une réunion du 14 mai du comité d’exploration et d’exploitation humaine du Conseil consultatif de la NASA, il a fait valoir que l’alternative pour l’équipage commercial à laquelle la NASA était confrontée en 2009 était de développer à la fois la fusée Ares 1 et la version initiale du bloc 1 d’Orion pour le transport des astronautes vers le ISS.

« Vous ne pouvez jamais faire une comparaison complète de pommes à pommes », a-t-il déclaré. Mais les estimations pour le développement d’Ares 1 et d’Orion variaient d’environ 25 à 35 milliards de dollars, a-t-il expliqué. « Cela représente une différence de 20 à 30 milliards de dollars. C’est important, et c’est de l’argent que nous avons pu investir dans nos missions dans l’espace lointain. »

Même Bowersox, bien que surpris par les économies limitées de coûts d’exploitation, a tout de même constaté des avantages. « Si vous avez plus de participation commerciale, les coûts peuvent baisser davantage », a-t-il déclaré. «Je pense qu’il y a une énorme promesse. Je pense que nous sommes sur une bonne voie. «

Peut-être que le principal avantage négligé est le développement de ce «moteur de la concurrence» mentionné par Griffin dans son discours il y a 15 ans. À cette époque, Boeing et Lockheed Martin étaient en train de combiner leurs activités de lancement en une coentreprise, United Launch Alliance, qui aurait le monopole de la plupart des activités de lancement du gouvernement.

COTS, cependant, a permis à SpaceX de développer le Falcon 9, ce qui lui a permis d’attirer des entreprises au-delà du fret commercial, y compris éventuellement certaines des activités spatiales militaires qui avaient appartenu entièrement à ULA. Désormais, ces deux sociétés, ainsi que Blue Origin et Northrop Grumman, rivalisent férocement pour la compétition de lancement de l’espace de sécurité nationale de la Force spatiale, phase 2, avec deux gagnants qui seront sélectionnés plus tard cet été.

Il y a une concurrence croissante dans l’industrie spatiale en général, des dizaines d’entreprises travaillant sur de petits lanceurs à celles qui proposent des mégaconstellations à large bande ou des flottes de satellites d’imagerie. Beaucoup de ces startups, et leurs investisseurs, ont crédité SpaceX pour avoir démontré ce qui était possible dans l’espace.

Et le succès de SpaceX, à son tour, dépendait de la NASA et de ses programmes COTS et commerciaux. «La NASA nous a rendus bien meilleurs que nous ne l’aurions été autrement», a déclaré Elon Musk, directeur général de SpaceX lors d’une conférence de presse après le lancement de Demo-2. « De toute évidence, nous n’aurions même pas pu démarrer sans la NASA. »

Quant à savoir qui devrait obtenir un crédit, Bolden, l’ancien administrateur de la NASA, a offert quelques conseils. «Prenez le crédit de tout ce qui se passe sur votre montre, car aucun de nous n’a commencé quoi que ce soit. Nous avons tous ramassé quelque chose qui était fait par quelqu’un auparavant. »

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 15 juin 2020 du magazine SpaceNews.