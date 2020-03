Le physicien Brian Greene envisage le début (et la fin) de tout – .

Le physicien théoricien de l’Université Columbia, Brian Greene, discute de la recherche humaine de sens au milieu du grand balayage de l’univers lors d’une apparition à Seattle présentée par University Book Store. (Photo . / Alan Boyle)

Vous pourriez penser qu’il est déprimant de contempler l’idée que l’univers est susceptible de se terminer dans l’obscurité éternelle – mais ce n’est pas ainsi que le physicien Brian Greene roule.

«Je suis assez optimiste quant à la fin de tout», insiste-t-il.

Greene expose ce que les scientifiques ont appris sur le grand balayage de l’évolution cosmique et ses implications pour des phénomènes allant de l’origine de la vie à la conscience et au libre arbitre, dans un nouveau livre intitulé “Jusqu’à la fin des temps”. Ce dernier ouvrage fait suite à des livres traitant de sujets allant de la théorie des cordes aux univers parallèles – et à sa manière, il est tout aussi hallucinant.

Les efforts du physicien théorique de l’Université Columbia pour diffuser l’évangile scientifique, bonnes comme mauvaises, l’ont amené à Seattle la semaine dernière, pour une conversation au coin du feu avec l’animateur de radio KUOW Ross Reynolds et une session de questions / réponses avec des fans de l’Université Temple United Methodist Church.

Alfred A. Knopf / Penguin Random House

Dans son nouveau livre, et lors de la conférence de Seattle, Greene a plaidé en faveur d’une vision réductionniste du fonctionnement du monde à son niveau le plus fondamental: en fin de compte, nous sommes des «sacs de particules» interagissant les uns avec les autres selon les lois de la physique. Parler du libre arbitre dans ces interactions n’a pas plus de sens que de parler du libre arbitre de l’hydrogène et de l’oxygène lorsqu’ils se combinent pour former H2O.

Mais Greene a reconnu que la vie n’est pas si simple. «En quoi est-ce que je diffère d’une bouteille d’eau? Nous sommes faits des mêmes types d’ingrédients, des particules, régis par les mêmes lois mathématiques de la physique », a-t-il déclaré. «Alors, où différons-nous? Eh bien, c’est assez évident là où nous différons, non? Dans la bouteille d’eau, les particules ne sont pas disposées de manière particulièrement complexe ou intéressante. Les façons dont il réagit aux stimuli sont limitées. »

En revanche, la complexité des processus qui contribuent à la conscience nous donne une gamme incroyablement large et riche de réponses potentielles à ce que l’univers nous lance, a déclaré Greene.

«Je substitue simplement la sensation de libre arbitre au terme de« libre arbitre ».… Ce changement modeste est, dans la plupart des cas, au quotidien, ma façon de faire le monde», a-t-il déclaré. “Mais plus profondément, quand je réfléchis sérieusement à qui je suis, à ce que je fais et à ce dont je suis capable, je vois les choses différemment. Je me considère comme un véhicule. Mes particules exécutent leurs ordres de marche quantique-mécanique. Ils vont simplement le faire, et je pars pour la balade avec. “

“Mais vous ne dites pas à votre femme:” Oh, mes particules ne m’ont pas permis de sortir les poubelles, c’est pourquoi je n’ai pas sorti les poubelles “”, a plaisanté Reynolds.

“Certainement,” répondit Greene, au milieu des rires du public. “Elle, cependant, est assez sage à cela après toutes ces décennies, donc ça ne va pas très loin. Elle dit: “Eh bien, j’ai la sensation de sortir les poubelles.” “

Dans une interview de suivi, j’ai approfondi les vues de Greene sur la vie, l’univers et tout. Voici quelques faits saillants, édités pour plus de concision et de clarté:

.: «Jusqu’à la fin des temps» aborde des sujets qui vont bien au-delà de la physique pour parler de sujets comme la conscience, l’art et la religion. Je suppose que certaines personnes pourraient se demander si vous devriez “rester dans votre voie”. Parlez-moi du processus qui a conduit à la rédaction de ce livre.

Brian Greene: «Depuis des décennies, je défends la science en tant que discipline qui ne devrait pas être considérée comme un sujet isolé. Le travail que nous faisons en physique, le travail des chimistes, le travail des biologistes – toutes ces idées doivent être mises à contribution sur des questions critiques qui comptent vraiment pour les gens. Autant j’aime me concentrer sur la raison pour laquelle l’électron a sa masse et sa charge électrique, ou pourquoi il interagit conformément aux lois de la théorie des champs quantiques, ce genre de question ne touche pas vraiment au cœur des choses qui comptent vraiment. aux personnes. Et pourtant, les idées de la science ont des implications pour des choses comme la conscience, ou des choses comme pourquoi nous nous comportons comme nous le faisons.

«Raconter toute l’histoire du début à la fin, en essayant de rassembler les idées de la physique fondamentale, les idées de la philosophie, les idées des neurosciences et de la psychologie dans une description unifiée de la vie dans l’univers – au moins la partie que nous avons l’accès à – pour moi, c’est un voyage passionnant. »

Q: Il semble que ces derniers temps, un certain nombre de scientifiques aient abordé le sujet de la conscience. Ici à Seattle, Christof Koch de l’Institut Allen pour la science du cerveau a récemment écrit un livre sur les facteurs biologiques qui peuvent sous-tendre la conscience, et s’il est possible que la conscience puisse être mesurée. Avez-vous eu des interactions avec des biologistes sur ce genre de questions?

UNE: «Christof est génial. Dans le chapitre qui touche à la conscience, je décris une partie de son travail avec Giulio Tononi.

«J’aide à diriger des festivals scientifiques à New York et en Australie qui se concentrent sur toutes les sciences, et j’aime faire partie de programmes qui ne sont pas dans mon sweet spot. J’aime l’occasion de parler à des gens d’une grande variété de sciences.

«J’apporte la sensibilité d’un physicien, les idées d’un physicien et les connaissances que j’ai accumulées à partir d’un travail approfondi dans mon propre sujet. J’apporte tout cela à des questions sur lesquelles d’autres scientifiques se concentrent. Et je pense que cet angle distinct est ce qui offre un regard nouveau sur certains de ces problèmes. »

Q: Y a-t-il quelque chose en particulier qui vous fait penser qu’il est maintenant temps de regarder la situation dans son intégralité? Il y a tellement de choses que nous ne savons pas sur cette image complète, juste en termes de nature de l’énergie noire et de la matière noire, et peut-être de la nature du multivers …

UNE: «Il est bon d’avoir un instantané, ici au 21e siècle, de ce que nous pouvons dire sur le passé lointain et comment il s’est déroulé jusqu’à aujourd’hui, et ce que nous pouvons dire lorsque nous pivotons à partir d’aujourd’hui et regardons vers l’avenir. Le problème de l’énergie noire et d’autres problèmes de cosmologie doivent encore être résolus, et les découvertes futures pourraient avoir un impact sur nos conclusions quant à ce qui se passera. Je prends cette incertitude en compte, mais je pense que c’est excitant et gratifiant que nous puissions utiliser les connaissances d’aujourd’hui pour dire des choses sur ce que pourrait être l’univers dans 1010, 10100 ans et même au-delà dans le futur. »

Q: Pour certaines personnes, la vision à long terme peut être déprimante – vous savez, l’idée que pendant des éons innombrables, l’univers sera dans un «Big Chill». Même si quelques particules se rencontrent, ce sera un univers sombre et solitaire. Comment apportez-vous la bonne perspective à cette partie de l’histoire?

UNE: «Je suis assez optimiste quant à la fin de tout, et je ne veux pas dire cela de manière désinvolte. Je n’essaie pas d’être mignon avec des mots. Il semble très probable que les particules qui composent la matière complexe se disperseront elles-mêmes. La matière complexe se désintégrera dans un avenir lointain, laissant un bain de particules flottant dans l’obscurité. La façon dont cela a un impact sur mon point de vue est que cela concentre vraiment l’attention sur l’ici et maintenant, et cela nous permet de reconnaître à quel point il est rare et peu probable que nous soyons ici.

«C’est tellement gratifiant que nous, collections de particules qui ne sont pas encore dispersées, pouvons faire des choses si merveilleuses, non? Nous pouvons comprendre comment l’univers a évolué depuis le début. Nous pouvons regarder la Joconde et découvrir une grande beauté. Nous pouvons écouter la Neuvième Symphonie de Beethoven, et nous pouvons être amenés dans un lieu transcendant. Nous pouvons utiliser nos mathématiques pour dire des choses sur ce que sera l’avenir.

«Cela me donne juste un profond sentiment de gratitude pour avoir disposé des particules dans un motif qui nous permet de faire ces choses, et pour le fait que nous sommes ici du tout. Cela change votre concentration – pour regarder votre héritage, essayez d’avoir un impact qui durera jusqu’à la fin des temps. »

Q: Le travail sur ce livre a-t-il changé votre point de vue personnel sur l’univers plus large?

UNE: “Eh bien, d’une manière générale, cela confirme des choses auxquelles je pense, parce que je suis plongé dans ces idées depuis très longtemps. Mais cela a certainement affiné ma réflexion sur ces idées. En fait, je devrais dire quelque chose au sujet de cette notion selon laquelle les gens pourraient trouver la fin quelque peu sombre. Il fut un temps où j’avais cette perspective aussi. Il fut un temps où la réflexion sur l’avenir lointain me remplissait d’une terreur creuse.

«C’était un sentiment inhabituel pour moi en tant que physicien. J’ai été élevé sur la merveille des étoiles et des galaxies, et la merveille que les mathématiques peuvent calculer les propriétés physiques à plusieurs décimales. Cette crainte creuse a une expérience différente.

«Mais alors que je réfléchissais de plus en plus à ces idées et que je me plongeais dans ce qu’elles disaient de la nature de la vie et de la nature du temps, cela changea ce sentiment de tristesse en un sentiment de calme, un sentiment de connexion avec la réalité plus large. Un sentiment de gratitude pour être ici du tout.

«Je dirais donc, en tant que scientifique au nez dur qui fait valoir ses arguments grâce à des équations mathématiques qui calculent les propriétés du monde avec une grande précision, c’était un raffinement de la pensée qui a apporté une qualité plus douce, mais une qualité vitale – parce que finalement , nous sommes des êtres humains essayant de donner un sens au monde. Et quand vous avez une compréhension plus profonde de la façon dont vous êtes devenu, et de ce que sera l’avenir, la perspective qui en résulte est profonde et inquiétante. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment obtenir d’une autre exploration du monde. “

Écoutez la conversation au coin du feu de Ross Reynolds avec Brian Greene sur le site Web du Forum des conférenciers de KUOW et regardez l’interview de Bill Radke avec Greene sur «The Record» de KUOW.