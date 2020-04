Le personnel de la NASA envoie des commandes de rover à Mars depuis leur domicile – .

L’équipe du rover Curiosity de la NASA travaille à domicile, mais contrôle toujours les mouvements du robot sur la planète rouge.

À l’aide de la vidéoconférence pour coordonner, l’équipe trace et planifie les commandes avant de les envoyer dans l’espace depuis le confort de la maison.

Le rover est toujours aussi productif que jamais, dit la NASA, et a récemment foré un échantillon de roche à l’aide d’une commande envoyée par des employés de la NASA travaillant à distance.

Lorsque la NASA a annoncé qu’elle obligeait le plus grand nombre possible de ses employés à travailler à domicile au milieu de la nouvelle pandémie de coronavirus, l’agence a également mentionné que le personnel jugé essentiel aux missions aurait toujours accès aux centres et laboratoires de la NASA.

Le contrôle du rover Curiosity sur Mars est évidemment une tâche critique, vous pourriez donc être surpris d’apprendre que l’équipe de la mission Curiosity n’entre pas réellement en fonction ces jours-ci. Incroyablement, l’équipe effectue tout son travail lié au rover dans le confort de sa propre maison, contrôlant le rover à distance sans jamais quitter la maison.

En règle générale, les membres de l’équipe Curiosity passent leurs journées au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie. Là, les ordinateurs peuvent transmettre des commandes directement au mobile, collecter des données et recevoir des images. Cependant, avec le mandat du travail à domicile, les scientifiques font maintenant beaucoup de ces mêmes choses à domicile.

Peu de temps après que les membres de l’équipe se soient installés pour travailler à distance, ils ont émis une commande au mobile qui s’est avérée un succès. Le rover a foré un échantillon de roche en utilisant les commandes envoyées non pas depuis une installation de la NASA, mais depuis un bureau dans une maison d’habitation. C’est un gros problème, mais il y a encore des choses que l’équipe ne peut tout simplement pas faire sans être sur place.

“Cependant, tout ce avec quoi ils ont l’habitude de travailler au JPL n’a pas pu être renvoyé”, explique la NASA. «Les planificateurs s’appuient sur des images 3D de Mars et les étudient généralement à l’aide de lunettes spéciales qui basculent rapidement entre les vues de l’œil gauche et de l’œil droit pour mieux révéler les contours du paysage. Cela les aide à déterminer où conduire Curiosity et dans quelle mesure ils peuvent étendre son bras robotique. »

Cet équipement haut de gamme est à leur disposition au JPL, mais aucun des membres de l’équipe n’a suffisamment d’ordinateurs pour exécuter de tels programmes. JPL note que le matériel est en fait conçu pour les jeux – des cartes graphiques haut de gamme tirant la majeure partie du poids – mais il fonctionne tout aussi bien pour l’exploration de Mars. L’équipe scientifique utilise désormais des images et des lunettes 3D rouge / bleu à la maison.

Malgré le changement de décor spectaculaire, l’équipe Curiosity continue de faire son travail et profite du temps du rover sur la planète rouge. Avec jusqu’à 20 personnes nécessaires pour planifier et tester les commandes avant de les envoyer sur Mars, les vidéoconférences sont devenues la norme et la communication constante permet au mobile de continuer à faire ce qu’il fait le mieux.

