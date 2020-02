Le National Space Council élargit son effectif

WASHINGTON – La Maison Blanche a ajouté le secrétaire à l’Énergie et deux autres fonctionnaires à la liste des membres du Conseil national de l’espace.

Dans un communiqué publié fin 13 février, la Maison Blanche a annoncé que le secrétaire à l’Énergie, l’assistant du président pour la politique économique et l’assistant du président pour la politique intérieure avaient été ajoutés à la composition du conseil. Le président Trump a signé un décret exécutif modifiant le décret de 2017 qui a officiellement rétabli le conseil pour les ajouter en tant que membres officiels.

“La recherche et les capacités du département de l’Énergie ont longtemps contribué aux priorités d’exploration spatiale américaine”, a déclaré Scott Pace, secrétaire exécutif du conseil, dans le communiqué. «Les Laboratoires nationaux du DOE mènent des recherches critiques pour développer les technologies nécessaires pour alimenter les vols spatiaux humains, les opérations de surface lunaire et les futures missions vers Mars.»

Le ministère a, au cours des derniers mois, travaillé à mettre l’accent sur les rôles qu’il peut jouer dans l’espace. Bien qu’il soit surtout connu pour ses travaux dans l’énergie nucléaire, tels que la production de plutonium utilisé pour les systèmes électriques à radio-isotopes qui alimentent les missions dans l’espace lointain, il a élargi la gamme de recherches qu’il soutient qui pourraient avoir des applications spatiales.

«Je pense que la réalité est que, sur les quelque 18 milliards de dollars de dépenses en R&D que nous avons, la plupart des gens ne comprennent pas l’étendue de ce que nous faisons actuellement», a déclaré le sous-secrétaire à l’Énergie pour les sciences, Paul Dabbar dans une interview en novembre. à la SpaceCom Expo de Houston, où il a parlé des différents axes de recherche, des réseaux quantiques à l’électronique durcie aux radiations, où son département voit des applications spatiales potentielles.

À l’époque, Dabbar a déclaré que bien que le département ne fasse pas partie du Conseil national de l’espace, il était en «dialogue constant» avec des agences qui étaient, comme la NASA, sur des sujets d’intérêt. Cela inclut l’effet que les mégaconstellations de satellites comme Starlink de SpaceX auront sur l’astronomie, car le ministère finance certaines recherches astronomiques, comme un instrument sur ce qui est maintenant connu sous le nom d’Observatoire Vera C.Rubin en construction au Chili.

Lors d’une table ronde distincte à la SpaceCom Expo, Conner Prochaska, responsable de la commercialisation au Département de l’énergie, a déclaré qu’il y avait un «groupe de coordination spatiale» au sein du département pour discuter des capacités qu’il pourrait offrir à l’industrie spatiale.

Il a ajouté que le département était, à l’époque, un observateur auprès du Conseil national de l’espace. “Peut-être que nous serons invités à la table du grand garçon à un moment donné.”

L’assistant du président de la politique économique, l’un des deux autres nouveaux membres du conseil, préside le Conseil économique national, qui conseille le président sur les questions économiques nationales et étrangères. Ce poste est actuellement occupé par Larry Kudlow. L’assistant du président pour la politique intérieure, Joseph Grogan, préside le Conseil de politique intérieure, qui traite d’un large éventail de questions de politique intérieure en dehors de l’économie.

“L’ajout du directeur du Conseil économique national Larry Kudlow et du directeur du Conseil de politique intérieure Joseph Grogan reflète le ferme soutien de NEC et DPC à la croissance de l’économie spatiale et à la rationalisation des charges réglementaires dans le secteur spatial”, a déclaré Pace dans un communiqué annonçant leur ajout au National Space Council.