Le nouveau pipeline de données et le brevet d'apprentissage en profondeur de Tesla ouvrent la voie à des améliorations de conduite autonome plus rapides

Le réseau neuronal de Tesla continue de s'améliorer et de devenir plus avancé au quotidien, mais il semble que le constructeur de voitures électriques s'assure qu'il évoluera à un rythme encore plus rapide à l'avenir. Un brevet récent, par exemple, permettrait aux systèmes de conduite autonomes de Tesla de fonctionner plus efficacement, grâce à un nouveau pipeline de données axé sur un traitement d'image optimisé.

Le brevet de Tesla pour «Pipeline de données et système d'apprentissage profond pour la conduite autonome» a été publié le 26 décembre. L'idée derrière le brevet est de révolutionner et d'améliorer les anciens systèmes d'apprentissage en profondeur qui ont été utilisés pour les véhicules à conduite autonome. Dans le passé, ces systèmes ont utilisé des «données de capteur capturées» pour récupérer des informations.

Tesla reconnaît le besoin de nouveaux capteurs lorsque les données deviennent plus complexes. Selon le brevet du constructeur de voitures électriques, il existe «un besoin d'un pipeline de données personnalisé qui peut maximiser les informations de signal provenant des données de capteur capturées et fournir un niveau plus élevé d'informations de signal au réseau d'apprentissage en profondeur pour une analyse d'apprentissage en profondeur».

(Crédit: Tesla)

Le système décrit dans ce brevet capturerait une image en utilisant l'un des capteurs ou caméras du véhicule. Dans ce cas, cela décrirait une caméra à plage dynamique élevée, un capteur de caméra, un capteur radar ou un capteur à ultrasons. L'image serait ensuite décomposée à travers un filtre «passe-haut» ou «passe-bas» et une série de processeurs décrypterait alors ce que signifie l'image.

L'organigramme ci-dessous décrit à quoi ressemblerait le processus d'apprentissage par le véhicule des informations. «Recevoir les données des capteurs» est la première partie de ce processus. Ensuite, les données seront décomposées et prétraitées pour que le système commence ensuite son «analyse d’apprentissage en profondeur». Les résultats seront ensuite transmis au processeur d’intelligence artificielle du véhicule pour être utilisés pendant le contrôle du véhicule.

Crédit: U.S.Patent Office / Tesla

Dans un autre processus, la série d'informations extraites de ces images sera comparée aux données compilées à partir d'autres utilisateurs Tesla à l'échelle mondiale. Cela atténuera les craintes que les conducteurs peuvent avoir que le système puisse effectuer le mauvais processus lors de la conduite autonome. L'objectif du brevet est de créer une expérience de conduite sûre et d'améliorer les performances déjà solides du logiciel de conduite autonome de Tesla, et de le faire dans un processus plus efficace qu'auparavant.

En utilisant ce processus, Tesla est en mesure de maintenir autant de résolution que possible à partir des images capturées par les caméras et les capteurs de ses véhicules. Cela permet alors au réseau neuronal d'apprendre plus efficacement des paquets de données qu'il reçoit. Cela permet également au réseau neuronal de travailler avec de meilleures images de manière plus efficace, ce qui ouvre la porte à des améliorations de conduite autonome plus rapides. Ces efficacités fonctionneraient très bien avec la puissance supplémentaire offerte par l’ordinateur Hardware 3 de Tesla, qui est spécialement conçu pour une conduite entièrement autonome avec redondances intégrées.

S'appuyant sur les fondations que Tesla a déjà établies en termes de sa suite Full Self Driving, le récent brevet suggère que la société tente maintenant de se concentrer sur les points les plus fins de la performance de son logiciel. L'ajout de ce brevet créera non seulement une expérience de conduite plus sûre pour les propriétaires de véhicules Tesla, mais rapprochera encore plus rapidement l'avenir proche des véhicules entièrement autonomes.

Le texte intégral du nouveau pipeline de données de Tesla et du brevet d'apprentissage en profondeur peut être consulté ici.