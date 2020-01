Le navigateur Edge basé sur Chrome de Microsoft est disponible aujourd’hui

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui est le grand jour – après un an de travail, Microsoft a lancé son navigateur Edge remanié avec une base Chromium. Cette version du navigateur sera déployée avec une prochaine mise à jour de Windows 10, mais vous n’avez pas à attendre plus longtemps. Accédez simplement au site Web de Microsoft et vous pouvez télécharger Chromium Edge pour différentes versions de Windows et macOS.

Microsoft a lancé Windows 10 avec Edge intégré, et il a passé des années à supplier les gens de l’utiliser. Malgré certaines fenêtres pop-up Windows agaçantes et parfois trompeuses, Edge n’a jamais fait de brèche dans la part de marché de Chrome. Microsoft a décidé de jeter l’éponge il y a un peu plus d’un an lorsqu’il s’est engagé à créer une nouvelle version d’Edge sans le moteur EdgeHTML personnalisé. Au lieu de cela, cela commencerait par le code Chromium open source de Google et intégrerait les services Microsoft.

C’est exactement ce que Microsoft a fait au cours de la dernière année. Les premières versions de développeur pré-version sont apparues début 2019, et des versions bêta plus stables ont commencé à être déployées à la fin de l’année dernière. Maintenant, vous pouvez télécharger la version stable de Chromium Edge, et elle sera très familière à tous ceux qui ont passé du temps dans Chrome.

Si vous installez sur Windows 10, le nouveau Edge peut automatiquement récupérer votre compte Windows. Il propose également d’importer du contenu à partir de votre navigateur actuel. Si ce navigateur est Chrome, Edge peut importer une quantité surprenante de vos données. Non seulement il peut saisir des signets, mais il le fait sans altérer le formatage. Il déplacera également le contenu, les paramètres et même les mots de passe enregistrés de votre formulaire. Cependant, vos extensions Chrome existantes ne seront pas transférées.

Edge promet l’expérience de navigation rapide que les utilisateurs attendent de Chrome sans autant de suivi. Vous pouvez désactiver le ciblage des publicités de Microsoft pendant la configuration et Edge utilise par défaut un paramètre de confidentialité «équilibré» qui bloque les trackers des sites que vous n’avez pas visités. Vous pouvez monter jusqu’à “Strict” pour bloquer presque tous les trackers au détriment de la rupture de certains sites et fonctionnalités.

Microsoft ne laissera pas tomber le nouveau Edge sur tout le monde tout de suite, mais les premiers utilisateurs l’obtiendront dans une prochaine mise à jour de Windows. Le déploiement complet devrait être achevé vers le milieu de l’année. Si vous choisissez d’installer Edge maintenant, il continuera à recevoir des mises à jour périodiques en dehors des mécanismes maladroits de Windows Update de Microsoft.

