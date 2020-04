Le médicament anti-paludisme Trump présenté comme un remède contre les coronavirus n’est pas efficace – .

Une étude récente a montré que l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, n’était pas particulièrement efficace dans le traitement des patients atteints de coronavirus.

Le président Trump a préconisé l’hydroxychloroquine comme remède universel pour les patients atteints de COVID-19, bien qu’un certain nombre de professionnels de la santé aient exhorté le public à la prudence en attendant de nouvelles études.

Des études supplémentaires impliquant l’hydroxychloroquine devraient débuter au cours des prochaines semaines.

Le président Donald Trump, au cours des dernières semaines, a poussé énergiquement un médicament antipaludique appelé hydroxychloroquine comme traitement efficace pour les patients atteints de coronavirus. L’optimisme de Trump concernant le médicament était particulièrement particulier compte tenu de certaines des réserves exprimées par un certain nombre de professionnels de la santé, dont le Dr Anthony Fauci.

“Je pense que nous devons faire attention à ne pas faire ce saut majestueux pour supposer qu’il s’agit d’un médicament à élimination directe”, a déclaré Fauci la semaine dernière. “Nous devons encore faire le genre d’études qui prouvent définitivement si toute intervention, pas seulement celle-ci, toute intervention est vraiment sûre et efficace.”

À la lumière de cela, une nouvelle étude de l’hydroxychloroquine sur des patients atteints de coronavirus n’a pas donné de résultats encourageants. Selon un rapport de l’Associated Press, une étude portant sur 368 patients suggère que les patients corona qui reçoivent le médicament ne montrent aucun signe d’amélioration.

Environ 28% de ceux qui ont reçu de l’hydroxychloroquine et des soins habituels sont décédés, contre 11% de ceux qui ont reçu des soins de routine seuls. Environ 22% des personnes recevant le médicament et l’azithromycine sont également décédées, mais la différence entre ce groupe et les soins habituels n’a pas été considérée comme suffisamment importante pour exclure d’autres facteurs qui auraient pu affecter la survie. L’hydroxychloroquine n’a pas non plus changé le besoin d’un appareil respiratoire.

Il convient de noter que de nombreux médecins et chercheurs sont depuis longtemps sceptiques quant au fait de positionner le médicament comme un remède magique contre le coronavirus, car il a été démontré qu’il provoque des problèmes cardiaques qui peuvent rapidement conduire à un arrêt cardiaque. Bien que la récente étude sur l’hydroxychloroquine n’ait pas mis un point d’honneur à observer de près les effets secondaires, les chercheurs ont noté un “indice que” le médicament “pourrait avoir endommagé d’autres organes”.

Des tests plus stricts sur l’efficacité du médicament vis-à-vis des patients atteints de coronavirus sont prévus, ce qui signifie qu’il est important de ne pas tirer de conclusions concrètes dans les deux sens. Cette semaine, par exemple, le géant pharmaceutique suisse Novartis a annoncé qu’il prévoyait de mener une étude sur l’hydroxychloroquine auprès de 440 patients atteints de coronavirus aux États-Unis.

Entre-temps, le nombre de cas de coronavirus et de décès a considérablement augmenté au cours des dernières semaines. Au total, les États-Unis ont connu 42000 décès liés à la couronne depuis le début de la pandémie. La seule bonne nouvelle au milieu d’une mer de mauvaises nouvelles est que le virus semble avoir atteint un sommet dans certaines grandes villes américaines. Soit dit en passant, les cofondateurs d’Instagram, Kevin Systrom et Mike Krieger, ont récemment créé un nouveau site Web appelé RT.live qui montre à quelle vitesse le coronavirus se propage ou diminue dans chaque État. Il n’est pas surprenant que les États qui étaient lents ou réticents à exécuter les ordonnances de séjour à domicile voient un afflux énorme de patients atteints de coronavirus.

