Le nouveau système de lancement spatial passionnant de la NASA vient d’être à nouveau retardé – .

La NASA s’est fortement appuyée sur SpaceX ces dernières années, mais en ce qui concerne l’avenir, le Space Launch System est le plus grand pari de l’agence spatiale. Le SLS est censé être la plate-forme de fusée qui renvoie les humains sur la Lune et plus profondément dans notre système solaire. Il a également été retardé tellement de fois qu’il est difficile d’imaginer qu’il soit réellement achevé.

Maintenant, comme le rapporte Space News, les dernières estimations mettent le premier lancement du SLS à un moment donné dans la seconde moitié de 2021. C’est un retard important par rapport aux estimations récentes de la NASA et encore un autre signe que la tendance inquiétante des retards semble sans fin .

Pendant longtemps, la NASA prévoyait un lancement du SLS à venir en 2020. Ce délai était déjà un retard important par rapport aux estimations précédentes, mais la NASA a maintenu ce rêve de 2020 même après qu’il soit devenu clair qu’aucun des éléments de la mission ne serait se réunir à temps.

Lorsque l’administration présidentielle actuelle a mandaté un équipage de retour sur la Lune d’ici 2024, il n’a pas été difficile de trouver des personnes très sceptiques quant à son retrait à temps. Il y a beaucoup de pièces en mouvement quand il s’agit d’une mission sur la Lune, et l’ajout de voyageurs humains au mélange multiplie la complexité plusieurs fois.

Alors que le propre système de fusées de la NASA est poussé de plus en plus loin, il est encore plus difficile d’imaginer que tout cela se réunisse à temps. Les missions Artemis auront finalement lieu, et les astronautes de la NASA sont certainement retournés sur la Lune plus tôt que tard, mais si vous pariez toujours sur une arrivée en 2024, je ne retiendrais pas votre souffle.

