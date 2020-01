Le MIT utilise l’IA pour créer des plans de rues mis à jour à partir d’images satellites

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous avons tous été là – votre GPS dit qu’il doit y avoir un virage à venir, et vous faites confiance à la machine. Ensuite, vous vous retrouvez dans la mauvaise direction ou coincé sur une route privée avec nulle part où faire demi-tour. Il est difficile d’obtenir des cartes précises au niveau de la rue, et même des cartes techniquement précises peuvent prêter à confusion sans suffisamment de détails. Des chercheurs du MIT et du Qatar Computing Research Institute (QCRI) ont combiné deux architectures de réseaux de neurones pour générer des cartes GPS plus précises et des images satellite facilement accessibles.

Il faut du temps et de l’argent pour recueillir des données cartographiques précises, et les municipalités du monde entier apportent constamment des modifications à leurs routes. Seules les entreprises ayant accès à des montagnes de données utilisateur et à des flottes de véhicules cartographiques ont un espoir de mise à jour régulière, mais même Google ne peut pas mettre à jour ses données sur toutes les parties du monde.

Une solution possible consiste à utiliser des images satellites pour générer des plans de rues précis, mais les bâtiments, les arbres et les viaducs masquent souvent des détails importants comme le nombre de voies et les sorties. Le nouveau document du MIT et du QCRI explique comment un outil appelé RoadTagger peut prédire les emplacements des voies même lorsqu’ils ne sont pas visibles.

Si vous regardiez une image satellite d’une route obscurcie, vous pourriez probablement deviner combien de voies il y a et laquelle vous devriez emprunter pour prendre une sortie particulière. Apprendre à une machine à faire cela avec des millions d’images est cependant un problème de calcul majeur. RoadTagger se compose de deux parties: un réseau neuronal convolutionnel (CNN) souvent utilisé pour les tâches de reconnaissance d’image et un réseau neuronal graphique (GNN) qui comprend les relations entre les points de données.

Le CNN de RoadTagger scanne les données d’image brutes et identifie les routes. Ensuite, le GNN divise chaque route en segments de 20 mètres. Chaque segment devient une «tuile» dans un nœud graphique distinct. Le CNN examine chaque nœud de graphique et collecte des caractéristiques telles que le type de route et le nombre de voies. Il partage les données avec les nœuds adjacents, se propageant sur toute la longueur de la route. Si une tuile est obscurcie ou peu claire, le GNN peut utiliser les données CNN d’autres nœuds pour estimer les conditions dans cette section.

L’équipe a testé RoadTagger avec des images du monde réel de 20 villes américaines. RoadTagger a réussi à identifier correctement les emplacements des voies cachées dans 77% des cas. Il a également deviné correctement les types de routes 93% du temps. Une future version est déjà prévue qui améliorera cette précision et ajoutera un support pour identifier des fonctionnalités telles que les parkings et les pistes cyclables.

Maintenant lis: