Le PDG de Boeing affirme que les licenciements volontaires sont en passe de s’adapter à la «nouvelle réalité» du marché des avions durement touché – .

Boeing a dû faire face à l’échouement mondial de ses 737 MAX ainsi qu’aux effets économiques de la pandémie de coronavirus. (Photo .)

Le PDG de Boeing, David Calhoun, a déclaré que la société préparait un programme de licenciements volontaires visant à réduire le besoin d ‘«autres actions de la main-d’œuvre», car il traite des répercussions économiques de la pandémie de coronavirus.

Dans une lettre envoyée aux employés, Calhoun a expliqué en détail comment le programme fonctionnera dans les trois à quatre prochaines semaines.

Au cours de la dernière année, Boeing a dû faire face à l’échouement mondial de ses avions de ligne 737 MAX à la suite de deux accidents catastrophiques. L’entreprise visait le milieu de cette année pour résoudre tous les problèmes de sécurité et obtenir le feu vert de la Federal Aviation Administration pour remettre les avions en service.

Puis la pandémie a frappé. Le mois dernier, des informations ont fait état de cas de COVID-19 – et d’au moins un décès – parmi les employés des installations de production de Boeing dans la région de Puget Sound. Ces installations sont maintenant au milieu d’une fermeture de 14 jours.

Calhoun a déclaré que Boeing «faisait tout son possible pour garder cette équipe intacte» pendant la pandémie.

«Mais une chose est déjà claire: il faudra du temps à l’industrie aérospatiale pour se remettre de la crise. Lorsque le monde sortira de la pandémie, la taille du marché commercial et les types de produits et services que nos clients veulent et dont ils auront besoin seront probablement différents. Nous devrons équilibrer l’offre et la demande en conséquence alors que l’industrie traverse le processus de reprise pour les années à venir », a-t-il déclaré aux employés.

“Il est important que nous commencions à nous adapter à notre nouvelle réalité maintenant”, a-t-il écrit.

Le plan de licenciement volontaire permettrait aux employés éligibles qui souhaitent quitter l’entreprise de le faire avec une rémunération et des avantages sociaux, a-t-il déclaré. Dans le même temps, Boeing continuera de recruter dans les domaines où le personnel est nécessaire pour respecter les engagements des clients, a-t-il déclaré.

Des détails sur les zones qui seront affectées par des licenciements volontaires n’ont pas été fournis, mais la référence de Calhoun au marché des avions commerciaux suggère que Boeing Commercial Airplanes sera sur la liste.

Bloomberg News a cité une source anonyme qui a déclaré que Boeing examinait de plus près les taux de fabrication des gros-porteurs en raison de la baisse de la demande. Nous avons contacté Boeing pour plus de détails et mettrons à jour ce rapport avec tout ce que nous pourrons ajouter.

Le mois dernier, Boeing a déclaré qu’il recherchait 60 milliards de dollars d’aide publique et privée pour faire face aux effets économiques de la pandémie. Un programme de secours économique de 2 billions de dollars qui a été promulgué la semaine dernière comprend un programme de prêts de 17 milliards de dollars auquel Boeing pourrait être éligible, mais on ne sait pas encore combien la société recevra de ce programme ou d’une autre aide fédérale.

Boeing Commercial Airplanes a subi des licenciements en 2017, ce qui a réduit ses effectifs de plus de 10%, dans le but de rester compétitif avec Airbus, son rival européen. En 2019, le nombre total d’employés de Boeing était revenu à plus de 160 000, le niveau qu’il était en 2015.

Le cours de l’action de Boeing a chuté de plus de 3% dans les échanges de midi aujourd’hui