Le PDG de Boeing licencie Dennis Muilenburg

Boeing a connu une très mauvaise année et les têtes commencent maintenant à rouler. Le conseil d’administration de la société a licencié le PDG Dennis Muilenburg, dont le mandat au sein de l’entreprise a couvert les années ayant mené à une paire d’accidents mortels impliquant le 737 MAX. Les autorités aéronautiques du monde entier ont immobilisé l'avion, et les enquêtes en cours suggèrent que Boeing pourrait avoir pris des virages dans les tests et la surveillance réglementaire. Dans le même temps, la société a connu de nombreux retards dans le développement du vaisseau spatial CST-100 Starliner.

Muilenburg est devenu PDG de Boeing en 2015 après avoir été président de la société. C'est la même année que les ingénieurs de la société ont commencé à se demander si une défaillance du capteur d'angle d'attaque (AOA) dans le nouvel avion 737 MAX de la société pourrait causer des problèmes avec le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre (MCAS). Ce système est censé abaisser le nez de l'avion lorsqu'il détecte un AOA élevé. Cependant, le MCAS peut mal fonctionner et forcer essentiellement un avion à plonger involontairement.

Boeing n'a pas réussi à résoudre correctement le problème du 737 MAX depuis le premier accident mortel en octobre 2018. Un deuxième accident en mars de cette année a entraîné l'échouement de tous les 737 Max. Entre le premier accident indonésien et le deuxième accident éthiopien, 346 personnes sont mortes. MCAS a été impliqué dans les deux accidents, et les régulateurs n'ont pas approuvé les modifications logicielles proposées visant à remettre les avions en vol. En fait, la FAA a pris la mesure inhabituelle de châtier publiquement pour avoir poussé à faire recertifier les avions si rapidement. L'agence a peut-être cherché à prendre ses distances avec l'entreprise après avoir accusé Boeing de faire trop de tests de sécurité à ses propres conditions.

L'écriture était probablement sur le mur pour Muilenburg il y a plusieurs mois. Le conseil d'administration a voté pour séparer les rôles de président et de directeur général en octobre, mais il a permis à Muilenburg de continuer en tant que chef de la direction à l'époque. Avec la dernière action du conseil d'administration, Muilenburg a été démis de ses fonctions avec effet immédiat. Il sera remplacé en tant que PDG par le président David Calhoun le 13 janvier. Le membre actuel du conseil d'administration, Lawrence Kellner, assumera à nouveau la présidence du conseil d'administration, en gardant ces deux rôles séparés.

Boeing n'a fait aucune déclaration sur la compensation de Muilenburg à sa sortie de l'entreprise, mais il a bel et bien agité sa prime de 2019 en novembre alors que le scandale 737 se prolongeait. Il continue de siéger au conseil d'administration de plusieurs sociétés et fondations.

