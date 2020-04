Le Pentagone identifie la petite industrie de lancement comme l’une des plus touchées par la pandémie

Ellen Lord: «Nous cherchons où se trouvent les plus gros points faibles, et encore une fois, c’est vraiment l’aviation, la construction navale et le lancement de petits espaces.»

WASHINGTON – Parmi les industries nationales qui fournissent des équipements et des services au Pentagone, les fournisseurs des secteurs de l’aviation, de la construction navale et des petits lanceurs spatiaux ont été les plus touchés par la pandémie de coronavirus, a déclaré à la presse la responsable des achats Ellen Lord, le 20 avril.

Le DoD continue d’évaluer comment la crise a affecté la base industrielle de défense, a déclaré Lord, qui est sous-secrétaire à la défense pour les acquisitions et le maintien en puissance. “Nous cherchons où se trouvent les plus gros points faibles, et encore une fois, c’est vraiment l’aviation, la construction navale et le lancement de petits espaces.”

Les inquiétudes du Pentagone concernant le secteur des petits lanceurs sont étayées par des données de marché indiquant une secousse inévitable dans l’industrie qui se serait produite indépendamment de la pandémie, ont déclaré les analystes.

Il existe actuellement plus de 100 petites sociétés de lancement, selon un nouveau rapport du cabinet d’études de marché Quilty Analytics. «C’est un segment risqué, capitalistique, marqué par de très longs cycles de développement. Presque tous les candidats échoueront », indique le rapport.

Pour les projets Quilty Analytics, la demande sera suffisante pour soutenir à long terme seulement deux ou trois petits fournisseurs de lancement.

Jusqu’à présent, seule une des entreprises du secteur des petits lanceurs, Rocket Lab, a déployé des satellites en orbite. Les dirigeants de la société ont récemment déclaré que la société était prête à traverser la crise en raison de son portefeuille mixte d’activités commerciales et gouvernementales, y compris les contrats du DoD.

VOX Space, une filiale de Virgin Orbit, est une autre petite entreprise de lancement qui a des contrats avec le DoD. La société a déclaré ce mois-ci qu’elle se prépare à effectuer son premier vol orbital et prévoit d’effectuer sa première mission DoD plus tard cette année.

Un nouveau rapport sur le secteur de l’aventure spatiale que Quilty Analytics a envoyé aux clients le 20 avril répertorie également les constellations de radar à synthèse d’ouverture (SAR), les systèmes météorologiques, la large bande en orbite terrestre basse et l’Internet des objets spatiaux comme marchés vulnérables.

«Nous pensons que le potentiel du marché pour les systèmes SAR de nouvelle génération est assez attrayant. Cependant, il y a trop de concurrents en démarrage, c’est un modèle économique à forte intensité de capital, et les marchés finaux en dehors du gouvernement sont pour la plupart immatures aujourd’hui », a déclaré Quilty Analytics. «Nous nous attendons à ce qu’un ou deux grands gagnants à long terme réussissent.»

Les systèmes de données météorologiques Smallsat sont encore “très immatures, ce qui créera probablement des défis car les budgets des agences civiles du monde entier seront confrontés à une pression en cas de ralentissement”, a déclaré Quilty.

Le rapport indique que le haut débit LEO, en tant que segment le plus capitalistique de tout le capital-risque, se dirige vers la consolidation. «OneWeb et Leosat ont quitté le terrain, laissant trois concurrents restants (Amazon, SpaceX et Telesat). Nous nous attendons à ce qu’un ou deux joueurs LEO haut débit atteignent le statut opérationnel. »

Les services Internet des objets Smallsat verront la demande des clients s’affaiblir, indique le rapport. «Smallsat IoT fait partie des segments les plus fréquentés de l’industrie spatiale – derrière son lancement.»