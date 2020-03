Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, s’engage à aider l’OMS avec les kits de test des coronavirus – .

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, et le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé échangent des idées sur la façon de maîtriser la pandémie de COVID-19, en utilisant des outils allant de la puissance de feu d’Amazon Web Services dans le cloud computing et l’intelligence artificielle aux canaux de distribution pour les kits de test de coronavirus.

Bezos a récapitulé la conversation d’aujourd’hui avec le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un post Instagram, mettant en vedette une capture d’écran de la vue de vidéoconférence de Bezos avec le propre visage du milliardaire dans le coin supérieur droit du cadre:

Bezos a fait la part belle à l’aide qu’Amazon Web Services fournit à l’OMS et à son Epidemic Intelligence from Open Sources, l’initiative de l’agence des Nations Unies pour suivre les tendances de l’épidémiologie grâce à l’analyse, par l’IA, de dizaines de milliers de reportages du monde entier.

AWS a promis un soutien de 20 millions de dollars, principalement sous forme de crédits en nature et d’assistance technique, pour le développement de nouveaux outils capables de détecter et de diagnostiquer COVID-19. Il fait également partie d’un consortium organisé par le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche et IBM pour mettre des supercalculateurs hautes performances sur le boîtier du coronavirus.

Pendant ce temps, Amazon Care gère les livraisons et les collectes de kits de test de coronavirus à domicile pour le Seattle Coronavirus Assessment Network, qui suit la propagation du virus dans la région de Seattle.

Bezos envisage-t-il d’en faire plus? Cela est indiqué dans sa référence à “l’urgence d’une action collective pour produire et distribuer de nombreux kits de test COVID-19”. La production des kits ne joue probablement pas sur les forces d’Amazon, mais leur distribution le fait probablement.

“Un surplus de kits de test rapides, efficaces et faciles d’accès pourrait aplanir la courbe et protéger les gens du monde entier”, a écrit Bezos. «J’ai dit au Dr Tedros que nous continuerons d’aider l’OMS de toutes les manières possibles dans les semaines et les mois à venir.»

Tedros a fait allusion à d’autres façons dont Amazon pourrait aider dans son propre commentaire sur les réseaux sociaux, publié sur son compte Twitter:

Merci, @JeffBezos, pour un bon appel aujourd’hui sur la façon dont @amazon peut aider la réponse de @WHO & # COVID19, en particulier dans l’analyse des données, la chaîne d’approvisionnement d’équipements de protection pour les #healthworkers, l’intensification de la disponibilité des tests #coronavirus, le renforcement de notre site Web et envisager de soutenir le Fonds d’intervention.

Nous avons demandé à Amazon un rapport de situation sur les initiatives de la société en matière de coronavirus et nous mettrons à jour ce rapport avec tout ce que nous découvrirons.