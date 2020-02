Le mystère de l’impression de dinosaures enfin résolu après un demi-siècle – .

Trouver des empreintes de dinosaures peut être passionnant pour tout scientifique. Les trouver dans un endroit unique ne fait qu’ajouter au plaisir, mais lorsqu’un ensemble d’empreintes fossilisées a été repéré au plafond d’une grotte en Australie, il a déclenché un mystère de plusieurs décennies qui n’a été résolu que récemment.

Comme le rapporte HeritageDaily, les empreintes fossilisées ont été découvertes au plafond d’une grotte près de la ville de Mount Morgan. C’est un point chaud fossile d’empreinte de dinosaure, mais lorsque certaines pistes semblaient indiquer que des dinosaures marchaient à l’envers, les chercheurs ont secoué la tête et cherché des réponses.

Il était assez simple d’expliquer exactement pourquoi les empreintes de pas apparaissaient au plafond. “Les traces qui bordent le plafond de la grotte n’ont pas été faites par des dinosaures suspendus à l’envers, mais les dinosaures ont marché sur les sédiments du lac et ces empreintes étaient couvertes de sable”, a déclaré le Dr Anthony Romilio de l’Université du Queensland dans un communiqué. .

Ce que les empreintes semblaient montrer, cependant, était vraiment déroutant pour les paléontologues. «Des examens antérieurs des empreintes de plafond ont suggéré un comportement très curieux des dinosaures; qu’un théropode carnivore marchait sur les quatre pattes », explique le Dr Romilio.

Par chance, les enfants de l’un des paléontologues qui avaient à l’origine étudié les pistes plus d’un demi-siècle plus tôt ont pu fournir aux chercheurs universitaires une multitude d’informations, notamment des photos et des moulages des empreintes de pieds.

Après avoir enquêté sur le trésor de données, les chercheurs ont pu déterminer que les traces racontaient une histoire trompeuse. “Plutôt qu’un dinosaure marchant sur quatre pattes, il semble que nous ayons obtenu deux dinosaures pour le prix d’une – les deux plantes – mangeurs qui marchaient de façon bipède le long de la rive d’un ancien lac », a déclaré le Dr Romilio.

Donc, les dinosaures marchaient normalement et ne flottaient certainement pas à l’envers? Bummer.

