Le nouvel outil «Plasma Bot» de Microsoft permettra aux survivants du coronavirus de lutter contre le virus – .

Microsoft a annoncé aujourd’hui un nouvel outil «Plasma Bot» pour aider à trouver les patients coronavirus récupérés éligibles pour donner leur plasma.

Les anticorps trouvés chez un patient récupéré au COVID-19 sont utilisés pour créer une thérapie pour les patients coronavirus actuels

Au cours des dernières semaines, un certain nombre d’entreprises technologiques ont consacré des ressources importantes à la lutte continue contre le coronavirus. Plus tôt ce mois-ci, par exemple, Apple et Google ont annoncé un programme opt-in ambitieux – qui fonctionne via Bluetooth – qui permettra aux utilisateurs de voir s’ils sont entrés en contact étroit avec quelqu’un qui avait précédemment été testé positif pour le coronavirus.

Plus récemment, Microsoft a lancé aujourd’hui un tout nouvel outil de dépistage en ligne appelé CoVIg-19 Plasma Bot qui aide les individus à déterminer s’ils sont éligibles pour donner leur plasma à des fins de recherche sur les coronavirus. En particulier, les efforts de Microsoft ici font partie de la plus large CoVIg-19 Plasma Alliance, qui comprend un certain nombre de sociétés de biotechnologie hautement réputées.

Alors pourquoi le don de plasma est-il si important dans la lutte contre le coronavirus? Eh bien, comme le note Microsoft dans un article de blog sur le sujet, lorsqu’un système immunitaire rencontre un virus comme COVID-19, le corps produit naturellement des anticorps pour l’attaquer. Si une personne parvient à se remettre du virus, les anticorps peuvent toujours être trouvés dans le sang. Et c’est exactement ce que les scientifiques et les chercheurs veulent étudier.

Heureusement, alors que le système immunitaire humain apprend à combattre la maladie et que les gens se rétablissent, nous voyons des moyens très prometteurs d’utiliser les anticorps naturellement produits, présents dans le plasma de convalescence, comme traitement pour les autres. L’utilisation du plasma convalescent est une technique qui remonte à l’épidémie de grippe espagnole de 1918 et a été efficace plus récemment lors de l’épidémie de SRAS. Aujourd’hui, il existe de plus en plus de preuves cliniques que le plasma prélevé sur ceux qui ont récupéré du COVID-19 peut être utilisé pour traiter les patients COVID-19 malades.

Alors que des thérapies similaires axées sur le plasma se concentrent sur les transfusions sanguines, l’objectif de la CoVIg-19 Plasma Alliance susmentionnée est un peu différent. Plus précisément, l’objectif ultime ici est de créer une thérapie appelée globuline hyperimmune polyclonale (H-Ig) qui serait composée de «dons de plasma multiples» qui sont regroupés. Par conséquent, Microsoft note que les anticorps peuvent ensuite être «concentrés à des niveaux cohérents et fiables, ce qui signifie que le médicament peut être administré en volumes plus faibles et qu’il prendrait donc probablement moins de temps à administrer aux patients que le plasma lui-même».

Si tout se déroule comme prévu, la thérapie fera l’objet d’essais cliniques dès cet été.

Microsoft ajoute:

Le processus H-Ig minimise également le risque de transmission de virus ou de bactéries connus du donneur au patient, grâce aux étapes rigoureuses d’inactivation et d’élimination du virus intégrées au processus de fabrication des produits plasmatiques. Enfin, H-Ig a également une durée de conservation plus longue, ce qui permet un stockage et une expédition plus faciles pour toute épidémie à l’avenir. Ces attributs rendent également les H-Ig relativement faciles pour les hôpitaux à gérer et à distribuer ce médicament potentiellement salvateur aux patients.

Tout cela semble encourageant, mais, bien sûr, vous avez besoin d’une quantité suffisante de plasma pour commencer. Et c’est là que le Plasma Bot de Microsoft entre en jeu. Le Plasma Bot permet aux utilisateurs de répondre à une série de questions simples pour voir s’ils sont éligibles à donner leur plasma. Si une personne est jugée éligible, voire susceptible de l’être, l’outil lui fournira alors une liste des centres de collecte de plasma à proximité qu’elle pourra visiter.

