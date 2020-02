Le milliardaire Microsoft Charles Simonyi suit sa passion: les tableaux blancs – .

Charles Simonyi de Microsoft approfondit les conventions de dénomination des logiciels lors d’un Meetup Hacker News Seattle. (Photo . / Alan Boyle)

Charles Simonyi, responsable du logiciel Billionare, a dépensé des dizaines de millions de dollars pour des voyages à la Station spatiale internationale, mais quelque chose de complètement différent le fait se lever le matin de nos jours: aller travailler chez Microsoft pour créer un meilleur tableau blanc numérique.

Le vétéran de 71 ans de Microsoft a avoué son amour des tableaux blancs mercredi soir lors d’un Meetup Hacker News Seattle.

«Est-ce la chose la plus importante au monde? Probablement pas », a-t-il déclaré à la foule debout. «Est-il important que nous fassions tous la chose la plus importante au monde? Je ne sais pas.”

Le travail de Simonyi sur les tableaux blancs est un prolongement de son entreprise de productivité bureautique Intentional Software, qui a été acquise par Microsoft en 2017. Microsoft Whiteboard est la première application prévue pour venir de l’équipe que Simonyi dirige actuellement, qui s’appelle Intentional Exploration. (Ils embauchent, au fait.)

Même si sa valeur nette est estimée à 4 milliards de dollars, Simonyi a déclaré qu’il allait toujours travailler tous les jours. Ce n’est évidemment pas qu’il a besoin de l’argent. Simonyi a déclaré au public de Hacker News Seattle qu’il était important pour lui de continuer à suivre sa passion dans le développement de logiciels et dans d’autres domaines.

Le passage actuel de Simonyi chez Microsoft amène sa passion autour du cercle complet. Il est reconnu pour avoir créé certains des produits les plus performants de Microsoft, notamment Word et Excel. En 2002, il a quitté l’entreprise pour fonder Intentional Software à Bellevue, Washington. En 2007 et 2009, il a pris du temps pour se rendre à la station spatiale en tant que participant à un vol spatial privé. (L’une des capsules russes Soyouz qu’il a empruntées pour aller et revenir de l’orbite est maintenant exposée au Museum of Flight de Seattle, à la Charles Simonyi Space Gallery.)

L’espace et les logiciels ne sont pas les seuls intérêts de Simonyi: en 10 ans, il a contribué 100 millions de dollars à des œuvres caritatives allant de la Seattle Public Library au Metropolitan Opera de New York et au New Jersey’s Institute for Advanced Study.

À plusieurs reprises au cours de la présentation de mercredi, les participants ont demandé à Simonyi des conseils sur la création de startups logicielles réussies. Il a dit qu’il se concentrerait probablement sur autre chose qu’un tableau blanc s’il commençait aujourd’hui.

«Si j’étais jeune, je me tournerais vers l’IA et je me tournerais vers l’informatique quantique», a-t-il déclaré.

Selon lui, l’important est de trouver une passion, d’apprendre tout ce qui est possible sur cette passion, puis d’être prêt à saisir une opportunité commerciale lorsqu’elle se présente. “La préparation rencontre l’opportunité”, a-t-il déclaré.

Mais il a également conseillé aux entrepreneurs de connaître leurs limites. Le dicton classique sur la persévérance – “Si au début vous ne réussissez pas, essayez, essayez à nouveau” – ne peut vous mener que si loin.

“Essayez deux fois, puis essayez autre chose”, a déclaré Simonyi.

Les organisateurs du Meetup mensuel Hacker News Seattle incluent Vlad Mkrtumyan, PDG de Logic Inbound; Jasper Kuria, associé directeur de The Conversion Wizards; et Timothy Kitchen, co-fondateur de Thunderpenny.