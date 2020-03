Le nouveau patch Linux améliorera considérablement les performances du GPU Ice Lake

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La gestion moderne de l’alimentation du système est tout sauf simple. Les processeurs modernes (ou APU dans le langage d’AMD) ont des réseaux de capteurs complexes et des schémas de gestion de l’alimentation qui prennent des lectures de température à partir de plusieurs points à l’intérieur du système, y compris sa température de peau. Une enquête récente sur le pilote Linux P-state d’Intel l’a montré – les utilisateurs finaux rapportaient de meilleurs résultats s’ils utilisaient le gouverneur «powersave» par opposition au gouverneur «performance».

Une série de correctifs créés par Francisco Jerez, l’un des développeurs de pilotes open source d’Intel, est destinée à aider à résoudre le problème. Voici comment il définit le problème:

Dans les scénarios liés aux E / S (par définition), le débit du système ne s’améliore pas avec l’augmentation de la fréquence du processeur au-delà de la valeur seuil à laquelle le périphérique IO devient le goulot d’étranglement, cependant avec les gouverneurs actuels (que le HWP soit utilisé ou non), le La fréquence du processeur a tendance à osciller avec la charge, souvent avec une amplitude très éloignée de la plage turbo, conduisant à une efficacité énergétique considérablement réduite, ce qui est particulièrement problématique lorsqu’un budget TDP limité est partagé entre un certain nombre de cœurs exécutant une charge de travail multithread, ou entre un Noyau CPU et GPU intégré.

Le but ici n’est pas de gaspiller des cycles de processeur sur des charges de travail liées aux E / S où elles sont littéralement inutiles, que ce soit dans un scénario multithread ou dans une charge de travail simultanée de CPU et de GPU, comme les jeux. Dans le même temps, cependant, Intel souhaite que le système maintienne un certain niveau minimum de réactivité. La solution, écrit Jerez, est de limiter le processeur à une «fréquence raisonnablement économe en énergie capable au moins d’atteindre la quantité de travail requise dans une fenêtre de temps approximativement égale à l’objectif de latence de montée en puissance».

En d’autres termes, le processeur tombe à une fréquence plus basse et plus économe en énergie sans sacrifier l’exigence de latence d’Intel. Le logiciel est toujours en développement actif. Actuellement, il peut ne pas fonctionner très efficacement s’il est utilisé dans des environnements multitâches lourds où plusieurs applications demandent des cibles de latence de montée en puissance très faibles, car la cible la plus basse est toujours utilisée.

Pourtant, les améliorations de performances pour l’IGP sont significatives: jusqu’à 43% d’amélioration en FPS / W et jusqu’à 15% d’amélioration de performance directe sur la base des résultats que Jerez a publiés à partir d’un ordinateur portable Razer Blade Stealth 13 fin 2019 / début 2020. Il met en garde que les gains dépendront du type d’ordinateur portable que vous possédez et de la configuration de refroidissement, ce qui est logique, bien que d’après la discussion du problème, il semble que ce problème puisse réduire les performances même lorsque l’ordinateur portable ne fonctionne pas. particulièrement chaud.

Un nombre de plus en plus important des optimisations améliorant les performances que nous voyons sortir des entreprises de nos jours impliquent ce type d’ajustement pour la gestion de l’état de l’alimentation, à travers un mélange de matériel et de logiciel. Les liens entre la gestion de l’alimentation du système d’exploitation, du processeur et du processeur graphique ne deviendront plus complexes que dans les années à venir.

