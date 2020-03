Le plan budgétaire 2021 de la Force spatiale est lourd de satellites et de lancement

La demande de 15,4 milliards de dollars pour la U.S. Space Force contient 10,3 milliards de dollars pour la recherche, le développement, les tests et l’évaluation des systèmes spatiaux, une catégorie de financement connue sous le nom de RDT & E. Il recherche 2,4 milliards de dollars pour l’achat de satellites, d’équipements au sol et de services de lancement; 2,6 milliards de dollars pour les opérations spatiales, la formation des troupes et l’entretien du matériel, et environ 100 millions de dollars pour les services par satellite liés à la guerre et les opérations spatiales.

Voici une analyse des points forts du budget proposé:

Satellites d’alerte aux missiles

La Force spatiale demande 2,3 milliards de dollars en 2021 pour poursuivre le développement de la constellation infrarouge persistante de nouvelle génération (OPIR de nouvelle génération). Ces satellites fournissent un avertissement de missile initial d’une attaque de missile balistique contre les États-Unis, les forces déployées et leurs alliés.

La première constellation OPIR de nouvelle génération, connue sous le nom de bloc 0, aura trois orbites géosynchrones terrestres (GEO) et deux satellites polaires. Les maîtres d’œuvre sont Lockheed Martin pour les satellites GEO et Northrop Grumman pour les satellites polaires.

Le système OPIR de nouvelle génération augmentera et remplacera éventuellement les satellites SBIRS (Space Based Infrared System) existants. Les deux derniers vaisseaux spatiaux de la constellation SBIRS, fabriqués par Lockheed Martin, devraient être lancés en 2021 et 2022. L’Air Force a décidé en 2017 de mettre fin à la production de nouveaux satellites SBIRS et de passer à la prochaine génération OPIR, conçue pour être plus survivable contre les attaques électroniques et les cyberattaques.

Le premier satellite OPIR GEO de nouvelle génération sera livré en 2025 et le premier satellite Polar en 2027, selon les documents budgétaires. Les cinq satellites du bloc 0 devraient être en orbite d’ici 2029.

Le budget comprend 498 millions de dollars pour le système au sol OPIR de nouvelle génération, également connu sous le nom de FORGE (Future Operationally Resilient Ground Evolution). Raytheon a été sélectionné en janvier pour développer le système d’exploitation FORGE pour le traitement des données.

Système de positionnement global

Le budget comprend 628 millions de dollars pour acquérir deux autres satellites de positionnement, de navigation et de synchronisation de nouvelle génération – appelés GPS 3 Follow-On – de Lockheed Martin. La société est sous contrat pour produire 10 satellites GPS 3 et 22 modèles GPS 3 Follow-On. Les deux premiers satellites GPS 3 sont déjà en service. Le troisième satellite devrait être lancé en avril.

La version GPS 3 Follow-On commence avec le 11ème satellite. Il a une charge utile de navigation plus avancée faite par L3Harris.

Un budget de 390 millions de dollars est prévu pour le développement de l’équipement utilisateur GPS – récepteurs, antennes, électronique d’antenne et autres équipements connexes – utilisé pour dériver les informations de navigation et de synchronisation transmises par les satellites GPS.

Le budget prévoit 482 millions de dollars pour poursuivre le développement du système de contrôle opérationnel (OCX) de prochaine génération GPS, un programme qui a des années de retard. Le maître d’œuvre Raytheon a livré la version Block 0 du système au sol et travaille à la livraison du Block 1 en 2021.

Lancement de l’espace de sécurité nationale

Le programme National Security Space Launch (NSSL) acquiert des services de lancement auprès de sociétés privées pour piloter les satellites militaires et d’espionnage du pays. En 2021, le budget comprend 1,05 milliard de dollars pour financer trois codes de missions du Commandement spatial de l’Air Force (AFSPC) nommés AFSPC-36, AFSPC-87 et AFSPC-112.

Un budget de 560 millions de dollars est également prévu pour continuer à financer les partenariats public-privé de lancement (LSA) que l’Air Force a signés en 2018 avec trois lanceurs – United Launch Alliance, Blue Origin et Northrop Grumman – pour mettre à niveau leurs systèmes et installations de lancement. pour répondre aux exigences NSSL. Les trois sociétés du programme LSA et SpaceX se disputent des contrats de lancement de cinq ans pour les services de lancement que la Force spatiale attribuera à la mi-2020 à deux des quatre sociétés.

Pour les lancements de charges utiles plus petites, le budget prévoit 47 millions de dollars pour le programme de lancement de Rocket Systems. Le programme RSLP acquiert des services spéciaux de télésiège et de covoiturage pour des satellites expérimentaux et d’autres petits véhicules.

Système au sol d’entreprise

Le budget demande 116 millions de dollars pour l’Enterprise Ground Services (EGS), un programme pluriannuel visant à développer un système à architecture ouverte pour les satellites du DoD. Plus tard dans la décennie, l’EGS deviendra la principale suite de constellations militaires de commandement et de contrôle au sol.

Le financement est destiné à commencer à développer des applications logicielles pour soutenir la transition des anciennes et nouvelles missions – telles que l’alerte aux missiles, la défense antimissile, les communications par satellite, la connaissance de la situation spatiale et divers satellites classifiés et expérimentaux – vers l’architecture ouverte EGS.

Communications par satellite

Le budget 2021 continue de financer le développement d’un nouveau système de communication tactique que l’Air Force a lancé en 2018. Le service tactique protégé (PTS) est conçu avec des fonctionnalités de sécurité anti-bourrage avancées pour une utilisation militaire et gouvernementale.

La Force spatiale demande 205 millions de dollars pour le programme PTS, qui comprend les segments spatial, terrestre et passerelle. Pour le segment spatial, il est prévu de sélectionner jusqu’à quatre prototypes de charges utiles pouvant être hébergées par un satellite militaire ou commercial. Northrop Grumman a récemment été la première entreprise sélectionnée à construire une charge utile PTS.

Le budget vise également 114 millions de dollars pour un système terrestre PTES (Protected Tactical Enterprise Service) qui utilisera une forme d’onde tactique protégée (PTW) pour des communications sécurisées via des systèmes satellitaires militaires et commerciaux. Initialement, PTES utilisera le système Wideband Global Satcom (WGS) et sera étendu plus tard pour inclure les satellites commerciaux et les satellites PTS.

Pour les satellites stratégiques – communications hautement sécurisées destinées au commandement et au contrôle nucléaires – la Force spatiale poursuit le programme Evolved Strategic Satcom (ESS). L’ESS est destiné à remplacer les satellites avancés à très haute fréquence (AEHF) durcis par le nucléaire. Lockheed Martin a livré le sixième et dernier AEHF le mois dernier pour un lancement prévu en mars. Le budget vise 71 millions de dollars pour ESS.

Le budget demande également 190 millions de dollars pour poursuivre le développement du système polaire amélioré (SPE) afin de fournir des communications protégées près du pôle Nord. L’U.S. Air Force a signé un accord avec le ministère norvégien de la Défense pour héberger deux charges utiles EPS-Recapitalisation (EPS-R) sur des vaisseaux spatiaux Space Norway. Northrop Grumman développe deux charges utiles à très haute fréquence pour ce programme.

La Force spatiale n’a pas demandé de fonds pour acheter de nouveaux satellites WGS et continue d’étudier les moyens d’exploiter l’industrie commerciale pour compléter la satcom militaire. En 2018, le Congrès a financé le 11e satellite de la constellation WGS, qui devrait être le dernier. Boeing est sous contrat pour livrer le WGS-11 d’ici 2024.

En 2019, le Congrès a créé une nouvelle ligne de programme dans le budget de l’Air Force pour l’intégration de satcom commerciale afin d’augmenter les services à large bande aux militaires. Les appropriateurs ont inséré 49 millions de dollars en 2019 pour démarrer l’effort et ajouté 5 millions de dollars en 2020.

Dans le budget de 2021, la Force spatiale a déplacé le programme d’intégration commerciale de satcom dans une nouvelle ligne budgétaire appelée «Fighting Satcom Enterprise» et demande 43 millions de dollars. Les fonds seront utilisés, selon les documents budgétaires, pour «intégrer les outils pour fournir une capacité de satcom aux combattants mondiaux… améliorer la résilience et l’agilité opérationnelle en tirant parti du DoD et des systèmes commerciaux».

L’analyste budgétaire et consultant de l’industrie Mike Tierney, de Velos, a déclaré à SpaceNews que la gamme de programmes Fighting Satcom est un développement positif pour l’industrie commerciale car elle finance les efforts d’intégration. Mais il est inquiétant que la Force spatiale ne considère la satcom commerciale que “comme un élément d’un système militaire protégé”, a déclaré Tierney.

“Nous avons encore des questions sur la place de cela dans la plus grande architecture”, a déclaré Tierney.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 24 février 2020 du magazine SpaceNews.