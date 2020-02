Le ministère de la Défense élabore une nouvelle stratégie spatiale

Steve Kitay: La création d’une force spatiale américaine est un nouveau développement majeur qui doit se refléter dans la stratégie du DoD.

WASHINGTON – Le Pentagone travaille sur une stratégie spatiale mise à jour qui remplacerait la version 2011 publiée par l’administration Obama.

“Notre stratégie spatiale de défense en évolution est toujours en cours d’élaboration et de coordination”, a déclaré le 6 février Steve Kitay, sous-secrétaire adjoint à la politique spatiale, lors d’un événement du Mitchell Institute à Capitol Hill.

Kitay a déclaré que la création d’une Force spatiale américaine en tant que service militaire distinct est un nouveau développement majeur qui doit se refléter dans la stratégie spatiale du DoD. Le plan d’action pour l’espace, a-t-il déclaré, s’appuiera sur la stratégie de défense nationale de 2018 de l’administration Trump, selon laquelle le DoD devrait se préparer à faire face à la concurrence de puissances militaires montantes comme la Chine.

La stratégie spatiale est développée autour de trois piliers – maintenir la supériorité spatiale, fournir un soutien spatial aux forces américaines et alliées et assurer la stabilité dans l’espace, a déclaré Kitay.

Le DoD a mené ces activités spatiales de sécurité nationale pendant des décennies, mais doit faire face à la nouvelle réalité que les adversaires ont des armes plus avancées conçues pour cibler les satellites militaires américains et priver les États-Unis d’un avantage militaire clé. Ce qui a changé, c’est que «maintenant, nous devons défendre les États-Unis et leurs alliés pour sécuriser le domaine», a-t-il déclaré. «C’est un nouveau domaine de mission.»

Espace similaire à la sécurité maritime

La pensée dans la stratégie spatiale du DoD, a déclaré Kitay, est que la défense de l’accès des États-Unis à l’espace est comparable à la façon dont la Marine assure la sécurité en mer, permettant le commerce international et le passage sûr des navires dans les eaux communes.

«Nous devons maintenir une présence persistante et assurer un transit sûr vers et depuis l’espace», a déclaré Kitay. Parce que les États-Unis sont tellement dépendants de l’espace, “nous avons le plus à perdre de l’instabilité dans le domaine”.

«La puissance navale a aidé à guider ma réflexion», a-t-il déclaré.

Kitay a insisté sur le fait qu’il existe de «fortes analogies» entre l’espace et la puissance navale. Les mers et l’espace sont “des sources et des conduits indispensables de puissance, de prospérité et de prestige nationaux”, a-t-il déclaré. Les deux sont essentiels au commerce, à l’économie et à la diplomatie. Alors que l’économie spatiale se développe, «nous devons maintenir la sécurité et l’accès à l’espace».

La Force spatiale devra également réfléchir plus largement à ce que signifie la sécurité spatiale, a déclaré Kitay. Cela signifie, par exemple, ne pas être limité aux orbites traditionnelles où les satellites de sécurité nationale sont déployés. L’armée se concentre sur les orbites terrestres basses, moyennes et hautes. La NASA pense au-delà, à l’espace cislunaire, a déclaré Kitay. «Du point de vue de la sécurité nationale, l’exploration n’est pas notre mission. Mais si nous voyons des menaces au-delà de l’orbite géosynchrone, nous devons être prêts pour cela, faire en sorte que la conscience de la situation spatiale s’étende au-delà de ces régions. »

La Force spatiale a besoin d’aide pour réussir

Kitay a été l’un des premiers partisans d’un service spatial distinct et l’un des architectes du projet de loi sur le House Armed Services Committee de 2017 qui proposait de créer un Space Corps sous l’Air Force.

Il a averti que la Force spatiale devrait se préparer à endurer des douleurs croissantes et que le DoD et le Congrès doivent aider le nouveau service à aller de l’avant.

Une préoccupation majeure est de savoir si la Force spatiale aura la possibilité de développer sa propre culture. “Nous devons embrasser l’originalité”, a déclaré Kitay. “L’espace est différent de l’air … Nous devons nous assurer que la Force spatiale ne fait pas simplement partie d’un changement de marque de l’Air Force.”

Kitay a déclaré qu’environ 15 000 professionnels de l’espace formeront le cœur du service. “C’est un groupe d’élite”, a-t-il déclaré. «Nous ne voulons pas créer des couches bureaucratiques inutiles.» Il a déclaré que les membres des services spatiaux (ils n’ont pas encore de nom officiel) devraient être habilités mais également recevoir des conseils clairs et «une surveillance prudente pour permettre une culture de la vitesse et innovation.”

La Loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2020 qui a créé la Force spatiale donne au DoD et à l’Air Force une certaine flexibilité pour modifier l’organisation, mais avec des conditions, a déclaré Kitay. “Le Congrès a clairement indiqué qu’il souhaitait faire partie de ce processus”, a-t-il déclaré. Le Congrès a fixé des exigences strictes en matière de rapports.

Avec Space Force continuellement l’objet de blagues et de mèmes, le DoD devra intensifier ses efforts de sensibilisation et informer le public de la nature de ce service, a suggéré Kitay.

“Ce que nous devons éviter, c’est de nous soumettre à l’inertie bureaucratique”, a-t-il dit, “il est impératif de penser différemment.”