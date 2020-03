Le «NanoVapor» utilisé par l’hôpital du NJ tue le coronavirus sur les surfaces pendant 70 jours – .

Les travailleurs de la santé en première ligne de la nouvelle pandémie de coronavirus sont les plus à risque d’être infectés, en particulier dans les hôpitaux où l’afflux de patients atteints de coronavirus épuise l’approvisionnement en masques faciaux et autres mesures de protection.

Un hôpital du New Jersey est devenu le premier aux États-Unis à utiliser une nouvelle solution émergente appelée le système de suppression microbienne NanoVapor BioTech.

Le système est approuvé par la FDA et implique le revêtement des surfaces des objets avec un spray désinfectant spécial qui tue les virus comme le nouveau coronavirus au contact pendant 70 jours ou plus.

La nouvelle épidémie de coronavirus qui a commencé comme une poignée d’infections virales mystérieuses à Wuhan, en Chine, s’est progressivement aggravée. Il a commencé à se déplacer vers l’ouest le mois dernier en Europe, qui est maintenant l’épicentre de la pandémie de COVID-19. Il y avait de l’espoir au début de la propagation du nouveau coronavirus aux États-Unis qu’une action rapide et dramatique limiterait l’ampleur de l’épidémie, mais la Maison Blanche a plutôt choisi de minimiser la gravité de la maladie jusqu’à ce qu’elle soit trop répandue pour la contenir. Une fois qu’il est devenu évident que nous étions au milieu d’une crise nationale, les différents États ont commencé à prendre sur eux de prendre des mesures pour ralentir la propagation du virus mortel. Inutile de dire qu’il était beaucoup trop tard à ce moment-là, et les États-Unis sont maintenant sur la bonne voie pour éventuellement éclipser le bilan des morts du COVID-19 en Chine dans les semaines et les mois à venir. Des vaccins sont en cours d’élaboration et des traitements sont en cours de test, mais l’épidémie aura atteint un pic bien avant que quoi que ce soit ne soit largement disponible.

Maintenant, la chose la plus intelligente que nous puissions faire est de nous mettre à l’abri sur place et d’éviter de quitter nos maisons à moins que cela ne soit absolument nécessaire, puis de pratiquer la distance sociale et une bonne hygiène. Bien sûr, les travailleurs de la santé n’ont pas le luxe de rester à la maison. Ils sont désormais chargés de doter en personnel les hôpitaux du pays et de traiter les personnes souffrant de COVID-19, se mettant ainsi en danger tout le temps.

Il existe évidemment plusieurs mesures que les professionnels de santé prennent pour se protéger au mieux. Les masques faciaux de qualité médicale aident à les empêcher d’être infectés par COVID-19, tout comme l’utilisation régulière de désinfectant et le lavage des mains. Mais un hôpital du New Jersey prend une mesure supplémentaire passionnante pour protéger son personnel et ses patients, et cela implique un nouveau traitement intrigant pour les surfaces et les objets de l’hôpital.

C’est ce qu’on appelle le système de suppression microbienne NanoVapor BioTech, ou MSS. Il s’agit d’un système d’application à grande échelle qui utilise un pulvérisateur spécial pour appliquer des nanoparticules antimicrobiennes sur les surfaces et les objets. Cependant, la solution de NanoVapor ne se contente pas de désinfecter. Il s’agit d’un revêtement biodégradable spécial qui continue de protéger les surfaces en tuant les bactéries, les champignons, les moisissures et même les virus comme le nouveau coronavirus pendant des semaines, voire des mois après son application.

Dans ses tests, la société a mesuré une réduction de 99,8% du nombre de microbes 70 jours après l’application, et il reste efficace jusqu’à 90 jours.

«Le système MSS peut distribuer son agent microbien rapidement et à grande échelle dans des endroits tels que les hôpitaux, les centres commerciaux, les bâtiments municipaux et de bureaux, les écoles, les lieux de culte, les aéroports et autres centres et véhicules de transport public», a déclaré le chef de la chirurgie pour Hôpital régional d’Hudson Dr Maurizio Miglietta dans une déclaration. Miglietta est également le directeur médical clinique de NanoVapor BioTech, ce qui explique pourquoi Hudson Regional est le premier hôpital à adopter la solution.

Le collègue de Miglietta et PDG de l’Hôpital régional d’Hudson, le Dr Nizar Kifaieh, a ajouté: «Sans remède actuel contre le COVID-19, la meilleure stratégie pour aplanir la courbe consiste à mettre en œuvre des mesures préventives pour assurer la sécurité de nos patients, cliniciens et praticiens. Le système NanoVapor BioTech change la donne en empêchant la propagation des maladies. »

Voici comment NanoVapor explique la solution sur son site Web:

Notre MSS (Microbial Suppression System) crée un revêtement moléculaire submicroscopique qui élimine la croissance des virus, des bactéries, des champignons et des moisissures sur les surfaces dures et molles. Cette barrière durable continue de fournir une protection antimicrobienne pendant des mois, même sur les zones à contact élevé. Contrairement à d’autres méthodes, nos unités de livraison MSS brevetées peuvent fournir rapidement une protection pour les applications commerciales et industrielles à grande échelle, y compris les aéroports et les gares.

L’agent antimicrobien MSS utilise une formule non toxique, à base d’eau et biodégradable qui est totalement sans danger pour l’homme et l’environnement. Son application n’endommagera pas l’électronique, les claviers ou les écrans tactiles.

Cela semble presque trop beau pour être vrai, mais la solution de NanoVapor est approuvée par la FDA. Il n’a évidemment jamais été testé auparavant à cette échelle dans un environnement à haut risque, nous serons donc impatients de voir comment le taux d’infections des professionnels de la santé de la région d’Hudson se compare à celui d’autres hôpitaux dans les mois à venir.

Source de l’image: Hôpital régional d’Hudson

