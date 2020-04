Le nouveau coronavirus n’a pas été conçu dans un laboratoire, alors arrêtez de partager des vidéos de complot – .

Certaines théories du complot sur les coronavirus poussent l’idée que la Chine pourrait avoir développé le virus COVID-19 dans un laboratoire, en utilisant les études existantes sur le SRAS et d’autres coronavirus comme preuve que les humains peuvent génétiquement créer de nouveaux virus.

Il existe des recherches qui prouvent que les souches de coronavirus des chauves-souris pourraient muter pour passer aux humains. Pourtant, une étude de 2015 a expliqué la nécessité d’observer cette famille de virus au lendemain des épidémies SERS et MERS pour prévenir d’autres épidémies.

Une nouvelle étude publiée il y a quelques semaines a confirmé que la séquence génétique du virus SARS-CoV-2 ne ressemble à rien d’autre, éliminant complètement la possibilité que le virus ait pu être créé en laboratoire.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Vous devriez être plus que familier avec toutes les mesures que vous pouvez prendre pour réduire le risque d’être infecté par le nouveau coronavirus. Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon pendant au moins 20 secondes, désinfectez les surfaces, évitez de vous rapprocher des autres et isolez-vous si possible. Et vous devez bien sûr porter un masque facial quelconque lorsque vous devez sortir pour acheter de la nourriture et des fournitures essentielles (voici comment fabriquer vos propres masques faciaux). Les responsables vous ont peut-être également averti d’éviter les fausses nouvelles sur le coronavirus, mais c’est désormais toujours facile. La transmission de fausses nouvelles COVID-19 virales est une autre pandémie à laquelle nous devons tous faire face, et c’est ce que j’ai fait récemment dans des échanges personnels avec des amis et la famille. Il est vraiment facile de se débarrasser de la plupart des informations erronées sur les coronavirus qui circulent en ligne, et vous devriez le faire pour empêcher vos proches de croire les informations qu’ils obtiennent de sources louches. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu’un vous envoie des informations difficiles à contester?

Il y a quelques jours, j’ai reçu une vidéo que j’aurais normalement rejetée immédiatement. Il a expliqué comment les chercheurs chinois ont réussi à créer un virus chimère en 2015 qui ressemble beaucoup au virus SARS-CoV-2 qui cause la nouvelle maladie COVID-19. Et il ne provient pas d’un site Web marginal poussant des théories du complot qui vous feraient croire que le coronavirus est créé par l’homme. J’ai immédiatement envoyé la réponse que j’avais déjà sous la main. À la mi-mars, nous savons pertinemment que le SRAS-CoV-2 n’était pas fabriqué en laboratoire. Des scientifiques du monde entier ont étudié le génome du nouveau virus et ont conclu qu’il n’y avait aucun moyen de créer le virus par l’homme. Les chercheurs ont découvert que le virus est passé des animaux aux humains, bien qu’ils n’aient pas encore compris où la mutation clé s’est produite, ou le changement génétique qui a permis au virus de se lier à un récepteur dans les cellules humaines.

Mais parce que la source du clip était une station de télévision italienne réputée, j’ai creusé plus loin, à la recherche de l’étude sur laquelle l’histoire italienne se concentrait. Il s’avère que cette étude existe, mais cela ne prouve guère que les gens ont créé le nouveau coronavirus.

Le segment d’actualités diffusé sur RAI3 (vidéo ci-dessous en italien) en novembre 2015 a été abordé dans cette histoire de Corriere. La vidéo a recommencé à circuler en Italie fin mars, un pays ravagé par le virus. Il est facile de comprendre pourquoi certaines personnes tomberaient amoureux de telles théories du complot dans une région connaissant l’une des pires épidémies de COVID-19 au monde. Le journal conteste immédiatement la théorie du complot, citant des scientifiques et des fonctionnaires familiers avec la recherche.

Cependant, les articles comme Corriere ne deviennent pas viraux sur WhatsApp. Ce sont des vidéos hors contexte qui deviennent virales, et cette vidéo contient des informations trompeuses.

Pour commencer, ce ne sont pas les chercheurs chinois qui ont travaillé sur ce virus particulier. L’étude de novembre 2015 s’intitule Un groupe de coronavirus de chauves-souris en circulation ressemblant au SRAS montre un potentiel d’émergence humaine et est co-écrit par 15 scientifiques. La plupart d’entre eux viennent des États-Unis, y compris les principaux auteurs (Université de Caroline du Nord, FDA et Harvard Medical School). Deux chercheurs de Wuhan, en Chine et un de Suisse ont également contribué à l’étude.

L’étude explique que les épidémies récentes, y compris le SRAS et le MERS, soulignent «la menace d’événements de transmission entre espèces menant à des épidémies chez l’homme». Les chercheurs ont créé un virus chimérique dans un laboratoire en utilisant la protéine de pointe d’un virus de type SRAS circulant dans les populations de chauves-souris chinoises en fer à cheval (SHC014) dans un squelette SARS-CoV adapté à la souris. Dans des conditions de laboratoire, ce virus a pu se connecter aux protéines ACE2 et se répliquer dans les cellules primaires des voies respiratoires humaines. Étant donné la large couverture médiatique du SRAS-CoV-2, c’est à ce moment-là que certains concluront que le virus de la chimère est la preuve que COVID-19 a été créé dans un laboratoire. Ce n’était pas!

Les chercheurs ont testé le virus sur des souris et ont observé une pathogenèse notable. La conclusion était que les travaux «suggèrent un risque potentiel de réémergence du SRAS-CoV à partir de virus circulant actuellement dans les populations de chauves-souris».

Le but de ce type de recherche est de se préparer à d’éventuelles flambées et de travailler sur des vaccins et d’autres médicaments qui pourraient en traiter. Cela ne signifie absolument pas que les humains développent des virus dans les laboratoires comme armes biologiques. Ce sont des chercheurs respectés, dont certains ont peut-être déjà utilisé leurs connaissances pour répondre à des questions sur le nouveau coronavirus. Un exemple dans ce cas est le chercheur principal Vineet D. Menachery, maintenant à l’Université du Texas, qui a récemment parlé de l’immunité au COVID-19 avec le New York Times, en le comparant au SRAS et au MERS.

L’infection par le virus chimère de 2015 a entraîné une perte de poids mais a eu une létalité minimale chez la souris, a conclu l’étude. Les chercheurs ont averti que «les matières premières nécessaires aux souches émergentes de type SRAS circulent actuellement dans les réservoirs d’animaux».

«Notamment, bien que le SHC014-CoV de pleine longueur nécessite probablement une adaptation supplémentaire du squelette pour médier la maladie humaine, les événements de recombinaison à haute fréquence documentés dans les familles de CoV soulignent la possibilité d’émergence future et la nécessité d’une préparation supplémentaire», indique l’étude.

Les vaccins et autres thérapies n’ont pas fonctionné pour bloquer la réplication du virus, et les recherches ont expliqué que des études plus similaires pourraient être nécessaires pour comprendre le potentiel d’autres virus de type SRAS à se propager aux humains et à adapter le traitement. L’étude a également abordé la décision du gouvernement américain de suspendre les projets de gain de fonction (GOF) un an plus tôt, avertissant que «la recherche sur l’émergence de CoV et l’efficacité thérapeutique pourrait être sérieusement limitée à l’avenir».

Cela nous amène près de cinq ans plus tard, jusqu’à la mi-mars 2020, lorsque les chercheurs ont publié une étude dans le même journal dans Nature Magazine qui explique que le nouveau virus SARS-CoV-2 n’a aucune similitude avec les coronavirus connus.

“En comparant les données disponibles sur la séquence du génome pour les souches de coronavirus connues, nous pouvons fermement déterminer que le SRAS-CoV-2 provient de processus naturels”, a déclaré Kristian Andersen de Scripps Research à Science Daily. “Ces deux caractéristiques du virus, les mutations dans la portion RBD de la protéine de pointe et son épine dorsale distincte, excluent la manipulation en laboratoire comme une origine potentielle pour le SRAS-CoV-2.”

Des chercheurs de Scripps Research, de l’Université Tulane, de l’Université de Sydney, de l’Université d’Édimbourg et de l’Université Columbia ont collaboré à la nouvelle étude. Toute autre personne ayant accès au génome de COVID-19 pourrait confirmer ces résultats. Et peut-être qu’ils devraient, alors au moins l’un d’entre eux devient viral sur WhatsApp.

Et n’essayez même pas de lier le discours TED de Bill Gates, désormais populaire en 2015, sur les risques de pandémies virales dans le monde actuel à des clips vidéo détaillant les recherches de la même année «en Chine». Gates a prononcé ses remarques en mars de la même année, bien avant la publication de l’étude de novembre dans Nature. Gates a prononcé ce discours parce que le monde a été témoin de plusieurs épidémies au cours des années précédentes, notamment du SRAS, du MERS, d’Ebola et du H1N1, et n’en faisait pas assez pour en empêcher une encore plus grande. Avance rapide d’environ 5 ans, et il est assez clair que Gates savait de quoi il parlait.

Source de l’image: Sebastiao Moreira / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.