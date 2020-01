Le long lancement du 3 mars ouvre le calendrier chargé de la Chine pour 2020

Après le retour en vol réussi du puissant Long 5 mars, qui a clôturé les activités de lancement orbital pour la Chine en 2019, le pays a lancé un autre satellite secret Tongxin Jishu Shiyan Weixing (TJSW) le 7 janvier, ouvrant ce qui pourrait être une année record. Le lancement a eu lieu vers 15 h 20 UTC à l’aide du lanceur «Chang Zheng-3B / G2» Long March 3B / G2 (Y64) du complexe de lancement LC2 du Centre de lancement de satellites de Xichang.

Historique de lancement de TJSW:

Comme lors du lancement précédent des satellites de test d’ingénierie des communications, il y a très peu d’informations concernant le nouveau satellite.

Lorsque le TJSW-1 a été lancé le 12 septembre 2015, les autorités chinoises ont déclaré que le nouveau satellite était un satellite de test de technologie de communication géostationnaire destiné principalement à effectuer un test sur la bande Ka dans les communications à large bande (fréquences comprises entre 27 et 40 GHz).

Avant le lancement du TJSW-1, des rumeurs circulaient sur les forums spatiaux chinois spécialisés qui pointaient vers le lancement du premier satellite de la Grande Muraille, une nouvelle série de satellites chinois dédiés à l’alerte rapide, similaire au capteur infrarouge spatial américain. satellites. À l’époque, le Japon Kyodo News a rapporté que la Chine était en train de construire un système de défense antimissile pour détecter une attaque de missile balistique. Le rapport était basé sur des documents militaires chinois qui faisaient référence au développement d’un programme expérimental de satellites d’alerte précoce.

Voir également

En outre, le rapport a souligné que la Chine avait commencé le développement d’un système radar en bande X dans le cadre d’un système d’interception au sol.

Finalement, TJSW-1 a été mis en orbite sur une orbite géostationnaire et aucune autre information n’a été révélée. Plus tard, on a su que le satellite avait déployé avec succès la première antenne à réflecteur à grande ouverture de Chine en orbite. D’autres rumeurs laissaient entendre que le satellite pourrait être un satellite militaire Qianshao-3 SIGINT.

Le même secret a entouré le lancement de TJSW-2 le 5 janvier 2017 et le lancement de TJSW-3 le 24 décembre 2018. Le manque d’informations et la nature des préparatifs de lancement, avec seulement des références marginales à la charge utile, indiquent la nature secrète du satellite TJSW-2, également désigné Huoyan-1.

La panne d’information pour TJSW-3 a conduit aux mêmes rumeurs impliquant que le satellite pourrait être un SIGINT militaire ou un satellite d’alerte précoce. Selon certaines sources, le satellite est construit sur le bus 100% électrique SAST-5000 et dispose d’une charge utile de communication multifréquence et haute vitesse.

Une fois de plus, le même secret a entouré le lancement du TJSW-4 le 17 octobre 2019. Orbité par un lanceur Long March-3B / G2, le satellite a été construit par CAST et a été qualifié de démonstration technologique du multi-bande, techniques de communication à haut débit. En 2008, un article a été publié sur la conception initiale de l’antenne TJS-4 qui avait été désignée comme ayant une plage de 200 MHz à 800 MHz pour la matrice log-périodique à 4 éléments et une fréquence de 800 MHz à 2,5 GHz pour une autre matrice de 5 éléments au milieu de la précédente. Le but du satellite était de «collecter des signaux d’ondes au sol et localiser des cibles sources».

Il est donc possible que le nouveau satellite TJSW-5 soit très similaire au précédent lancé en octobre 2019.

Véhicule de lancement et site de lancement:

Pour répondre à la demande du marché international du lancement de satellites, en particulier pour les satellites de haute puissance et de communications lourdes, le développement du lanceur Long March-3B (Chang Zheng-3B) a commencé en 1986 sur la base de la technologie éprouvée de Long March. lancer des véhicules.

Développé à partir du Chang Zheng-3A, le Chang Zheng-3B est actuellement le lanceur le plus puissant de la flotte de lancement spatiale chinoise.

Le CZ-3B comprend des réservoirs de propergol de lancement agrandis, des systèmes informatiques améliorés, un plus grand carénage de charge utile de 4,2 mètres de diamètre et l’ajout de quatre boosters à sangle au stade principal qui fournissent une aide supplémentaire pendant la première phase du lancement.

La fusée est capable de lancer un satellite de 11 200 kg sur une orbite terrestre basse ou une cargaison de 5 100 kg sur une orbite de transfert géosynchrone.

Le lanceur CZ-3B / G2 (version améliorée) a été développé à partir du CZ-3B avec un premier étage de base allongé et des boosters à sangle, augmentant la capacité GTO jusqu’à 5500 kg.

Le 14 mai 2007, le premier vol du CZ-3B / G2 a été effectué avec succès, envoyant avec précision le NigcomSat-1 sur une orbite prédéterminée. Avec une capacité de lancement GTO de 5500 kg, le CZ-3B / G2 est dédié au lancement d’un satellite de communication GEO lourd.

La structure de fusée combine également tous les sous-systèmes et est composée de quatre boosters à sangle, un premier étage, un deuxième étage, un troisième étage et un carénage de charge utile.

Les deux premiers étages, ainsi que les quatre boosters à sangle, utilisent du carburant hypergolique (N2O4 / UDMH) tandis que le troisième étage utilise du carburant cryogénique (LOX / LH2). La longueur totale du CZ-3B est de 54,838 mètres, avec un diamètre de 3,35 mètres sur l’étage principal et de 3,00 mètres sur le troisième étage.

Lors de la première étape, le CZ-3B utilise un moteur YF-21C avec une poussée de 2 961,6 kN et une impulsion spécifique de 2 556,5 Ns / kg. Le diamètre du premier étage est de 3,35 m et la longueur de l’étage est de 23,272 m.

Chaque servomoteur à sangle est équipé d’un moteur YF-25 avec une poussée de 740,4 kN et une impulsion spécifique de 2 556,2 Ns / kg. Le diamètre du surpresseur est de 2,25 m et la longueur du surpresseur est de 15,326 m.

Le deuxième étage est équipé d’un YF-24E (moteur principal – 742 kN / 2 922,57 Ns / kg; quatre moteurs vernier – 47,1 kN / 2 910,5 Ns / kg chacun). Le diamètre du deuxième étage est de 3,35 m et la longueur de l’étage est de 12,920 m.

Le troisième étage est équipé d’un moteur YF-75 développant 167,17 kN et d’une impulsion spécifique de 4 295 Ns / kg. Le diamètre du carénage du CZ-3B est de 4,00 mètres et a une longueur de 9,56 mètres.

Le CZ-3B peut également utiliser le nouvel étage supérieur Yuanzheng-1 («Expedition-1») qui utilise un moteur à petite poussée de 6,5 kN brûlant UDMH / N2O4 avec une impulsion spécifique à 3 092 m / s. L’étage supérieur peut effectuer deux brûlures, ayant une durée de vie de 6,5 heures et est capable de réaliser une variété d’orbites. Cet étage supérieur n’a pas été utilisé lors de ce lancement.

La séquence de vol typique du CZ-3B / G2 voit le lancement tanguer plus de 10 secondes après le décollage du Xichang Satellite Launch Center. Arrêt des boosters 2 minutes et 7 secondes après le décollage, séparation du premier étage une seconde plus tard. L’arrêt de la première étape a lieu à 1 minute 25 secondes du vol.

La séparation entre le premier et le deuxième étage a lieu à 1 minute 26 secondes, après séparation du carénage à T + 3 minutes 35 secondes. L’arrêt du moteur principal de l’étape 2 se produit 326 secondes après le vol, suivi de l’arrêt des moteurs vernier 15 secondes plus tard.

La séparation entre le deuxième et le troisième étage et l’allumage du troisième étage ont lieu une seconde après l’arrêt des moteurs verniers du deuxième étage. La première gravure de la troisième étape durera 4 minutes et 44 secondes.

Après la fin de la première combustion du troisième étage, suit une phase côtière qui se termine à T + 20 minutes et 58 secondes, le troisième étage commençant sa deuxième combustion. Cela aura une durée de 179 secondes. Après la fin de la deuxième combustion du troisième étage, le lanceur lance une manœuvre de réglage de la vitesse de 20 secondes. La séparation des engins spatiaux a généralement lieu à T + 25 minutes 38 secondes après le lancement.

Le centre de lancement de satellites de Xichang est situé dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine et est le site de lancement du pays pour les lancements orbitaux géosynchrones.

Équipé de deux rampes de lancement (LC2 et LC3), le centre dispose d’un chemin de fer et d’une route dédiés directement au site de lancement.

Le centre de commandement et de contrôle est situé à sept kilomètres au sud-ouest de la rampe de lancement, assurant le contrôle du vol et de la sécurité pendant la répétition et le lancement.

Les autres installations du centre de lancement de satellites de Xichang sont le centre de contrôle du lancement, les systèmes d’alimentation en carburant propulsif, les systèmes de communication pour la commande de lancement, les communications téléphoniques et de données pour les utilisateurs, et l’équipement de soutien pour la surveillance et les prévisions météorologiques.

Le premier lancement à partir de Xichang a eu lieu à 12 h 25 UTC le 29 janvier 1984, lorsque le Chang Zheng-3 (Y-1) a été lancé en orbite sur le satellite de communication Shiyan Weixing (14670 1984-008A).

Plans généraux pour le lancement des activités orbitales pour la Chine en 2020:

Selon la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), l’industrie aérospatiale chinoise peut s’attendre à une année chargée en 2020, le nombre de lancements orbitaux devant dépasser 40, avec des faits saillants, notamment:

Le lancement de la première sonde Mars de la Chine, Huoxing-1, en juillet; la sonde lunaire Chang’e-5 en décembre, qui devrait ramener des échantillons de lune sur Terre et ouvrir la dernière étape du programme d’exploration lunaire actuel de la Chine; l’achèvement de la constellation du système de navigation par satellite Beidou, avec le premier lancement prévu pour février, et le lancement inaugural de trois nouvelles fusées: la Long March-5B, la Long March-7A et la Long March-8.

D’autres missions importantes seront le lancement de la capsule récupérable Shijian-19 nouvelle génération; le lancement des satellites de communication Palapa-N1 et APStar-6D; le lancement du satellite météorologique Fengyun-4B; et le lancement de plusieurs missions en orbite autour de divers petits satellites pour la compagnie argentine Satellogic.