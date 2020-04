Le nouveau groupe consultatif du Pentagone se concentrera sur l’innovation spatiale

Le groupe consultatif spatial fera partie du Conseil de l’innovation en matière de défense.

WASHINGTON – Le Pentagone crée un nouveau groupe consultatif pour fournir des conseils et des idées impartiales sur les technologies spatiales, l’innovation et la stratégie, selon une note du 4 avril du secrétaire adjoint à la Défense, David Norquist.

Selon la note de service, un comité consultatif spatial sera créé sous l’égide du Defense Innovation Board, un panel de chefs d’entreprise, d’universitaires, d’entrepreneurs et de technologues dirigé par Eric Schmidt, ancien président exécutif d’Alphabet. Le président du comité de l’espace sera Mark Sirangelo, chercheur à l’Université du Colorado et ancien directeur général des systèmes spatiaux de la Sierra Nevada Corporation.

Norquist a ordonné au sous-secrétaire à la Défense pour la recherche et l’ingénierie Mike Griffin de créer le comité spatial au plus tard le 30 avril, a indiqué la note de service, dont une copie a été obtenue par SpaceNews.

Il sera «important pour les hauts dirigeants d’avoir accès et de bénéficier de la perspective externe indépendante de la communauté spatiale au sens large, y compris des conseils avisés de l’industrie, du monde universitaire et d’autres parties prenantes du gouvernement américain pour aider à identifier et relever les défis et opportunités actuels et futurs. dans l’espace », explique le mémo.

Bien que les États-Unis aient historiquement détenu un avantage technologique dans l’espace, «les adversaires potentiels font maintenant progresser leurs capacités spatiales et développent activement des moyens de refuser notre utilisation de l’espace dans une crise ou un conflit», indique le mémo. «Les lacunes dans les systèmes spatiaux existants et prévus affecteront la capacité des États-Unis à contrer les menaces électroniques, cinétiques et cybermenaces émergentes.»

Le DoD a répondu à ces défis en créant l’US Space Force en tant que nouveau service armé, l’US Space Command en tant que commandement unifié des combattants et la Space Development Agency, indique la note. De plus, le secrétaire de l’Armée de l’Air «conduit un certain nombre d’efforts de réforme des acquisitions, à la fois pour renforcer l’innovation et accélérer la livraison de nouvelles capacités spatiales militaires».

Alors que ces nouvelles organisations se lèvent, les dirigeants du DoD veulent recevoir “des conseils indépendants sur les questions stratégiques, organisationnelles et technologiques”, indique le mémo. Domaines spécifiques Le DoD souhaite que le comité aborde:

Défis et opportunités actuels et futurs dans l’espace en tant que nouveau domaine de la guerre.

La valeur et les implications des technologies développées pour l’espace, aux États-Unis et dans le monde.

Veiller à ce que les dirigeants du DoD soient à jour sur l’innovation spatiale commerciale, l’éventail complet des industries et des secteurs qui sont l’avenir de l’espace, et les meilleures pratiques pour organiser, former et équiper la force.