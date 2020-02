Le MIT montre comment dévier les astéroïdes tueurs

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Ce n’est pas une question de savoir si un gros astéroïde frappe la Terre – c’est quand. Les roches spatiales ont plu sur Terre bien avant l’arrivée des humains, et elles ne vont pas s’arrêter maintenant. Cependant, une équipe du MIT a mené une étude de tous les plans actuels de déviation d’un astéroïde et a développé un modèle pour déterminer le meilleur plan d’action en fonction de plusieurs variables cruciales. Nous n’aurions peut-être pas beaucoup de chance si nous repérions un gros astéroïde sur une trajectoire de collision demain, mais la nouvelle étude fournit une voie vers un salut potentiel.

L’analyse indique qu’il y a deux points auxquels nous pourrions tenter d’arrêter un astéroïde destiné à toucher la Terre, dont l’un serait beaucoup plus facile mais nécessite une planification supplémentaire. Nous pourrions essayer de dévier un astéroïde alors qu’il se précipitait vers nous, mais cela nécessiterait beaucoup plus de force. Alternativement, nous pourrions pousser un rocher spatial de côté alors qu’il traversait un «trou de serrure» gravitationnel. C’est simplement un emplacement dans le champ de gravité de la Terre qui pousse un astéroïde dans une trajectoire de collision sur sa prochaine orbite.

L’auteur principal, Sung Wook Paek, note qu’une déviation de «dernière minute» est au cœur de la plupart des recherches. Cependant, intercepter un objet avant qu’il ne passe par un trou de serrure pourrait être beaucoup plus intelligent. Le principal inconvénient ici est que nous avons besoin de plus de données sur l’astéroïde et son orbite. L’étude a utilisé deux astéroïdes proches de la Terre dont nous savons beaucoup de choses: 99942 Apophis et 101955 Bennu. Apophis passera près d’un trou de serrure en 2029, mais il n’est actuellement pas prévu de nous frapper. Bennu est encore moins susceptible de trouver son chemin dans un trou de serrure, mais nous avons de bonnes données sur cet objet car il est la cible de la mission OSIRIS-REx de la NASA.

Paek et son équipe ont envisagé trois profils de mission de base pour dévier les astéroïdes d’un trou de serrure. Le plus simple est un impacteur cinétique unique, que nous tirerions sur l’objet peu de temps avant qu’il n’atteigne un trou de serrure pour le repousser. Une autre option consiste à envoyer un éclaireur pour inspecter l’astéroïde afin de déterminer comment un deuxième vaisseau spatial pourrait le faire dévier. La troisième se compose de deux moitiés: un éclaireur et un petit impacteur pour potentiellement détourner l’astéroïde dans la première phase, puis un deuxième impacteur plus grand pour s’assurer que l’astéroïde n’est pas une menace.

Sur la base des cas de test, l’équipe a déterminé que cinq ans suffisaient pour déterminer le profil de mission le plus élaboré. Si nous savions cinq ans ou plus à l’avance qu’Apophis se dirigeait vers un trou de serrure, nous pourrions envoyer un éclaireur et un petit impacteur, suivi plus tard d’un gros impacteur. Avec deux à cinq ans, nous pourrions encore envoyer un éclaireur pour affiner l’éventuelle mission de l’impacteur. Moins que cela, et nous aurions à envoyer un seul impacteur. Avec moins d’un an de préavis, il est peu probable que nous puissions faire quoi que ce soit pour empêcher un astéroïde de passer par un trou de serrure.

Pour un objet comme Bennu, nous pourrions être en mesure de sauter les missions de reconnaissance. La NASA aura bientôt une très bonne compréhension de sa composition grâce à la mission OSIRIS-REx. Tout se passe comme prévu, un échantillon de Bennu arrivera sur Terre en 2023.

Crédit photo supérieur: NASA

Maintenant lis: