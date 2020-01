Le Luxembourg crée un fonds de capital-risque pour l’industrie spatiale

WASHINGTON – Le gouvernement luxembourgeois a investi dans un nouveau fonds destiné à soutenir les startups spatiales dans le pays, une décision qui sera l’une des dernières pour le plus important bailleur de fonds du pays.

Étienne Schneider, vice-Premier ministre luxembourgeois et ministre de l’économie du pays, a déclaré le 16 janvier que le gouvernement avait investi un montant non divulgué dans Orbital Ventures, un nouveau fonds basé dans le pays. Le fonds, a déclaré le gouvernement dans un communiqué, investira dans «des sociétés spatiales en phase de démarrage dotées d’idées et de technologies révolutionnaires».

Bien que Schneider n’ait pas divulgué le montant que le gouvernement investit dans Orbital Ventures, il a déclaré que le fonds avait atteint une «clôture initiale» de 70 millions d’euros (78 millions de dollars). D’autres investisseurs dans le fonds comprennent plusieurs sociétés financières, des sociétés spatiales européennes OHB et SES et Promus Ventures, un fonds de capital-risque américain qui a investi dans un certain nombre de startups spatiales.

“Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour soutenir les entreprises les plus prometteuses développant des technologies afin de promouvoir davantage les activités spatiales commerciales”, a déclaré Schneider dans le communiqué. «Nous sommes fiers de tirer parti de notre expertise de longue date et de nos partenariats internationaux pour présenter l’analyse de rentabilisation de la commercialisation de l’activité spatiale.»

Schneider et d’autres représentants du gouvernement luxembourgeois envisagent de créer un fonds d’investissement depuis les premiers jours de l’initiative SpaceResources.lu du pays, qui visait à faire du Luxembourg une plaque tournante pour l’industrie émergente des ressources spatiales. Les plans pour le fonds se sont poursuivis alors même que le pays s’est tourné vers le soutien à une gamme plus large de startups spatiales que celles intéressées par les ressources spatiales.

Dans une interview en octobre lors du Congrès international d’astronautique ici, Schneider a déclaré qu’il s’attendait à ce que le fonds soit prêt d’ici la fin de l’année, mais a refusé d’entrer dans les détails à l’époque depuis la constitution du fonds.

Mario Grotz, directeur de la recherche au ministère luxembourgeois de l’économie, a déclaré dans la même interview que le fonds se pencherait sur les startups spatiales en général, et pas seulement sur celles impliquées dans les ressources spatiales. «Vous avez besoin d’un flux de transactions d’entreprises, et bien sûr, aujourd’hui, le flux de transactions uniquement pour les entreprises se concentrant sur les ressources spatiales ne suffit pas», a-t-il déclaré. “Donc, nous avons des intérêts plus larges.”

Dans sa déclaration sur Orbital Ventures, le gouvernement luxembourgeois a déclaré que le fonds soutiendrait les entreprises dotées de «technologies, produits et services perturbateurs» dans l’industrie spatiale. «Afin d’offrir un rendement aux investisseurs, le Fonds privilégiera les entreprises innovantes dont les produits ou services génèrent déjà des revenus ou devraient le faire à court terme.»

Le gouvernement luxembourgeois a également annoncé le 16 janvier un «plan d’action national» de cinq ans pour les sciences et technologies spatiales dans le pays. Ce plan met l’accent sur le travail dans les télécommunications, des communications spatiales optiques aux systèmes satellitaires gouvernementaux sécurisés. Il conserve également un intérêt pour les ressources spatiales, principalement en contribuant au développement d’un cubesat appelé Juventas qui volera avec la mission Hera de l’Agence spatiale européenne sur l’astéroïde Didymos.

Le fonds de capital-risque spatial et le plan d’action national seront parmi les dernières réalisations de Schneider dans sa carrière politique. Il a annoncé le 23 décembre qu’il envisageait de quitter le gouvernement du pays le 4 février après avoir conclu que huit ans de gouvernement étaient suffisants. Il a déclaré aux médias locaux qu’il n’était pas contraint de quitter le gouvernement et prévoyait de passer plus de temps avec sa famille avant de décider d’une carrière post-politique.