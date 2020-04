Le PDG de la Fondation Gates s’inquiète de la politique pandémique – .

Le PDG de la Fondation Gates, Mark Suzman, prend la parole lors d’une session du Forum économique mondial. (WEF via YouTube)

La Fondation Bill & Melinda Gates de Seattle est sous les projecteurs de la santé publique, grâce à ses efforts pour prévenir le genre de pandémie mondiale que nous connaissons actuellement – mais toute l’exposition qu’elle obtient n’est pas saine.

Dans certains coins du monde en ligne, la Fondation Gates est dépeinte comme un méchant, attisant les peurs et poussant un programme de vaccination mondial pour le bien de «Big Pharma». Les activistes anti-vaccinaux relient le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’expert en maladies infectieuses Anthony Fauci – et pas dans le bon sens.

Les théories du complot ont toujours existé, mais le PDG de la Fondation Gates, Mark Suzman, reconnaît qu’elles obtiennent une traction supplémentaire maintenant, en partie grâce à la crise COVID-19.

“Nous savons qu’il y a des allégations faites dans les médias sociaux et autres [channels] sur les stratagèmes néfastes dont la fondation est censée faire partie », a déclaré Suzman à . aujourd’hui, dans le cadre d’une annonce selon laquelle la fondation allouerait 150 millions de dollars supplémentaires à la lutte contre la pandémie.

“Tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes totalement transparents sur qui nous sommes et ce que nous faisons”, a-t-il déclaré. «Nous pouvons parler de tous les investissements et subventions que nous faisons. Nous sommes très transparents sur notre mission, nos valeurs et nous n’avons vraiment rien à cacher. “

Et quelle est cette mission? Quelles sont ces valeurs?

Lire la suite: La Fondation Gates augmente le financement de COVID-19 à 250 millions de dollars, affirme que vaincre la maladie nécessitera une coopération mondiale “sans précédent”

«Nous voulons nous assurer que chaque personne sur la planète aux États-Unis et dans le monde… a la possibilité de vivre une vie saine et productive», a-t-il déclaré. “Chaque déclaration que nous faisons, chaque action que nous entreprenons, va dans ce sens.”

Le soutien de la fondation à la recherche, aux tests et à d’autres mesures de santé publique liées à l’épidémie de coronavirus s’élève désormais à plus de 250 millions de dollars, mais ce n’est que la pointe d’un iceberg de plusieurs milliards de dollars. D’autres programmes soutiennent la mise au point de vaccins contre le paludisme et d’autres maladies infectieuses, les traitements contre le VIH, les innovations agricoles, l’éducation, la nutrition et la santé des enfants.

Les bases de données en ligne qui remontent à 1994 présentent les subventions et les possibilités de financement de la Fondation Gates, détaillant leur lien avec la mission de l’organisation.

“C’est une sorte de détresse quand les gens prétendent que nous pouvons faire partie de quelque chose de différent”, a déclaré Suzman. «Nous ne le sommes vraiment pas. Il s’agit d’un programme et d’un mandat très simples, et il s’appuie, nous l’espérons, sur une solide expérience en matière de transparence et d’expertise technique que nous avons accumulée au fil des ans.

Suzman a déclaré que la fondation vise à s’appuyer sur ces antécédents alors qu’elle progresse sur «le travail vraiment important, qui est de s’attaquer à cette maladie et de s’attaquer au problème mondial de santé et aux défis économiques et sociaux auxquels le monde est confronté en ce moment.

L’Organisation mondiale de la santé est l’un des bénéficiaires du financement de la fondation pour les coronavirus: le mois dernier, par exemple, l’OMS a reçu 2,5 millions de dollars pour renforcer la préparation de l’Afrique aux urgences en cas d’épidémie.

Cette semaine, le président Donald Trump a déclaré qu’il prévoyait de suspendre le financement américain pour l’OMS, en attendant un examen des pratiques de l’organisation et des informations qu’elle a diffusées pendant les premières phases de l’épidémie en Chine. Les États-Unis avaient précédemment promis plus de 400 millions de dollars au budget annuel de l’OMS, ce qui représente plus de 4,8 milliards de dollars pour 2020-2021.

La déclaration de Trump a incité Bill Gates à tweeter que bloquer des fonds pour l’OMS au milieu d’une pandémie serait “aussi dangereux que cela puisse paraître”, et Suzman a approuvé cette évaluation.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

«L’Organisation mondiale de la santé a ses défis, comme le font toute agence ou gouvernement multilatéral», a déclaré Suzman. «J’avais l’habitude de travailler à l’ONU, donc je suis bien conscient des choses que les agences multilatérales font bien ou mal. Mais il joue un rôle critique à ce moment critique. »

Si les États-Unis abandonnent leur soutien à la santé mondiale, même la Fondation Gates ne peut pas combler le vide – et ce n’est pas seulement une question d’argent.

“Les États-Unis sont le contributeur le plus important et le plus important aux efforts de santé mondiaux dans le monde, et ce depuis deux décennies”, a déclaré Suzman. «Que ce soit pour le soutien du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, pour la Gavi Vaccine Alliance ou pour l’OMS, nous avons établi un partenariat et collaborons avec les États-Unis et de nombreux autres gouvernements dans le cadre de ces efforts. Ce rôle de leadership a été essentiel, vraiment important et profondément apprécié. »

Suzman a déclaré qu’il était important que les États-Unis conservent ce rôle.

«Nous trouvons cela inquiétant et, comme l’a dit Bill, potentiellement dangereux, d’essayer de politiser une discussion qui porte vraiment sur la santé mondiale et les besoins de santé mondiale», a-t-il déclaré. «Nous ne pouvons pas faire face à cette crise sans y penser et y faire face au niveau mondial.»