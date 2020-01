Le nouveau PDG de Boeing joue la carte de la sécurité – mais il faudra plus – .

Le nouveau PDG de Boeing, David Calhoun, donne une conférence à Virginia Tech, son alma mater, en 2018. (Virginia Tech Photo)

David Calhoun, un vétéran de l’aérospatiale, a pris les rênes du PDG de Boeing aujourd’hui, disant aux employés dans un courriel à l’échelle de l’entreprise que ses principales priorités étaient de faire voler à nouveau le 737 MAX et de restaurer la confiance dans le géant de l’aérospatiale en difficulté.

C’était exactement le genre d’e-mails que vous attendez de Calhoun – et c’est le problème.

Au milieu de ce qui risque d’être une année de mise à la terre de l’avion le plus vendu de Boeing, des questions sur d’autres programmes d’avion allant du 777X au 797 encore à annoncer, et un revers pour le projet de taxi spatial CST-100 Starliner de Boeing pour la NASA, une action plus audacieuse sera nécessaire.

Cela n’aide pas du tout que la transition de l’ancien PDG Dennis Muilenburg à Calhoun ait été marquée par des rapports de paiements de plusieurs millions de dollars, dont plus de 60 millions de dollars en prestations de retraite et en actions pour Muilenburg. Calhoun lui-même aurait reçu une prime de 7 millions de dollars si le 737 MAX revenait en service en toute sécurité – ce qui, selon vous, serait le strict minimum requis d’un nouveau PDG.

Dans son e-mail, Calhoun a déclaré que le retour du 737 MAX en service en toute sécurité “devait être notre objectif principal”.

«Cela implique de suivre l’exemple de nos régulateurs et de travailler avec eux pour nous assurer qu’ils sont entièrement satisfaits de l’avion et de notre travail, afin que nous puissions continuer à respecter nos engagements clients», a-t-il écrit. “Nous allons le faire, et nous le ferons bien.”

Calhoun, 62 ans, a également reconnu que la réputation de Boeing devait être réparée.

“Beaucoup de nos parties prenantes sont à juste titre déçus de nous, et c’est notre travail de réparer ces relations vitales”, a-t-il déclaré. “Nous le ferons en nous réengageant dans la transparence et en répondant et en dépassant leurs attentes. Nous écouterons, solliciterons des commentaires et répondrons de manière appropriée, urgente et respectueuse. »

Une grande partie du message avait un ton incessant. “Boeing doit continuer à innover pour réussir”, a écrit Calhoun. “Nous continuerons d’investir dans notre main-d’œuvre mondiale et dans de nouveaux processus et technologies qui nous aideront à devenir plus sûrs et plus efficaces alors que nous définissons l’avenir de l’aérospatiale.”

L’une des meilleures choses à propos de l’e-mail est peut-être ce qu’il n’a pas dit: il n’y avait aucune référence à l’augmentation de la valeur actionnariale, ce qui était une priorité pour Boeing depuis plus de 20 ans. De nombreux critiques ont déclaré que l’accent mis sur la réduction des coûts avait entraîné une érosion de l’infrastructure technique de Boeing et une tendance à réduire les coûts ainsi que les coûts.

Les révélations révélées depuis le départ de Muilenburg ont été annoncées deux jours avant Noël renforcent cette perception.

Dans une mine de courriels internes, rendus publics la semaine dernière en réponse à des demandes du Congrès, les employés de Boeing se sont vantés de la façon dont ils ont «trompé l’esprit des Jedi» auprès des régulateurs de la Federal Aviation Administration sur les capacités d’un système de contrôle automatique impliqué dans deux 737 MAX catastrophiques. plante. Ils se sont plaints que l’avion a été “conçu par des clowns, qui à leur tour sont surveillés par des singes”.

“” Souhaitez-vous mettre votre famille sur un avion entraîné par simulateur MAX? Je ne le ferais pas », a écrit un employé.

D’autres rapports ont indiqué que Boeing examinait les problèmes de câblage potentiels impliquant le contrôle de la queue pour le 737 MAX – un problème qui n’a été révélé qu’après de nouvelles séries d’examens de sécurité liés au système de contrôle automatique. D’autres problèmes de sécurité récemment signalés concernent les moteurs du MAX.

Les incertitudes ont conduit à une suspension prévue de la production de 737 MAX dans l’usine de Boeing à Renton, Wash., Et à des milliers de licenciements pour les fournisseurs de Boeing.

Ensuite, il y a le problème du Starliner: lors d’un vol d’essai sans équipage, le vaisseau spatial Starliner de Boeing a détecté un mauvais horodatage, ce qui a conduit le système de contrôle automatique à manquer un tir crucial du propulseur. À cause du problème, Starliner a raté un rendez-vous obligatoire avec la Station spatiale internationale.

Boeing et la NASA évaluent maintenant si un autre vol sans équipage sera nécessaire avant que les astronautes montent à bord. La décision pourrait conduire à une situation de non-gain: si Boeing est obligé de faire un autre vol, cela pourrait entraîner des dizaines de millions de dollars de coûts supplémentaires et des mois de retards supplémentaires pour les vols en équipage. Mais si Boeing est autorisé à sauter le vol supplémentaire, cela pourrait ajouter aux plaintes de coin-coupe.

À court terme, Calhoun et Boeing semblent obtenir un peu de répit de la part des investisseurs alors qu’ils reprennent le chemin de la normalité. Le cours de l’action de la société a surclassé la clôture précédente d’environ 1% aujourd’hui à midi.

Mais il ne faudra pas longtemps à Calhoun pour montrer des progrès significatifs sur les principales préoccupations de l’entreprise: On s’attend actuellement à ce que Boeing puisse obtenir la recertification FAA pour le MAX dès le mois prochain, en supposant qu’aucun nouvel obstacle ne se présente. Ensuite, ce sera à Boeing et à ses clients du secteur du transport aérien de recycler les pilotes du 737 MAX, de faire redémarrer le pipeline de production et de faire livrer et mettre en service les avions déjà construits.

Un autre tournant se produira en avril, lorsque Boeing doit tenir sa réunion annuelle et élire les membres du conseil d’administration. “Il est maintenant temps de commencer un nettoyage de maison au niveau du conseil d’administration qui est si clairement nécessaire”, a écrit aujourd’hui Scott Hamilton, directeur de la rédaction de Leeham News and Analysis, dans sa liste de tâches pour Calhoun.

Hamilton a fait remarquer que le conseil d’administration actuel ne comptait pas une seule personne connaissant bien le génie aérospatial et la sécurité aérienne. Il a suggéré que les anciens du conseil d’administration soient remplacés par des personnalités comme le célèbre pilote de ligne Chesley «Sully» Sullenburger, l’enquêteur sur les accidents John Cox et les représentants des syndicats des machinistes et ingénieurs de Boeing.

Calhoun est-il à la hauteur? À son crédit, l’ancien dirigeant de GE (ainsi que le PDG par intérim, Greg Smith) a donné son accord pour publier les e-mails embarrassants de Boeing et nécessiter une formation sur le simulateur MAX – deux étapes récentes allant à l’encontre des sommets, une perception silencieuse qui fait mal l’entreprise dans un passé récent.

Calhoun pourrait bien donner un nouveau départ à l’entreprise de 104 ans, née à Seattle, malgré sa réputation d’initié. Ou peut-être même à cause de cela.

“Comme Nixon en Chine, Calhoun a la possibilité de prendre la direction inattendue et radicalement différente de Boeing”, a écrit Hamilton.

Mais comme Nixon en Chine, Calhoun devra être audacieux, même s’il joue prudemment.