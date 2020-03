Le Pentagone veut des pirates éthiques. Voici comment vous pouvez vous amuser et faire fortune.

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

En 1983, Matthew Broderick piratait les ordinateurs du département américain de la Défense – et a presque déclenché un conflit nucléaire avec l’Union soviétique. Plus de 35 ans plus tard, des pirates informatiques réels pullulent sur de vrais ordinateurs du Pentagone – et tout le monde est ravi de la situation.

Quatre ans après que le Département de la défense a encouragé les pirates informatiques à détecter les vulnérabilités de leurs systèmes en réseau, près de 1500 pirates informatiques ont accepté l’offre, trouvant près de 3000 situations de sécurité que le DoD jugeait dignes d’enquêter.

C’est juste un autre exemple de l’impact que les hackers éthiques ont comme force de bien dans notre monde de plus en plus numérique. Avec des chapeaux blancs talentueux qui rapportent jusqu’à 130 000 $ par an pour leurs services, vous pouvez envisager de rejoindre leurs rangs avec une formation du pack de certification de piratage éthique Premium 2020. Le forfait est en vente maintenant à des centaines de rabais sur son prix régulier, à seulement 59,99 $.

Le package comprend plus de 60 heures de formation sur tous les outils et tactiques les plus vitaux employés par les meilleurs spécialistes mondiaux de la cybersécurité.

Après des introductions de base avec des cours comme le Cours de master complet en piratage éthique et cybersécurité et Guide de piratage tout-en-un: de zéro à héros, la formation se met en route pour devenir un testeur de pénétration authentique.

dans le Testeur de pénétration Web: montez d’un niveau dans votre carrière Bien sûr, les étudiants apprennent à tester une application Web, à contrôler des serveurs distants, à cultiver des informations et à rechercher les styles d’attaque les plus efficaces pour accéder à un système ciblé.

Pour bien faire son travail, un bon pentester a besoin des bons outils. OWASP ZAP est le couteau suisse des outils de pénétration – et le PenTesting avec OWASP ZAP: cours de maîtrise promène des utilisateurs nouveaux et expérimentés à travers sa galaxie de capacités polyvalentes. Il existe également un cours sur l’utilisation de l’application de sécurité des serveurs BitNinja, un programme qui apprend en fait des attaques pour mieux défendre son réseau à l’avenir.

Finalement, Piratage et renforcement de WordPress en quelques étapes simples explique les mesures de sécurité accrues que vous pouvez prendre pour fortifier un site Web WordPress, qui représente actuellement près d’un tiers de tous les sites Web sur le Web aujourd’hui.

Chaque cours ici a une valeur de 200 $ à lui seul, mais en saisissant cette offre maintenant alors qu’elle est toujours disponible, toute la collection ne coûte plus que 59,99 $.

