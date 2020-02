Le meilleur technicien de la Maison Blanche explique comment une initiative de l’intelligence artificielle stimulera la recherche – .

Michael Kratsios, directeur de la technologie à la Maison Blanche, prend la parole lors du Web Summit de l’année dernière au Portugal. (Sommet Web via YouTube)

Un an après le coup d’envoi de l’initiative américaine sur l’IA, la Maison Blanche, ses effets sur la recherche et le développement dans le domaine naissant de l’intelligence artificielle commencent à peine à se faire sentir.

Et Michael Kratsios, directeur de la technologie de la Maison Blanche, dit que ces effets se feront certainement sentir à Seattle – où les leaders de l’industrie, y compris Amazon et Microsoft, et les principales institutions de recherche comme l’Université de Washington et le Allen Institute for Artificial Intelligence développent l’IA frontière.

Ce mois-ci, le financement de l’IA est apparu comme l’un des points forts d’une proposition de budget qui réduirait les dépenses de R&D sur un certain nombre d’autres fronts. Kratsios a déclaré que la Maison Blanche a effectué une analyse «transversale» des dépenses non liées à la défense pour la recherche sur l’IA, et a constaté qu’elles s’élevaient à environ 1 milliard de dollars.

«Nous avons fait le grand pas en annonçant, il y a quelques semaines, un doublement de la R&D en IA sur deux ans», m’a-t-il dit cette semaine dans une interview marquant l’anniversaire de l’American AI Initiative.

Le plan de deux ans prévoit de dépenser 2 milliards de dollars par an pour la recherche sur l’IA d’ici 2022. “Nous pensons que c’est un moment révolutionnaire pour la R&D sur l’IA dans ce pays”, a déclaré Kratsios.

Il a déclaré que les chercheurs de la région de Seattle participeraient au match. «Les gens de l’Université de Washington et d’autres institutions à travers le pays pourront postuler et puiser dans ces nouveaux fonds», m’a-t-il dit.

Michael Kratsios, directeur de la technologie à la Maison Blanche, rencontre le professeur d’informatique de l’Université de Washington Ed Lazowska sur le campus de l’UW lors d’une visite à Seattle en octobre dernier. (Photo OSTP via Twitter)

Les efforts visant à clarifier l’environnement réglementaire des applications d’IA devraient également aider la communauté technologique de la région de Seattle, a-t-il déclaré.

“Il n’y a rien de plus décourageant pour un innovateur que d’avoir un excellent produit, mais n’ayant aucune idée de comment, quand, où et sous quelles contraintes le gouvernement fédéral va le réglementer”, a déclaré Kratsios. «Grâce aux principes réglementaires… nos innovateurs ont maintenant une vision claire de la façon dont le gouvernement fédéral envisage ces produits, et ils peuvent innover avec plus de confiance dans ce domaine qu’auparavant.»

Ces projets de lignes directrices appellent à une approche «légère», agence par agence, des réglementations relatives à l’IA. Ils encouragent également le développement d’une IA digne de confiance et encouragent la participation du public à la discussion des problèmes sociaux entourant l’IA. Et en parlant de l’engagement du public, ils sont ouverts aux commentaires du public jusqu’au 13 mars.

Pour marquer l’anniversaire du lancement de l’American AI Initiative, le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche a publié aujourd’hui un «Rapport annuel de la première année» sur ses progrès. Le rapport aborde les perspectives de financement et l’approche réglementaire, ainsi que les efforts pour former une main-d’œuvre prête pour l’IA et travailler avec des alliés américains pour stimuler la compétitivité à la frontière de l’IA.

Kratsios a abordé ces mêmes thèmes lors de l’interview de cette semaine. Voici un échantillon du Q & A, édité pour plus de concision et de clarté:

.: Certaines personnes disent que quelque chose de nouveau doit être créé pour relever les défis de l’environnement de l’IA, tandis que d’autres disent qu’il est plus approprié de répartir la responsabilité réglementaire entre les agences sectorielles. Pensez-vous qu’il y a un sentiment que de nouvelles institutions devront être créées pour traiter les questions entourant l’éthique et la protection des consommateurs?

Michael Kratsios: «Non, notre approche générale est que l’intelligence artificielle est un outil, tout comme de nombreux autres outils qui sont passés avec le temps aux États-Unis. Chacun de nos organismes de réglementation a été équipé pour faire face aux changements dans la technologie qui sous-tend les outils, de sorte que notre approche est spécifique au secteur et basée sur le risque. Nous pensons que l’expertise des différentes agences leur permettra d’être mieux outillées pour prendre ces décisions très importantes. »

Q: L’American AI Initiative a mis une priorité sur le soutien de l’IA en tant qu ‘«industrie du futur» et la promotion de la formation d’une main-d’œuvre prête pour l’IA. Je pense que l’un des problèmes que nous voyons, même à Seattle, concerne le type de main-d’œuvre réellement engagée dans la révolution de l’IA. Ces emplois ont tendance à être des emplois hautement techniques et bien rémunérés nécessitant beaucoup de formation académique – et il est à craindre qu’ils ne laissent derrière eux un large secteur de la main-d’œuvre moins technique. Comment voyez-vous le problème de la formation de la main-d’œuvre pour les personnes exerçant des professions moins qualifiées en ce moment?

UNE: «Nous pensons que l’intelligence artificielle est l’outil que tous les types de travailleurs pourront exploiter pour faire leur travail mieux, de manière plus sûre, plus rapide et plus efficace.

«L’un des moments forts que nous avons eu en 2017 a été un événement que nous avons eu ici à la Maison Blanche, dans l’East Room avec le président sur le leadership américain et les technologies émergentes. Nous avons eu une discussion sur les opérations de drones et nous avons fait venir un arpenteur-géomètre de l’Alabama à la Maison Blanche pour rencontrer le président. C’était quelqu’un qui commençait à avoir de graves problèmes de genou alors qu’il traversait de haut en bas ces gros tas de rochers pour faire ses évaluations. Il était très près d’avoir besoin de prendre sa retraite tôt, juste à cause des limitations physiques.

«Sa situation a radicalement changé lorsqu’il a pu utiliser des technologies de drones qui avaient certaines caractéristiques basées sur l’IA. Maintenant, plutôt que d’avoir à effectuer ce travail manuel intense, il a pu piloter un drone pour effectuer des évaluations encore plus précises de la carrière.

«C’est un exemple de la façon dont la technologie de l’IA peut affecter tous les types de travail. Que vous soyez agriculteur dans l’Iowa, que vous fassiez de l’extraction de ressources au Texas ou que vous fassiez de la recherche pharmaceutique à Boston, vous utiliserez cette technologie. Et vous aurez besoin de personnes possédant des compétences à tous les niveaux pour en tirer le meilleur parti. “

Q: On a beaucoup parlé de la technologie de reconnaissance faciale et des questions éthiques qu’elle soulève. Microsoft, par exemple, a ce qu’il appelle le comité Aether, qui a déjà exclu certaines applications proposées pour la reconnaissance faciale. Quel type d’approche pensez-vous qui sera le plus efficace pour l’initiative d’IA que vous mettez en place?

UNE: «D’une manière générale, en ce qui concerne toute technologie, nous ne pensons pas que des interdictions absolues soient le moyen d’aborder l’innovation technologique. Nous croyons que le gouvernement fédéral peut jouer un rôle très important en travaillant sur les normes techniques, en effectuant de meilleures recherches et en équipant les décideurs qui souhaitent utiliser des technologies particulières – les outils dont ils ont besoin pour s’assurer qu’ils sont utilisés conformément aux lois existantes. .

«Dans ce cas, il existe certains cas d’utilisation où la reconnaissance faciale peut être très utile – par exemple, aider à retrouver des enfants disparus. Mais il y a d’autres cas où nous devons être plus attentifs aux implications de la vie privée. Nous croyons, encore une fois, à une analyse sectorielle des cas d’utilisation qui devrait être techniquement rigoureuse.

Q: Le modèle consistant à avoir un comité d’éthique de l’IA spécifique à l’industrie ou à l’entreprise est-il réalisable?

UNE: «Au sein des entreprises, nous avons observé un bon niveau de réussite. J’ai parlé avec les gens de Microsoft qui ont ce groupe qui aide à beaucoup de décisions, et c’est une discussion très robuste qui comprend un certain nombre de parties prenantes. Je pense que cela peut conduire à un meilleur travail.

“Il y a un point plus important que nous avons soulevé dans nos principes de réglementation de l’IA, à propos de la nécessité d’un engagement public – l’idée que ces décisions ne peuvent pas et ne devraient pas être prises en silos, mais plutôt devraient être prises avec la communauté. C’est quelque chose que nous croyons profondément être la voie à suivre pour l’IA. »