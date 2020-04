Le marché de la défense est un refuge pour les entreprises spatiales pendant la pandémie

Alors que l’économie mondiale est aux prises avec la crise des coronavirus, les investissements sont à l’arrêt, créant une profonde incertitude pour un secteur spatial commercial qui a vu plus de 25 milliards de dollars de capital-risque affluer au cours de la dernière décennie.

Depuis la pandémie, les contrats du Pentagone ont été une bouée de sauvetage pour les entreprises de l’industrie spatiale, a déclaré Chris Quilty, président de Quilty Analytics. «Le ministère de la Défense a fait tout son possible pour entretenir des relations commerciales et tirer parti de l’investissement dans les talents qui existe dans le domaine commercial», a-t-il déclaré à SpaceNews. «Dans l’urgence actuelle, le Pentagone soutient l’industrie d’un point de vue financier grâce à des pratiques contractuelles et à des délais de paiement accélérés.»

Il est quelque peu ironique, a déclaré Quilty, que de nombreuses sociétés spatiales commerciales et investisseurs aient montré un parti pris contre le gouvernement ou l’armée parce qu’ils étaient trop lents à prendre des décisions et à attribuer des contrats. Dans la réalité d’aujourd’hui, a déclaré Quilty, “de nombreuses entreprises ont découvert que le gouvernement a dans certains cas la capacité de se déplacer plus rapidement que les entités commerciales”.

Josh Hartman, partenaire de la société de capital-risque The Flying Object, a décrit le climat commercial actuel comme une «période très précaire».

Juste avant le début de la pandémie, Hartman travaillait à lever des fonds pour une petite entreprise du secteur spatial qui avait suscité l’intérêt d’investisseurs stratégiques en sécurité nationale. Un accord était en cours mais les investisseurs se sont retirés, et cela se produit dans tous les domaines, a déclaré Hartman à SpaceNews. «Lorsque l’ensemble de l’économie est éclipsée par quelque chose comme ça, toutes les entreprises perdent de leur valeur. Il est beaucoup plus difficile de lever des fonds. “

Hartman, qui est également un cadre supérieur chez Geost Inc., un fournisseur de capteurs électro-optiques pour l’armée américaine, a déclaré que les mesures prises par le DoD pour atténuer le coup porté à l’industrie placent les entrepreneurs dans une position plus forte pour résister à la crise que les entreprises qui ne compter que sur le capital-risque ou les ventes commerciales.

Pour maintenir l’argent vers les fournisseurs, le Pentagone a ordonné le 20 mars aux agents de négociation des contrats d’augmenter le taux des paiements progressifs de 80% à 90% pour les grandes entreprises et à 95% pour les petites entreprises. Les paiements sont pour le travail déjà effectué, donc ce que fait le DoD est d’accélérer la remise en argent aux entreprises. À ce jour, a déclaré le DoD, l’augmentation des paiements progressifs a injecté 3 milliards de dollars dans la chaîne d’approvisionnement de la défense.

Une autre mesure clé destinée à éviter les licenciements était de permettre des «ajustements équitables» afin que les entrepreneurs ne soient pas pénalisés pour les mauvaises performances causées par la pandémie. Cela signifie que les entreprises peuvent demander des ajustements aux calendriers et aux coûts des contrats, a déclaré Hartman.

Cela va aider beaucoup de petites entreprises, a-t-il dit. Inévitablement, les horaires ralentiront et cela fera grimper les frais généraux. En proposant d’apporter des ajustements, a déclaré Hartman, le DoD fournit un filet de sécurité aux entreprises qui, sans ce type d’aide, manqueraient à leurs obligations et feraient probablement faillite.

LA PARTICIPATION DE DOD DANS L’INDUSTRIE COMMERCIALE

Dans les secteurs technologiques clés, y compris l’espace, le DoD a un énorme intérêt dans la santé des fournisseurs commerciaux, a déclaré Tara Murphy Dougherty, PDG de la société de données et d’analyse Govini.

“L’image continue de paraître sombre à tous les niveaux”, a déclaré Murphy Dougherty à SpaceNews. Les retombées économiques sur les entreprises commerciales, a-t-elle dit, «pourraient compromettre les progrès du DoD a jeté des ponts avec la petite entreprise et la communauté des startups. Ces ponts, je ne pense pas, sont encore cimentés. “

Des organisations telles que l’unité d’innovation de la défense et le Space and Missile Systems Center de l’US Space Force ont travaillé pour attirer davantage de fournisseurs non traditionnels dans le secteur de la défense, mais seules les entreprises qui ont de véritables contrats DoD disposent actuellement d’un filet de sécurité financière, a déclaré Murphy Dougherty.

Lorsque le DoD a publié une note de service le 20 mars identifiant les sous-traitants de la défense comme une «infrastructure critique» qui devait continuer à fonctionner pendant la pandémie, cela a envoyé un énorme message, a-t-elle déclaré. «Le principal avantage a été de réduire l’incertitude pour l’industrie et de créer une certaine sécurité financière.»

Malgré ces mesures gouvernementales, les perspectives à long terme sont encore floues, a déclaré Murphy Dougherty. “Jusqu’à ce que nous ayons un vaccin, nous devrons encore absorber l’impact sur les opérations et sur la main-d’œuvre, même pour les entreprises critiques.”

“Si vous considérez l’industrie du transport aérien comme un proxy dans une perspective temporelle, après les attentats terroristes du 11 septembre, il a fallu deux ans et demi pour que le transport aérien atteigne le niveau qui existait avant le 11 septembre”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas une analogie parfaite, mais je pense que nous devons commencer à penser aux retards et à l’impact qui pourraient durer des années.”

RISQUE D’INVESTISSEMENT ÉTRANGER

Avec de nombreuses entreprises américaines confrontées à des difficultés financières, l’afflux de capitaux étrangers vers des entreprises qui développent des technologies pour la sécurité nationale est une préoccupation majeure, a déclaré Murphy Dougherty.

«Il est difficile d’identifier ce que sont ces entreprises vulnérables sans de très bonnes données», a-t-elle déclaré. “Si une entreprise est cotée en bourse, il y a beaucoup de données de haute qualité.” Avec les entreprises non cotées en bourse, il est plus difficile d’identifier leurs sources de financement mais pas impossible.

Le Pentagone prévoit que les capitaux étrangers cibleront les entreprises technologiques américaines à court d’argent pendant et après la crise des coronavirus, a déclaré à la presse le 25 mars Ellen Lord, sous-secrétaire à la défense pour les acquisitions et la technologie.

Un membre du 216e Escadron de contrôle spatial de la California Air National Guard trie des poires dans une banque alimentaire début avril. Pendant ce temps, le Pentagone utilise ses pouvoirs contractuels pour fournir un type d’aide différent aux entreprises spatiales durement touchées par la pandémie de coronavirus. Crédit: U.S. Space Force

L’Unité de l’innovation en matière de défense surveille ce problème de près, a déclaré Brig. Le général Steven Butow, qui supervise le portefeuille spatial de DIU et travaille avec de nombreuses startups du secteur.

DIU a été créé en 2015 pour accélérer l’adoption de technologies commerciales à travers le DoD. En plus de l’espace, ses autres principaux domaines d’intérêt sont l’intelligence artificielle, l’autonomie, les systèmes informatiques et humains.

Même avant la pandémie, DIU avait travaillé pour identifier quelles entreprises commerciales pourraient être ciblées par des investisseurs étrangers, en particulier de Chine. “La situation actuelle causée par COVID-19 n’affecte pas ce processus”, a déclaré Butow dans un communiqué à SpaceNews. «DIU s’est engagé de manière proactive avec nos sociétés partenaires pour déterminer comment COVID-19 les affecte et leur capacité à respecter les livrables en vertu des contrats actuels.»

Il est trop tôt pour dire quels pourraient être les impacts ultimes, a déclaré Butow. «DIU continue d’ouvrir activement de nouvelles sollicitations et de conclure de nouveaux accords à l’appui de notre mission d’accélérer la technologie commerciale pour la sécurité nationale.»

DES ATTRIBUTIONS DE CONTRAT AIDENT UN FINANCEMENT PRIVÉ

Quilty a déclaré que les annonces de contrats du DoD pouvaient avoir un impact énorme en période de détresse. Pour une entité commerciale financée par le capital-risque ou par le capital-investissement, la nouvelle de l’attribution d’un contrat, même si elle n’a pas encore été exécutée ou financée, est un coup de pouce majeur, a-t-il déclaré. “Si vous êtes un investisseur ou un investisseur potentiel, le fait que la société ait obtenu un contrat avec le gouvernement vous donne confiance pour mettre en place un financement provisoire ou pour une autre ronde de collecte de fonds.”

Les responsables des achats de l’US Air Force et de la Space Force ont déclaré qu’ils prévoyaient de faire tout leur possible pour soutenir les fournisseurs. Le commandant du Space and Missile Systems Center, le lieutenant-général John Thompson, a déclaré le 25 mars à SpaceNews que SMC émet des contrats et accélère les récompenses autant que possible. «Beaucoup de nos petits entrepreneurs non traditionnels ont des solutions commerciales que nous voulons essayer d’intégrer dans l’écosystème d’acquisition de défense», a déclaré Thompson. “C’est certainement une priorité pour nous de maintenir ces petites entreprises innovantes en jeu autant que possible avec le budget dont nous disposons.”

Le directeur principal des acquisitions du département de l’Air Force, Will Roper, a déclaré aux journalistes le 27 mars qu’il s’inquiétait pour les petites entreprises qui ont développé des technologies importantes pour la sécurité nationale et qui sont actuellement en difficulté.

L’Air Force a mis en place ces dernières années des programmes de type aventure visant à attirer les petites entreprises dotées de technologies applicables à la sécurité nationale. “Nous continuerons de récompenser chaque SBIR [Small Business Innovation Research] nous avons disponible », a déclaré Roper.

La consultante de l’industrie, Jo-Anne Sears, partenaire de Velocity Government Relations, a déclaré que de nombreuses entreprises financées par des entreprises du secteur spatial développent des technologies de pointe dont le Pentagone a besoin pour garder une longueur d’avance sur ses rivaux comme la Chine. Si ces entreprises meurent, les implications seraient importantes en raison de leur talentueux personnel, a-t-elle déclaré.

Sears a crédité l’Air Force pour l’intensification des projets SBIR «hors cycle» pendant la pandémie de coronavirus. «Ce programme a été conçu pour financer rapidement des projets de sécurité nationale significatifs axés sur l’espace, l’hypersonique et un assortiment de défis techniques», a-t-elle déclaré. C’est une façon d’empêcher certaines de ces entreprises essentielles de jeter l’éponge.

Hartman, le partenaire du fonds de capital-risque, a déclaré qu’il y avait une chance que le paysage du secteur spatial soit définitivement modifié.

“Je crains que COVID-19 sur les talons de quelques mauvaises nouvelles comme OneWeb et Bigelow n’arrête le flux de capitaux qui a déclenché le boom spatial que nous avons vu récemment”, a déclaré Hartman. «Nous avons déjà vu que le capital se tarit, mais j’espère qu’il reviendra dans quelques mois. Sinon, nous verrons la fin de l’ère de la renaissance. “

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 13 avril 2020 du magazine SpaceNews.