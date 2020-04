Le nouveau rover Mars de la NASA a une vision ridicule – .

Le rover Perseverance de la NASA est équipé d’une suite d’outils d’imagerie qui l’aideront à naviguer et à étudier le paysage de Mars.

Au total, cinq instruments visuels sont installés sur la tête du rover, chacun ayant un rôle à jouer.

La mission Mars 2020 devrait encore être lancée cet été, malgré la pandémie de coronavirus.

Lorsque la NASA lancera le rover Mars Perseverance sur la planète rouge cet été, il s’agira de l’équipement le plus avancé sur le plan technologique que l’agence spatiale y ait jamais envoyé. C’est une machine incroyable de haut en bas, et pour s’assurer qu’elle sait toujours où elle va, elle est équipée de toute une série d’yeux vitreux.

Alors que l’équipe de mission continue de se préparer pour le jour du lancement, les différents systèmes du rover retiennent beaucoup l’attention. Veiller à ce que les choses fonctionnent comme prévu lorsque Persévérance atterrit sur Mars signifie vérifier puis revérifier chaque composant. Dans un nouveau billet de blog, la NASA explique comment la gamme de caméras du rover vient de passer un “test oculaire” très important.

Comme ses frères rover qui sont déjà sur Mars, Perseverance est équipé de plusieurs outils d’imagerie qui lui permettent non seulement de naviguer mais aussi d’étudier les objets et le terrain de la planète. Dans l’image ci-dessus, vous ne verrez pas un, pas deux, mais un total de cinq instruments d’imagerie.

La NASA décrit ainsi la «tête» du rover:

La tête de mât contient l’instrument SuperCam. (Son objectif est dans la grande ouverture circulaire.) Dans les cases grises sous la tête de mât se trouvent les deux imageurs Mastcam-Z. Sur les côtés extérieurs de ces imageurs se trouvent les deux caméras de navigation du rover.

C’est beaucoup d’imagerie musculaire, et Persévérance l’utilisera à bon escient quand il atteindra Mars au début de 2021. Lors des tests de l’année dernière, la NASA a expliqué ce qu’elle prévoyait de faire avec tous ces yeux électroniques.

“Avec son laser et ses spectromètres, l’imageur de SuperCam examinera les roches martiennes et le sol, à la recherche de composés organiques qui pourraient être liés à la vie passée sur Mars”, a expliqué l’agence spatiale. «Les deux caméras haute résolution Mastcam-Z du rover fonctionneront ensemble comme un instrument d’imagerie stéréoscopique multispectral pour améliorer les capacités de conduite et d’échantillonnage de base du rover Mars 2020. Les caméras Mastcam-Z permettront également aux membres de l’équipe scientifique d’observer les détails dans les roches et les sédiments à n’importe quel endroit dans le champ de vision du rover, les aidant à reconstituer l’histoire géologique de la planète. “

Bien sûr, le rover ne pourra utiliser tous ces outils sophistiqués que s’il se rend réellement sur Mars, et avec la crise sanitaire mondiale actuelle, il n’était pas clair si la mission Mars 2020 allait vraiment se lancer comme prévu.

La bonne nouvelle est qu’en ce qui concerne la NASA, la mission est toujours sur la bonne voie pour un lancement au début de l’été. Cependant, si la mission devait être repoussée pour une raison quelconque, cela signifierait un retard important. En raison de la nature de l’orbite de Mars par rapport à la Terre, la NASA pourrait lancer le rover le plus tôt serait en 2022 si elle manquait en quelque sorte sa date de lancement prévue pour 2020.

