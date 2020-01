Le nouveau Moto Razr lance le 6 février après un court délai

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Motorola prétend qu’il travaille sur son nouveau smartphone pliable Razr depuis des années, mais il n’était pas prêt à lancer l’appareil en décembre comme prévu initialement. Verizon dit maintenant qu’il est prêt à sortir l’appareil le 6 février, et les précommandes seront mises en ligne le 26 janvier. Cependant, le téléphone coûtera un peu plus que votre appareil moyen non pliable.

Le nouveau Razr s’appuie sur le design emblématique qui a fait de l’ancien téléphone à clapet le smartphone le plus vendu pendant plusieurs années au début des années 2000. L’appareil se plie en deux comme un téléphone à clapet à l’ancienne, mais à l’intérieur il a un seul écran OLED flexible de 6,2 pouces. Motorola affirme avoir passé des années à concevoir le système de charnières pour empêcher la formation de plis profonds sur l’écran. Le Samsung Galaxy Fold a été le premier téléphone pliable à être lancé, mais il a été retardé car la charnière a endommagé l’écran en quelques jours seulement.

Le retard de lancement de Motorola n’était pas lié à des unités d’examen défaillantes comme le retard Galaxy Fold de Samsung. Avec seulement quelques jours avant la date de précommande du 26 décembre, Motorola a annoncé qu’il lui faudrait plus de temps pour produire des unités pour répondre à la demande – nous prendrons la parole de Moto pour cela, mais les gens semblent excités à propos de ce téléphone malgré les spécifications modestes.

Le design du Razr est impressionnant, mais les composants internes le sont un peu moins. L’appareil fonctionne sur la puce Qualcomm Snapdragon 710, qui n’a que deux cœurs haute puissance et six faible puissance. Les puces phares de la série 800, trouvées dans des appareils comme le Galaxy S10 et le Pixel 4, en ont quatre. Il sera également lancé sur Android 9 Pie mois après le lancement d’Android 20 sur les appareils.

Verizon est le seul endroit où acheter le nouveau Razr aux États-Unis. Si vous pré-commandez la semaine prochaine, vous devrez laisser tomber 63 $ par mois pendant 24 mois pour payer le prix total de 1 500 $. Oui, c’est environ 50% de plus qu’un Galaxy S10 + au lancement. Nous nous attendons également à ce que le prochain Galaxy S20 soit beaucoup moins cher que le Razr. Au Royaume-Uni, EE prend déjà des précommandes et l’expédition devrait commencer vers le milieu du mois prochain.

Le nouveau Razr ne peut pas aller de pair avec les téléphones phares en ce qui concerne la vitesse brute, mais les gens sont tout de même intéressés. C’est peut-être en partie de la nostalgie mais aussi le désir de quelque chose pour briser la monotonie. Dans un monde où la plupart des téléphones sont le même sandwich en verre plat, le Razr essaie quelque chose de nouveau. Eh bien, vieux, mais aussi nouveau.

Maintenant lis: