Le Pentagone vient de publier trois vidéos d’OVNIS, comme si 2020 n’était pas déjà assez bizarre – .

Comme si 2020 n’était pas déjà une année assez bizarre, le Pentagone a déclenché une vague de manchettes lundi grâce à une série d’événements qui ressemblent à des films de science-fiction.

Des vidéos d’OVNIS déclassifiées par le Pentagone ont été publiées lundi, suite à la confirmation de leur existence à l’automne par l’US Navy – qui avait initialement refusé de les libérer pour des raisons de sécurité nationale.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Au début de cette année, nous faisions partie d’une multitude de médias qui ont rapporté que la Marine était assise sur une petite poignée de vidéos prétendant montrer des OVNIS volant rapidement et de façon étrange au-dessus de l’océan Pacifique. À l’époque, la ligne officielle de l’Office of Naval Intelligence était que, pour emprunter cette célèbre ligne des X-Files, la vérité est certainement là-bas, mais la publication des vidéos sur lesquelles la Navy était assise provoquerait soi-disant «une gravité exceptionnelle dommages à la sécurité nationale du pays.

Lundi, le Pentagone est allé de l’avant et a publié les images. Ce qui en fait quelque chose comme le millionième élément de preuve jusqu’à présent qui prouve que 2020 sera l’année la plus bizarre depuis des générations.

La marine a d’abord reconnu l’existence des vidéos – enregistrées avec des caméras infrarouges et qui montrent ce que les militaires appellent un “phénomène aérien non identifié” (vous ne les attraperez jamais en fait un OVNI) – en septembre. Ils ont suivi cela avec leur refus de diffuser les vidéos pour des raisons de sécurité nationale.

Selon ., le Pentagone a changé de punaise et a décidé de publier les images – dont certaines incluent des militaires réagissant avec étonnement à ce qu’ils voient dans le ciel – cette semaine «afin de dissiper toute idée fausse du public sur la question de savoir si le les images qui circulaient étaient réelles, ou s’il y avait plus ou non dans les vidéos », selon la porte-parole du Pentagone Sue Gough.

Les images capturées par la Marine ont été rendues publiques pour la première fois lors de leur sortie il y a environ trois ans par une société appelée To The Stars Academy of Arts and Science co-fondée par le guitariste et chanteur Blink-182 Tom DeLonge. Sa mission est de collecter «des documents et des matériaux physiques provenant de sources publiques et privées liées aux phénomènes anormaux non identifiés pour l’étudier, puis faire la transition des technologies transformatrices qui se cachent derrière pour des applications plus larges d’intérêt public».

Comme si cette histoire n’était pas assez inhabituelle, l’ancien chef de la majorité du sénateur américain Harry Reid a publié la déclaration suivante via Twitter lundi à propos de la sortie de cette séquence:

Je suis heureux que le Pentagone publie enfin ces images, mais cela ne fait qu’effleurer la surface des recherches et des matériaux disponibles. Les États-Unis doivent se pencher sérieusement et scientifiquement sur cette question et sur toutes les implications potentielles pour la sécurité nationale. Le peuple américain mérite d’être informé. https://t.co/1XNduvmP0u – Le sénateur Harry Reid (@SenatorReid) 27 avril 2020

Le pilote à la retraite de la Marine, David Fravor, a déclaré à . en 2017, en réponse aux ovnis dans les images qu’il avait vues de première main, que l’engin se déplaçait d’une manière inexplicable.

“Comme je m’en suis approché … il s’est rapidement accéléré vers le sud et a disparu en moins de deux secondes”, a-t-il déclaré. «C’était extrêmement brusque, comme une balle de ping-pong, rebondissant sur un mur. Cela frapperait et irait dans l’autre sens. »

Découvrez les vidéos ci-dessous:

Source de l’image: à la Stars Academy of Arts & Science

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.