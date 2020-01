Le nouveau chef des vols spatiaux humains de la NASA est déterminé à respecter l’échéance de 2024

En octobre, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a annoncé qu’il embauchait Doug Loverro comme nouvel administrateur associé pour l’exploration et les opérations humaines. Pour l’industrie spatiale, c’était un nom familier dans un rôle inconnu. Loverro avait jusqu’à présent passé sa carrière dans l’espace de la sécurité nationale à l’Air Force, au National Reconnaissance Office et, plus récemment, au Pentagone en tant que secrétaire adjoint adjoint à la défense pour la politique spatiale.

Doug Loverro, le nouveau chef des vols spatiaux humains de la NASA, porte une épinglette spéciale pour décompter les jours restants pour atteindre l’objectif de 2024 d’atterrir des humains sur la lune. Crédit: Lisa Nipp pour SpaceNews

Loverro apporte cette vaste expérience dans un nouveau cadre. En tant que successeur de Bill Gerstenmaier, qui a dirigé les programmes de vols spatiaux humains de la NASA pendant des années avant d’être réaffecté en juillet, Loverro est responsable du programme Artemis de retour des humains sur la lune, ainsi que du programme d’équipage commercial et de la Station spatiale internationale: tous élevés -profiler des programmes avec leurs propres ensembles de défis.

Dans cet extrait d’une «conversation au coin du feu» lors de la troisième remise annuelle des SpaceNews Awards for Excellence & Innovation le 10 décembre, Loverro explique pourquoi il a relevé ce nouveau défi et Bridenstine explique pourquoi il pense que Loverro est la bonne personne pour le travail.

Après une longue carrière dans l’espace de la sécurité nationale, pourquoi avez-vous décidé de venir à la NASA et de relever le défi du vol spatial humain?

Loverro: La réponse courte est parce que cet homme [Bridenstine] m’a demandé de. La réponse la plus longue est: comment pouvez-vous résister à un travail comme celui-ci? Comment quelqu’un qui se soucie de l’espace ne peut-il pas saisir l’opportunité de remettre des femmes et des hommes sur la lune?

Je veux dire, c’est le rêve d’une vie, parce que mon rêve a commencé dans les années 60 lorsque j’ai regardé les premières missions humaines. J’étais en Espagne avec 600 de mes amis du secondaire en voyage d’étude à l’étranger. À 9 heures du soir, certains d’entre nous étaient blottis autour d’une télévision en noir et blanc de 19 pouces regardant Neil Armstrong et Buzz Aldrin atterrir sur la lune et, quelques heures plus tard, descendre l’échelle.

J’ai été dans cette quête toute mon existence. J’ai rejoint l’Air Force pour aller de l’avant et devenir astronaute. Mais j’ai réalisé qu’il était beaucoup plus amusant de concevoir et de construire des objets spatiaux que de simplement les faire voler. Ce travail doit être l’un des meilleurs emplois que j’ai eu dans toute ma carrière, et j’ai eu d’excellents emplois. Ce sera tellement amusant de réussir ce voyage.

Pourquoi Loverro était-il la bonne personne pour le poste après la recherche à l’échelle nationale que vous aviez promis de le combler?

Bridenstine: Tout le monde sait que, pour exécuter l’exploration et les opérations humaines (HEO), vous devez avoir quelqu’un de technique qui connaît les détails techniques. Vous devez avoir quelqu’un qui connaît la gestion de programme, qui a déjà exécuté de gros programmes. Bien sûr, Doug a fait ces choses au cours d’une longue carrière dans l’Air Force.

Mais il y a deux choses qui rendent Doug unique. Le premier est le connaisseur politique. Lorsque vous essayez de diriger une grande organisation comme la NASA, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire pour rester coincé dans des terres politiques jamais, et il y a toutes sortes de choses que vous pourriez même dire qui vous mettent en politique difficulté. Doug a des antécédents politiques, ce qui, je pense, est important.

L’autre chose qui se démarque, c’est que lorsque vous essayez de diriger une grande organisation, vous devez avoir cette «fonction de forçage». Doug comprend le fonctionnement de la machine et peut créer ces fonctions de forçage souvent mettre les bureaucrates mal à l’aise. Mais il les oblige à aller dans la direction où il en a besoin. Ce sont donc les choses dont la NASA a besoin, et je pensais qu’il convenait parfaitement à la tâche.

Que faites-vous pour vous familiariser avec l’ensemble de votre portefeuille de programmes?

Loverro: La façon dont j’apprends le fonctionnement d’une organisation est de sortir et de rencontrer des gens, et c’est ce que je fais en ce moment. Mon travail important en ce moment est de comprendre des gens qui travaillent pour moi ce qu’ils pensent, quels sont leurs désirs, quels sont leurs besoins, quels sont leurs problèmes. L’une des choses que je fais, et j’espère que je vais bien, c’est de me permettre de dire ce qu’ils pensent vraiment, de me dire quels sont nos problèmes, de me dire quels sont nos problèmes. Nous n’atteindrons pas la Lune avec succès si nous ne pouvons pas nous regarder dans le miroir et nous dire la vérité sur où nous sommes, ce que nous faisons, quels sont nos problèmes et quelles mesures fortes nous devons prendre pour les résoudre.

Administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, au centre, discutant d’Artemis lors d’une conversation au coin du feu avec Jeff Foust, rédacteur principal de SpaceNews, à gauche, et le chef des vols spatiaux humains Doug Loverro, à droite, le 10 décembre à Washington. Crédit: NASA / Joel Kowsky

L’un de ces problèmes est de préparer SLS et Orion pour le lancement. Où déterminez-vous la date de lancement d’Artemis 1?

Loverro: Je suis en train d’évaluer où se trouve le programme. Je ne vais pas aller de l’avant et vous dire quelle est la date de lancement aujourd’hui parce que je ne sais pas. Je mets sur pied une équipe que l’administrateur m’a laissé diriger et qui sera une équipe d’évaluation de base. Je veux comprendre à qui appartient ce programme et comment ils se connectent. Où en sommes-nous en ce moment? Quels sont les problèmes techniques individuels que nous devons résoudre? À la suite de cet examen, nous nous retrouverons dans un groupe et nous déterminerons tous quelle est la bonne date pour Artemis 1.

Artemis 1 est important, sans aucun doute. Cela montrera que nous avons fait des progrès. Mais c’est une autre de ces étapes du voyage sur la lune, et nous ne pouvons pas trop nous concentrer là-dessus. Livrer simplement à la date de lancement d’Artemis 1 sans m’assurer de pouvoir la suivre avec Artemis 2 ou Artemis 3 n’est pas la bonne chose à faire. Nous allons examiner l’ensemble du programme jusqu’à la fin de 2024, et pas seulement la prochaine étape, car cela nous laisserait aveugles sur ce qui nous attend.

Bridenstine: Beaucoup de gens semblent croire que si Artemis 1 glisse, alors Artemis 3 ne le fera pas en 2024, et ce n’est tout simplement pas exact. Artemis 2 est une mission indépendante d’Artemis 1, et si nous en avions besoin, nous pourrions repousser Artemis 1 et faire en sorte qu’Artemis 2 se déroule comme prévu pour réussir Artemis 3. Mais ne vous y trompez pas, nous nous efforçons autant que possible de les mettre en œuvre.

Vous avez une épinglette avec le nombre 1 848, le nombre de jours jusqu’à la fin de 2024. Qu’est-ce qui vous a incité?

Loverro: C’est un rappel pour moi et pour nous tous, mais c’est plus qu’un simple rappel. C’est une célébration de «Qu’est-ce que tu vas faire aujourd’hui pour nous aider à nous rapprocher de notre objectif?» Le jour 1848 comptera dans notre voyage vers la lune. Qu’est-ce que chacune des personnes travaillant sur ce programme – pas seulement les hauts fonctionnaires comme moi ou l’administrateur ou les gestionnaires de programme, mais tous les membres de la chaîne – a fait aujourd’hui pour aller de l’avant et nous rapprocher de la lune?

Je veux célébrer chaque jour l’un des héros de notre famille HEO. Juste après la nouvelle année, nous allons commencer à faire le «HEO Hero». Chaque jour, nous commémorerons l’un de nos HEO Heroes. Je m’en fiche si c’est un doctorat. ingénieur ou quelqu’un qui garde nos installations propres ou quiconque entre les deux, parce que chaque jour, une de ces personnes nous a rapprochés de la lune, et c’est ce que représente cette épingle de compte à rebours.

Alors, avez-vous 1 848 épingles à la maison?

Loverro: C’est un secret commercial comment ces épingles se génèrent.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 23 décembre 2019 du magazine SpaceNews.