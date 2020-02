Le PDG d’Epic Games dit qu’Android est “ Fake Open ” mais Apple est encore pire

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Epic est un grand nom dans l’industrie des jeux depuis des années, mais l’incroyable succès de Fortnite l’a propulsé en tête du peloton. Cela donne également suffisamment de poids à l’entreprise pour essayer de changer le fonctionnement de la distribution de jeux. Lors du sommet DICE, Time Sweeny, PDG d’Epic Games, a pris la parole pour critiquer les principales plateformes mobiles. Il a dit qu’Android est un “faux système ouvert” et qu’Apple est encore pire.

Fortnite a commencé sa course en tant que jeu de bureau, suivant les traces d’autres titres de bataille royale comme PUBG. Fortnite a réussi à laisser le PUBG plus «réaliste» dans la poussière, gagnant des milliards de dollars pour Epic Games. Comme PUBG, la version mobile gratuite de Fortnite est devenue tout aussi populaire que la version de bureau. Cependant, Sweeny dit que les barrages routiers mis en place par Google et Apple sont un problème permanent.

Alors qu’Epic peut gérer seul l’hébergement et la distribution des postes de travail, Android et iOS ont des systèmes intégrés pour cela. Les deux sociétés prennent une réduction de 30% de leurs ventes en compensation de l’utilisation de la plate-forme, mais la plupart des développeurs ont appris à vivre avec cela. Ils n’ont ni le personnel ni l’infrastructure nécessaires pour distribuer eux-mêmes du contenu, et l’utilisation de l’App Store et de Google Play permet d’accéder à un public beaucoup plus large. Epic, cependant, a la capacité de le faire.

Epic Games n’avait d’autre choix que de lancer Fortnite dans l’App Store – il n’y a aucun moyen de charger du contenu sur l’iPhone sans des piratages Jailbreaking complexes. Sur Android, Epic a choisi de sortir le jeu indépendamment car Android autorise le chargement latéral. Cependant, le système d’exploitation avertit raisonnablement les utilisateurs avant de charger les applications. Sweeny a dénoncé ces pop-ups «effrayants» dans son discours. Bien que Google traite Fortnite comme il le ferait pour n’importe quelle autre application. La bascule «sources inconnues» est là pour une bonne raison. N’oublions pas qu’Epic a lancé Fortnite avec une grave faille de sécurité sur Android.

Sweeny a également établi une comparaison entre les plates-formes mobiles et les processeurs de cartes de crédit. Visa, par exemple, facture quelques points de pourcentage tandis qu’Apple et Google en prennent 30%. Alors que les deux entreprises sont très différentes, Sweeny propose qu’Apple et Google pourraient encore être très rentables en se rasant de quelques pour cent seulement.

Les critiques de Sweeny contre Google et Apple visent carrément à faire plus d’argent à Epic, mais certains de ses autres points résonneront auprès des joueurs. Il a appelé Sony, Microsoft et Nintendo pour leur résistance au gameplay multiplateforme dans Fortnite. Il considère également la politique comme un élément important de la culture du jeu, critiquant Blizzard pour avoir tenté de museler les joueurs qui ont soutenu les manifestations de Hong Kong. Cependant, il a également déclaré que les joueurs et les vendeurs devraient être “sans verrouillage”, oubliant apparemment que la boutique Epic Games fait régulièrement des affaires pour des titres exclusifs.

