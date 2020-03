Le MIT développe un ventilateur open source bon marché pour le traitement des coronavirus

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Alors que la pandémie de coronavirus continue de s’aggraver, les centres médicaux du monde entier ont commencé à manquer de fournitures essentielles comme des masques, des gants et des désinfectants. Les hôpitaux sont également en panne critique de ventilateurs, ce qui peut maintenir les patients COVID-19 en vie si la maladie devient grave. Une équipe du MIT a développé un ventilateur open-source appelé MIT E-Vent qui pourrait bientôt obtenir l’approbation réglementaire.

L’E-Vent est basé sur un projet qui a commencé il y a près d’une décennie dans le cadre du cours de conception de machines de précision du MIT. Contrairement aux ventilateurs mécaniques coûteux des hôpitaux, il s’agit d’un ventilateur manuel dont le personnel aurait besoin pour fonctionner à la main. Les étudiants ont conçu l’appareil pour une utilisation dans les zones rurales et les pays en développement où les ventilateurs mécaniques n’étaient pas disponibles ou fiables. L’équipe a construit un prototype (ci-dessus) et publié un article, mais le projet n’a pas dépassé ce stade.

Avec des ventilateurs si rares, le projet abandonné a été relancé et soumis à la Food and Drug Administration (FDA) en vertu d’une «autorisation d’utilisation d’urgence». La FDA effectue des tests avec des porcs et pourrait approuver la conception dans un proche avenir.

Lorsque les étudiants du MIT ont effectué le travail initial il y a une décennie, ils ont estimé que la construction de l’appareil coûterait environ 100 $. C’est considérablement moins cher que le prix des ventilateurs mécaniques qui sont si rares. L’équipe actuelle n’a pas seulement fait revivre le design existant et l’a appelé un jour, cependant. Ils ont apporté des modifications pour s’assurer que l’appareil serait facile à fabriquer et à utiliser, et ils ont développé un nouveau cadre métallique pour une durabilité améliorée.

Seules les infections COVID-19 les plus sévères nécessitent un ventilateur, qui délivre de l’oxygène à des pressions plus élevées pour maintenir la respiration des patients. Les États-Unis ont actuellement environ 170 000 ventilateurs dans les hôpitaux, mais de nombreux experts préviennent que les cas graves de coronavirus pourraient atteindre plusieurs centaines de milliers.

Aux États-Unis, de nombreuses personnes ont reçu l’ordre de s’abstenir de s’aventurer à l’extérieur, à l’exception des voyages essentiels, mais le gouvernement fédéral n’a pas encore publié de règles nationales. Le président Trump a également discuté de la «réouverture» de l’économie dès le début du mois d’avril contre l’avis de nombreux professionnels de la santé et experts en maladies infectieuses. Ces ventilateurs manuels ne sont peut-être pas idéaux, mais ils pourraient tout de même sauver de nombreuses vies.

Maintenant lis: